Européennes 2024, en direct : Bardella "choque" avec ses mails aux agriculteurs

Des agriculteurs ont reçu un e-mail signé Jordan Bardella en pleine campagne des européennes. Une pratique courante mais qui en agace plus d'un.

11:38 - Macron accusé d'"instrumentaliser" la guerre en Ukraine en invitant Zelensky à deux jours des européennes Le président ukrainien est invité en France par Emmanuel Macron en fin de semaine : il s'exprimera devant les députés ce vendredi. Un agenda qui agace plusieurs candidats aux élections : Volodymyr Zelensky "est évidemment toujours le bienvenue à l'Assemblée nationale. Après, permettez-moi de dire que la ficelle est un peu grosse à deux jours des élections européennes", grince l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. "On peut quand même s'interroger sur le timing et la volonté d'instrumentaliser la guerre en Ukraine, qui est un sujet très sérieux", déplore-t-elle sur Franceinfo. "Emmanuel Macron est moins en train de soutenir l’Ukraine qu’il n’est en train de s’en servir pour essayer de fausser le débat", renchérit la tête de liste LR François-Xavier Bellamy. Côté RN, Marine Le Pen dénonce également une "volonté de manipulation de l'opinion" de la part du président français.

10:59 - Raphaël Glucksmann déplore une "captation de l'élection par l'exécutif" La tête de liste du PS et de Place publique revient ce matin sur l'irruption de Gabriel Attal dans une interview de Valérie Hayer. "Je trouve que le fait de voler à ce point la vedette à sa tête de liste dans une émission de radio, c'est un problème à la fois démocratique et un problème de relation aux femmes", analyse Raphaël Glucksmann sur France 2. "Si Gabriel Attal était candidat aux élections, même en n°3 ou en n°7, il n'y aurait pas de problème. Il n'est pas candidat, il ne sera pas député européen. Ce à quoi on assiste, c'est à une captation de l'élection par l'exécutif." Pour rappel, le Premier ministre est arrivé de manière imprévue dans l'auditorium de la Maison de la radio lundi matin, alors que la tête de liste des macronistes, Valérie Hayer, était interviewée. Il a pris la parole pendant plusieurs minutes avant d'être invité par les journalistes à laisser la candidate répondre aux questions.

10:20 - Valérie Hayer "assume" de négocier avec la droite et la gauche européennes La tête de liste de la majorité présidentielle revient sur RTL sur le fonctionnement par coalition au Parlement européen : "Je suis présidente d'un groupe au Parlement européen, le groupe centriste, sans lequel aucune majorité n'est possible. J'ai ma position, on a des nuances, mais je négocie tous les jours avec le président du groupe de la droite européenne et avec la présidente du groupe des socio-démocrates européens", explique Valérie Hayer. "Moi, je l'assume. Messieurs Bellamy et Glucksmann ne l'assument pas." "C'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec des votes communs : Raphaël Glucksmann vote à 90% la même chose que nous eet François-Xavier Bellamy à 80%", affirme Valérie Hayer. "Ensuite, on a des différences majeures. Les deux n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire : plan de relance, loi climat, loi immigration. [...] Les deux se sont mis en marge."

09:38 - Bellamy dit sa "révolte devant le comportement politique de la liste de Reconquête" Le candidat de LR déplore sur Europe 1 le "comportement" du parti d'Eric Zemmour et de Marion Maréchal vis-à-vis de lui dans cette campagne. "Moi, j'ai passé cette campagne à attaquer mes adversaires. Mes adversaires, c'est la gauche. Mes adversaires, c'est le gouvernement, qui fragilise le pays", déclare François-Xavier Bellamy. "Et aujourd'hui on a, chez Reconquête, des candidats qui auront tout fait pour s'attaquer à la droite", regrette-t-il. "Ils ont parlé d'union des droite pendant des mois à leurs militants, et aujourd'hui ils n'ont rien de mieux à faire, alors que le pays est en situation de danger existentiel, que de s'en prendre à ceux qui ont mené les combats les plus courageux, contre l'islamisme, pour retrouver nos frontières, pour notre sécurité", déplore encore Bellamy. "A coup de mensonges ! En expliquant que, parce que j'ai serré la main à Valérie Hayer, parce que je respecte mes adversaires et que oui, je les salue, ça voudrait dire que je vais rentrer en coalition avec eux demain ? Mais ça n'a aucun sens !"

09:19 - Jordan Bardella "ne souhaite pas sortir de l'Union européenne" et explique pourquoi Le candidat du Rassemblement national est invité à expliquer le revirement de son parti sur le projet de Frexit qu'il portait il y a quelques années. Selon Bardella, "la donne politique aujourd’hui a changé en Europe" : "Le courant d’idées que je porte aujourd’hui devant vous est un courant d’idées qui est en train de s’imposer sur la scène européenne. (…) On ne quitte pas la table des négociations quand on est en train de gagner la partie", affirme le président du RN.

09:12 - "C'est délirant !" A minuit, les petits candidats s'offusquent de la fin de leur débat Après un premier débat entre les huit têtes de liste les plus connues, France 2 accueillait hier soir un second plateau avec huit candidats de "petites listes". Mais celui-ci a été nettement plus court que le premier : à minuit, les têtes de liste ont été invitées à conclure, alors que tous les sujets prévus n'avaient pas encore été abordés. Plusieurs ont exprimé leur agacement : "C'est la fin de l'émission ?" A répété Florian Philippot (Les Patriotes), incrédule, avant de lâcher : "C'est délirant". "Donc on n'a pas les 12 minutes?" A Grincé Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière). "On ne parle pas de Gaza ?" S'est étonné Pierre Larrouturou (Changer l'Europe). "Bravo, très bonne émission !" A ironisé Jean Lassalle (Alliance rurale) en applaudissant la journaliste.