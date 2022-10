Danièle Obono : des insultes sur Twitter, des explications de la députée LFI

OBONO. Dans un tweet virulent, la députée LFI Danièle Obono a dénoncé l'instrumentalisation du mouvement féministe en Iran mais l'élue a été pointée du doigt par toutes les forces de l'Assemblée nationale pour son vocabulaire.

"Mangez vos morts". C'est l'expression qu'a cru bon d'utiliser la députée Danièle Obono dans un tweet publié le 3 octobre pour dénoncer ceux "qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression". Une référence à peine dissimulée à Sandrine Rousseau qui la veille avait pris la parole en marge des manifestations françaises en soutien au soulèvement populaire en Iran. Mais plus que de dénoncer l'élue écologiste, le tweet a attiré les foudres de la classe politique sur son auteure.

Danièle Obono explique sa sortie sur Twitter

De l'extrême droite jusqu'aux rangs de la gauche, l'expression choisie a eu du mal à passer et l'opposition s'en est servie pour dresser une mauvaise vitrine du groupe de La France insoumise. Si la député a commencé la journée par ce tweet, elle l'a terminée par une intervention sur l'antenne de BFMTV dans laquelle elle a présenté l'expression comme "une forme de boutade". "C'est un tweet, une forme de boutade, de salutation du matin. Il n'y a pas besoin de plus de commentaires. La situation en Iran est suffisamment importante et sérieuse pour éviter les répercussions politiciennes", a-t-elle déclaré sans plus s'étendre sur le sujet.

Vives réactions de la droite et la Nupes au tweet d'Obono

L'insoumise a été la cible des critiques des députés de tous les bords. A droite bien sûr, des extrêmes du Rassemblement national aux Républicains, la sortie de l'élue a été l'occasion de discréditer le groupe LFI. "Jusqu'où vont-ils descendre ?", a ainsi demandé Marine Le Pen sur Twitter pendant que plusieurs LR pointaient le niveau d'expression de la députée. La majorité ne s'est pas non plus privée de rebondir sur la formulation douteuse de Danièle Obono. "'Mangez vos morts': voilà comment s'exprime une députée LFI en 2022. Vous prétendez vous battre pour la paix et le progrès social; vous diffusez la bêtise et la haine", a déclaré l'élu de Haute-Savoie Antoine Armand pendant que le député du Maine-et-Loire Denis Masséglia soulignait que "la fonction de député nous oblige. De tels propos en sont indignes". Même à gauche la prise de position et le vocabulaire choisi ne sont pas passés. Le sénateur socialiste du Val d'Oise a qualifié les propos "hont[eux] sur le fond et la forme".