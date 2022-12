Mort de Françoise Bourdin : des livres à succès, une vie dans l'ombre

FRANCOISE BOURDIN. Auteure à succès, Françoise Bourdin est morte dimanche 25 décembre 2022. Malgré des millions d'exemplaires vendus, elle n'a jamais été véritablement reconnue par la profession.

[Mise à jour le 26 décembre 2022 à 15h52] C'est un grand nom de la littérature française qui s'en est allé. Ce lundi 26 décembre 2022, le groupe d'édition Editis a annoncé la mort de Françoise Bourdin, survenue dimanche 25 décembre. Connue pour avoir rédigé des dizaines de romans ayant connu un certain succès avec, au total, 15 millions d'ouvrages vendus, elle était âgée de 70 ans. "J'adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Françoise Bourdin, à ses deux filles, Fabienne et Frédérique, à ses petits-enfants, je pense à toutes les équipes, de Belfond, de Plon et de Pocket, qui ont travaillé avec elle depuis tant d'années, ainsi qu'à ses millions de lecteurs fidèles", a déclaré la directrice générale du groupe, Michèle Benbunan. Les raisons du décès de François Bourdin n'ont pas été dévoilées par le groupe d'édition.

Qui était Françoise Bourdin ?

Françoise Bourdin est née à Paris en 1952, fille d'un couple d'artistes. D'abord prise d'intérêt pour l'opéra, elle se tourne finalement vers la littérature, en parallèle de son intérêt pour l'équitation. C'est ce qui va déclencher l'écriture de son premier roman, paru en 1972, alors qu'elle n'a même pas 20 ans, "Les Soleils mouillés". Après avoir élevé ses enfants, elle reprend l'écriture au début des années 1990 et multiplie les publications, chaque année. Elle connaît un certain succès puisque ses ouvrages se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Cependant, elle n'a jamais été véritablement reconnue par le grand public, elle qui est présentée comme la quatrième auteure française en nombre de ventes, après Guillaume Musso, Marc Levy et Katherine Pancol.

Lors d'une rencontre avec Ouest-France, elle avait expliqué écrire "des histoires qui nous ressemblent", mettant en scène "des gens plutôt sympathiques qu'on pourrait croiser dans la vraie vie", cherchant à terminer ses ouvrages sur "une fin heureuse." Pour autant, "ce n'est pas parce que j'écris des histoires où les gens s'aiment que c'est de la littérature à l'eau de rose", confiait-elle.

C'est loin de Paris et des soirées mondaines du milieu littéraire que Françoise Bourdin a construit sa carrière, dans la discrétion absolue. Exit la capitale, où elle est née, direction le calme, le vert et la fraîcheur de l'Eure, dans la petite commune de Port-Mort. Depuis son havre de paix, une longère normande située à proximité de Giverny, elle écrivait ses deux ouvrages annuels, dont certains ont inspiré des réalisateurs.

Le roman Terre Indigo a fait l'objet d'une série à succès en 1996, diffusée sur TF1, et dont les principaux acteurs étaient Francis Huster et Cristiana Reali. Vingt ans plus tôt, "De vagues herbes jaunes" avait également été adapté en téléfilm. "Mano a mano" et "Les vendanges de juillet" avaient, eux aussi, ensuite fait l'objet d'une adaptation télévisée.

Quel est le dernier livre de Françoise Bourdin ?

Le dernier auquel elle avait participé était sorti le 3 novembre dernier. Il s'agissait de l'édition 2023 de "13 à table !", un ouvrage écrit avec d'autres auteurs et préfacé par l'astronaute Thomas Pesquet. L'achat de chaque livre permet de distribuer quatre repas aux Restos du coeur. Au début du mois de mai, elle avait sorti son dernier roman "Un si bel horizon", un ouvrage... sur une histoire de famille, comme toujours.