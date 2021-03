Jean-Christophe Lagarde en garde à vue : détention d'armes, tentative de suicide... Ce qu'on sait

Le député Jean-Christophe Lagarde a passé la nuit de mercredi à jeudi en garde à vue, révèle Europe 1 ce matin. Il est poursuivi pour détention d'armes et aurait fait une tentative de suicide.

[Mis à jour le 11 mars 2021 à 9h58] Jean-Christophe Lagarde a passé la nuit de mercredi à jeudi en garde à vue, dans des circonstances relativement confuses. Le député de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI, est poursuivi pour détention d'armes et selon ses proches, qui ont prévenu la police vers 1 heure du matin, il aurait fait une tentative de suicide... ce que le principal intéressé dément. Une détonation aurait malgré tout été entendue par les policiers à proximité de son domicile, à Drancy.

Quoi qu'il en soit, Jean-Christophe Lagarde est sain est sauf, précise Europe 1, qui a révélé l'information ce jeudi matin. Mais ses proches auraient témoigné sur l'état dépressif de celui qui est pressenti pour être candidat à l'élection présidentielle de 2022. Les armes qu'il avait en sa possession n'étaient "manifestement pas déclarées", précise la radio. En milieu de matinée, il était encore entendu dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, alors que des vérifications doivent être réalisées, notamment sur le caractère accidentel ou délibéré du tir dont il serait à l'origine.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Personnage majeur du centre de l'échiquier politique français, Jean-Christophe Lagarde est président l'Union des

démocrates et indépendants depuis 2014, après avoir devancé Hervé Morin et Yves Jégo. Proche de François Bayrou, il débute sa carrière politique à la fin des années 1980 dans son département de la Seine-Saint-Denis et finit par remporter les élections municipales de la ville de Drancy en 2001, faisant chuter le parti communiste, à la tête de la commune depuis plus de 60 ans à ce moment-là.