Mort de Thierry Mugler : de quoi est décédé le couturier ?

MUGLER. Le couturier français Thierry Mugler est mort à 73 ans, dimanche 23 janvier. Son décès survient alors qu'il devait dévoiler très prochainement de nouveaux projets professionnels. A la fin de sa vie, le styliste enchaînait chirurgies et séances de bodybuilding.

[Mis à jour le 24 janvier 2022, à 10h14] La mort Thierry Mugler est une surprise, l'homme de 73 ans avait de nombreux projets et des rendez-vous planifiés pour les prochaines semaines. Le décès du couturier français a été annoncé par son agent Jean-Baptiste Rougeot à l'AFP, qui a fait part de l'émotion de toutes ses équipes, dans un court communiqué publié sur le compte Facebook du créateur de mode. L'agent de Thierry Mugler a indiqué que si le décès de l'homme d'affaires était survenue de manière inattendue, les causes de la mort étaient "naturelles".

Thierry Mugler, créateur à la carrière immense, était parvenu à faire reconnaître sa singularité et sa marque dans les monde entier. Le créateur s'était un peu éloigné de la mode ces dernières années, pour se lancer dans la production de spectacles musicaux. Il avait engagé un virage personnel sur la façon d'appréhender sa santé. Comme le rapporte l'AFP, il avait en 2013 expliqué pourquoi il se consacrait, à plus de 60 ans, au bodybuilding, à la chirurgie esthétique et à la pratique intense du yoga : "La première urgence était de me réapproprier mon corps, éreinté par mes années de danse et de couture, comme une renaissance, une façon d'effacer le passé", disait-il alors, revendiquant vouloir créer sa "nouvelle maison corporelle".

Dans une interview que le couturier français avait donnée au hors-série 2017-2018 de Numéro, il avait précisé avoir "subi une reconstruction faciale suite à un grave accident de gym qui m'a complètement défoncé la tronche". C'est cette chirurgie qui, selon lui, avait provoqué le déclic chez le styliste - déclic qui le pousserait à enchaîner régimes, bodybuilding, implants, lifting - : "Mon corps est en perpétuel chantier", avait-il confié au magazine de mode.