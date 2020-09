Keynote Apple 2020 : pas d'iPhone 12, mais des iWatch et iPad... toutes les annonces !

APPLE. Alors déçus ? La keynote d'Apple n'a pas créé la surprise : comme on pouvait s'y attendre, l'iPhone 12 n'a pas été présenté. Il a fallu se contenter des quelques innovations apportées aux nouvelles séries d'iWatch et d'iPad. Le point.

20:38 - Pas de surprise, petite déception Il faut bien le dire, cette keynote d'Apple nous laisse un peu sur notre faim. Le géant américain n'a pas fait d'annonce spectaculaire, et les innovations apportées aux nouvelle iWatch et aux nouveaux iPad ne sont pas révolutionnaires. Il faudra donc patienter quelques semaines pour savoir si l'on pourra à nouveau s'enthousiasmer pour Apple et le nouvel iPhone, sans doute appelé iPhone 12.

20:07 - La keynote s'achève Apple en termine avec sa présentation qui a duré un peu plus d'une heure. Les principales annoncent sont à retrouver via le sommaire, d'ici quelques minutes !

20:03 - Le nouvel iPad Air vendu 599 dollars 599 dollars pour la version la plus simple du nouvel iPad : Apple a donné le prix de son nouveau produit, qui est sans doute le plus intéressant de cette keynote 2020.

20:00 - Les caractéristiques de l'iPad Air en une image ! Apple présente dans sa keynote vidéo les caractéristiques techniques du nouvel iPad Air en une image. L'entreprise insiste sur la qualité d'image, la vitesse de fonctionnement et sur la qualité photo de l'appareil : 12 millions de pixels pour l'appareil photo avec une résolution de 1080p.

19:54 - Apple présente aussi un nouvel iPad Air C'est le produit considéré comme le dernier petit bijou d'Apple : l'iPad Air 4, qui intègre le processeur A14, permettant de performances inégalées sur ce type de tablette. L'écran affiche 3,8 millions de pixels et Apple assure que le CPU sera 40% plus rapide que la précédente génération.

19:50 - Le nouvel iPad 8 intègre un stylo numérique Le nouvel iPad 8 propose un stylo permettant d'écrire sur l'écran de manière intelligente : il est notamment possible de corriger et d'intégrer du texte en temps réel sur sa tablette désormais.

19:45 - Apple présente son nouveau iPad 8 Apple est aussi dithyrambique sur son tout nouvel iPad 8, présenté dans une vidéo qui met en valeur ses dernières qualités : c'est assez simple, il fait tout bien que le dernier iPad. Une tablette clavier est intégrée. Les caractéristiques seront donnés incessamment sous peu.

19:39 - Apple lance un service Fitness Voilà un peu de nouveau sur le front du service rendus aux sportifs fans de technologie : l'Apple iWatch peut désormais intégrer tout un tas d'informations sur votre entrainement, avec des modules pour vous aider. Pour 9,99 dollars par mois, il sera possible d'accéder à de nombreux programmes d'entrainement. Pour profiter vraiment du service, il faut posséder un iPhone, pour afficher toutes les possibilités.

19:32 - Apple lance une iWatch SE à 279 dollars Apple a choisi de proposer en plus de sa série 6, une iWatch SE, décrite comme 2 fois plus rapide que la série 3. Elle offre de nouveaux bracelets, un écran plus grand, elle donne de nombreuses données sur votre sommeil, votre santé. De nouveaux émoticones sont intégrés. Elle donne même l'heure. Tout ça pour 279 dollars.

19:27 - L'iWatch 6 vendue 399 dollars C'est sans doute l'information la plus importante sur la nouvelle montre connectée d'Apple : la montre sera vendue au prix de 399 dollars. Le prix pour le marché européen et français sera annoncé un peu plus tard.

19:22 - De nouveaux bracelets pour l'iWatch 6 Autre nouveauté, Apple met sur le marché de nouveaux bracelets, dont un bracelet "loop" qui recouvre tout le poignet. Une innovation qui viendra surtout s'adresser aux fans de technologie pointue.

19:20 - Un écran de meilleure qualité Apple indique par ailleurs que l'écran de sa nouvelle montre, dont la firme se dit à nouveau "si fière" est bien plus lumineuse. La présentation, il est vrai, est plutôt incitative, la montre semble avoir éliminé de nombreux petits détails pour rendre sa montre visuellement sublime.

19:17 - La nouvelle Apple Watch donnera plus d'informations sur votre santé Comme chaque année, Apple assure que la nouvelle version de sa montre est capable de faire davantage que les précédentes. Grande innovation : cette nouvelle montre connectée peut mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Elle est surtout bien plus puissante et rapide que le précédent modèle. La nouvelle montre connectée permet aussi de situer en temps réel l'altitude à laquelle on se trouve en la portant.

19:13 - Une Apple Watch rouge pour la toute première fois Or, bleu, noir et rouge, vous aurez le choix parmi les coloris. L'apparition de la couleur rouge est toutefois une nouveauté qui, on en est sûr, séduira les afficionados de la marque à la pomme.