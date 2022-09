Coupure de gaz : qui pourrait être touché ? Pourquoi ?

COUPURE DE GAZ. L'utilisation du gaz pourrait être rationné en France au cours de l'hiver. Un appel à une diminution de la consommation a déjà été lancé. Pour quelles raisons ? Qui serait touché par des coupures ? Explications.

[Mise à jour le 1er septembre à 12h19] La tête n'est pas encore à ressortir les manteaux, pulls et écharpes. L'heure de la rentrée a sonné et, compte-tenu d'une météo encore agréable, l'automne et l'hiver ne sont pas au cœur des discussions. Pourtant, alors que l'été va progressivement laisser place à des températures plus fraiches et un temps plus grisonnant, de nombreuses mises en garde sont faites par le gouvernement quant à la consommation de gaz dans les mois à venir. En effet, la crainte d'un manque de cette énergie pour alimenter le pays a surgi ces dernières semaines. Pourtant, au mardi 30 août 2022, la France avait rempli 91,68% de ses stocks de gaz : 93% pour Terega et 90% pour Storengy, indique la plateforme européenne Agregated Gas Storage Inventory (AGSI). Un léger retard sur les prévisions, alors qu'Olivier Véran porte-parole du gouvernement, avait annoncé des stocks à 100% à la fin de l'été, mais la France peut se targuer d'avoir le troisième taux de remplissage le plus élevé de l'Union européenne, derrière le Portugal (100%) et la Pologne (99%). Alors, pourquoi le gouvernement ne cesse-t-il d'évoquer de possibles coupures de gaz ? Qui serait touché ? Comment les éviter ?

Si les stocks seront remplis au début de l'hiver, cela ne veut pas dire qu'aucun problème ne pourra survenir. En effet, quand les stockage du gaz est à 100% en France, cela représente 130 TWh, soit un tiers de la consommation annuelle du pays..Dans les colonnes du Parisien, un cadre d'Engie explique lui que c'est "l'équivalent de deux mois de notre consommation nationale". Ces seuls stocks, en l'état, ne suffiront donc pas pour tenir tout l'hiver. Ainsi, il faudra continuer de les approvisionner pendant la saison.

C'est là qu'un premier problème survient : car grâce à quelles livraisons la France pourra-t-elle reremplir ses stocks ? La Russie, productrice de gaz, a fermé le robinet d'alimentation avec la France, les prix s'envolent et le gouvernement craint même que des commandes passées ne soient pas honorées face à la tension actuelle sur le marché du gaz.

Par ailleurs, la météo sera un facteur déterminant. Pour l'heure "nous avons les volumes [de gaz, NDLR] qui nous sont nécessaires à climat moyen" selon la directrice générale adjointe d'Engie, Claire Waysand, présente le 29 août à la rentrée du Medef. Mais en cas de vagues de froid ou si l'hiver s'annonce plus rude, les besoins en gaz se feront plus importants et créeront "des heures ou des jours de tension" selon la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Ainsi, la France risque de devoir rationner l'utilisation du gaz pour éviter toute pénurie. Consommer moins, partout, pour tirer davantage sur la durée : c'est le mot d'ordre pour l'hiver à venir. Ainsi, des coupures de gaz pourraient avoir lieu. Mais tout le monde ne sera pas concerné.

Quels sont les risques de pénuries de gaz en France ?

Difficile d'évaluer les risques de pénurie de gaz qui dépendront pour une grande part des prévisions météorologiques ou des pics de froid attendus cet hiver. En cas de saison avec des températures douces, les risques de pannes seront minorés mais le gouvernement préfère se préparer au pire scénario avant les premières prévisions de Météo-France attendues fin septembre et annonce de possibles coupures de gaz ou un rationnement ponctuel. Les entreprises et les usines seraient alors les seules concernées par les coupures ou du moins "les premières touchées". Les particuliers, qui utilisent principalement le gaz pour se chauffer ou la cuisine seront tout de même appelés à réduire au maximum leur consommation "compte tenu de leur moyens". Elisabeth Borne et Olivier Véran ont notamment assuré qu'il ne sera pas demandé de faire des efforts aux ménages qui se trouvent déjà en précarité énergétique. Si les coupures ponctuelles de gaz ne suffisaient pas se protéger de la pénurie, des opérations de délestage pourraient être organisées, soit des coupures brutales et inattendues.

Des coupures de gaz comme solution ? Pour qui ?

Le but du gouvernement reste d'éviter les coupures de gaz par l'anticipation et surtout la réduction de la consommation d'énergie. L'objectif d'une réduction de 10% a été posé par Elisabeth Borne à l'adresse des entreprises et des professionnels mais aussi des particuliers. Cette réduction doit être rendue possible par un plan de sobriété énergétique que chaque entreprise doit établir dès septembre. Les premières pistes de réflexion de la baisse de la consommation portent sur le chauffage - les entreprises pourraient être invitées à baisser à 19°C la température de leur locaux cet hiver - ou encore sur les publicités lumineuses. Le Conseil d'Etat examine d'ailleurs un décret portant sur l'interdiction d'allumer les logos et les locaux des entreprises durant la nuit.

La diminution du recours au chauffage est aussi une mesure à laquelle les particuliers sont invités. Il s'agirait de baisser d'un ou de quelques degrés la température pour s'approcher ou atteindre les 19°C. Pour les ménages, la sobriété énergétique doit surtout passer par des reflexes au quotidien et des écogestes. Le gouvernement a annoncé la diffusion prochaine d'une campagne de communication sur les bons gestes à avoir pour réduire sa consommation de gaz.

Par ailleurs, des coupures de gaz, ponctuelles, pourraient être décidées. "Si toutes les hypothèses défavorables, il pourra y avoir des restrictions", a prévenu Elisabeth Borne. Mais elles ne concerneront pas les foyers. "Il n'y aura pas de coupure de gaz pour les ménages", a-t-elle rassuré. Ce sont les entreprises qui pourraient être concernées : "sur le gaz, on ne va pas couper les particuliers. Donc on discute avec les entreprises qui consomment beaucoup de gaz pour regarder quelles seraient les conséquences si on coupe le gaz dans une entreprise." Mais le dispositif n'en est qu'à l'ébauche, à ce stade.