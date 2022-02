Mort de Luc Montagnier : le décès d'un prix Nobel, l'hommage de Didier Raoult

MONTAGNIER. Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, est décédé mardi 8 février 2022. Didier Raoult lui a rendu hommage.

C'est un grand nom de la médecine qui est mort. Luc Montagnier est décédé mardi 8 février 2022, a annoncé le quotidien France Soir, site d'information connu pour ses prises de positions controversées durant la crise du Covid-19. C'est l'un des ses plus proches collaborateurs, le Dr Gérard Guillaume, qui a communiqué la nouvelle au média, sans pour autant que le décès n'ait, pour l'heure, été confirmé officiellement. Seul André Bercoff en a fait mention sur Sudradio. Le Pr Didier Raoult lui a rendu un hommage en évoquant "un homme dont l'originalité, l'indépendance et les découvertes sur l'ARN ont permis la création du laboratoire qui a isolé et identifié le virus du Sida". Luc Montagnier a, en effet, fait partie de l'équipe de recherche ayant découvert, en 1983, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), à l'origine du Sida. Cependant, sa fin de vie a été marquée par ses déclarations au sujet de la pandémie de coronavirus, dont il avait imputé l'origine à une "sortie d'un laboratoire avec de l'ADN de VIH". Une déclaration à laquelle divers scientifiques se sont attelés à réfuter à travers diverses études. Devant la chambre des députés du Luxembourg, le 12 janvier 2022, Luc Montagnier avait parlé des vaccins comme des "poisons".

Si sa fin de vie a été marquée par des discours très critiques à l'égard de l'épidémie de coronavirus et des vaccins, Luc Montagnier fut membre du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dès 1960, à l'âge de 28 ans. Il gravit les échelons, reçoit de nombreuses distinctions pour ses travaux et décroche le Graal en 2008 en obtenant le prix Nobel pour avoir dirigé la recherche ayant mené à la découverte du virus du Sida en 1983. Il a également été l'auteur de 350 publications scientifiques et a déposé pas moins de 750 brevets.

Du prix Nobel aux controverses sur le Covid-19

Mais sa chute fut aussi vertigineuse que son ascension. Accusé de charlatanisme dans les années 2000, il avait soutenu des théories sans fondements scientifiques comme la "mémoire de l'eau" ou le traitement du sida par homéopathie, et celui de l'autisme à l'aide d'antibiotiques. Auréolé d'une distinction prisée par tous les scientifiques, Luc Montagnier utilisait sa notoriété pour s'opposer aux onze vaccins obligatoires en France. En 2017, 106 académiciens dénonçaient ses propos. Je vieillis, mais mon cerveau est intact. Mes activités me tiennent en vie", confiait-il au Monde en 2018, alors qu'il finissait de se battre contre une maladie nosocomiale. Certains l'accusent d'être atteint de la "maladie du Nobel" : après avoir reçu un prix Nobel, il s'agit de la volonté de travailler sur des sujets sans avoir les compétences requises, ou d'élaborer des théories pseudo-scientifiques..

Luc Montagnier avait à nouveau tenu des propos controversés lorsque le Covid-19 est appru. Le 16 avril 2020, il avait déclaré sur CNews, s'appuyant sur une étude controversée : " Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il y a eu une manipulation sur ce virus. Une partie, je ne dis pas le total. il y a un modèle qui est le virus classique, venant surtout de la chauve-souris, mais auquel on a ajouté par-dessus des séquences du VIH. Ce n'est pas naturel, c'est un travail de professionnel, de biologiste moléculaire, d'horloger des séquences. Dans quel but ? Je ne sais pas (…). Une de mes hypothèses est qu'ils ont voulu faire un vaccin contre le sida. " Une théorie démontée par les scientifiques qui ont tous évoqué une origine animale du virus.