Prix du pain : une augmentation inévitable ?

BAGUETTE. L'inflation des prix touche tous les secteurs et nos denrées habituelles comme le pain devrait voir une augmentation de son coût à cause de sa matière première, le blé.

De 90 centimes à plus d'1 euro, la baguette de pain est un incontournable de la France. Le matin, le midi avant le déjeuner ou le soir en rentrant du travail... Le pain est une dépense quotidienne qui pourrait rapidement augmenter. La cause ? L'augmentation du prix de la matière première, le blé. D'après les derniers chiffres et depuis la fin de l'été, le prix ne cesse d'augmenter et connaît une inflation de 30% sur le marché. La France subit cette inflation à cause d'un rendement catastrophique en Russie, ainsi qu'aux sécheresses et incendies un peu partout dans le monde. "C'est un problème parce que nous n'achetons pas du blé mais de la farine et forcément c'est répercuté. Certains meuniers sont couverts parce qu'ils ont déjà des contrats, mais il y aura forcément une augmentation" explique sur France Info Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française.

"En 20 ans, la baguette a pris 23 centimes, par rapport au prix du paquet de cigarettes qui a été multiplié par trois, ce n'est pas la même chanson. Là, tous les feux sont au rouge : prix du blé, farine, énergie, plus les salaires, plus les produits d'emballage. Au niveau des coûts de revient, chaque boulanger est responsable des tarifs qu'il met, mais cela serait logique qu'il y ait une augmentation" analyse le président.

Cette augmentation, bien que fort probable, n'est pas inévitable. En effet, les boulangers sont assez libre par rapport à leur environnement économique. Augmenter le pain de 20 centimes pourrait avoir de plus grosses répercussions sur le chiffre que de laisse le prix actuel. Dans les colonnes du Parisien, un boulanger à Paris explique qu'ils n'ont pas vraiment le choix. "Nous avons fait le choix d'augmenter les tarifs des pains spéciaux, les complets, ceux aux céréales ou aux fruits, pour ne pas pénaliser le produit de base qu'est la baguette que nous vendons à un euro, explique le patron. Nous prévenons nos clients depuis quinze jours et ils sont réceptifs. Ils comprennent bien que nous n'avons pas vraiment le choix."