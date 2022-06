Prince Louis : star du jubilé de la reine pour quelques grimaces

PHOTO PRINCE LOUIS. Le prince Louis, 4 ans, a été photographié jeudi 3 juin 2022 au balcon de Buckingham, aux côtés de la reine Elizabeth II. Ses réactions d'enfant agité ont fait la une de plusieurs journaux britanniques.

Le jubilé de platine de la reine est un événement bien cadré, très organisé, mais avec de jeunes enfants, il faut s'attendre à un peu de débordements. Jeudi 2 juin, lors de la présentation de la famille royale sur le balcon de Buckingham palace, alors que la Reine saluait les troupes du défilé, le jeune Louis s'est fait remarquer par quelques pitreries amusantes. Le jeune garçon, 4 ans, a réagi comme un enfant de son âge devant le spectacle offert par l'armée. Le ballet aérien a notamment beaucoup fait réagir Louis, qui a été manifestement impressionné par le bruit et s'est bouché les oreilles avec des gestes dignes de Charlie Chaplin. Quelques grimaces et des gestes d'agacement ont aussi été photographiés par des journalistes, leur permettant de donner à ce jubilé un ton plus léger. Le tabloïd The Mirror en a même fait sa Une ce vendredi 3 juin, comme d'autres titres de presse.

"Louis", le troisième enfant de William et Kate

Le duc et la duchesse de Cambridge ont choisi d'appeler leur fils "Louis de Cambridge". Il est appelé officiellement "son Altesse royale, prince Louis de Cambridge". Son prénom qui n'a pas été choisi au hasard, comme pour tous les membres de la famille royale. On peut en effet y voir un hommage leur aïeul qui porte le même prénom : Louis Mountbatten, oncle maternel du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II. Il était amiral de de la flotte britannique, dernier vice-roi de l'Inde britannique, il fut assassiné par l'IRA provisoire en 1979, dans l'explosion de son navire, dans la baie de Donegal en Irlande. Son père s'appelait également Louis, Louis de Battengerg, qui épousa la petite fille de la reine Victoria. Le jeune garçon a été présenté au monde le 27 avril 2018, une série de photographies avait alors été diffusée par la famille royale.

Rappelons que le prince Louis n'a quasiment aucune chance de devenir un jour roi d'Angleterre, car il n'est que 5e dans l'ordre de succession dans la monarchie britannique. Ce serait pourtant une grande première historique : jamais un Louis n'a porté la Couronne de Grande-Bretagne. Rappelons que Louis de Cambridge ne supplantera pas sa soeur Charlotte dans l'ordre de succession.