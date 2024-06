Koh lanta : voici le scénario qui va forcément se produire en finale

La finale de Koh Lanta 2024, Les Chasseurs d'Immunité, a lieu cette semaine. Et le scénario de cette finale ne peut être que celui-ci...

La finale de Koh Lanta est diffusée ce mardi 4 juin sur TF1. Léa, Julie et Meïssa s'affrontent lors de l'ultime épreuve des poteaux. Et la question brûle les lèvres : qui des trois finalistes parviendra ensuite à convaincre le jury final et remporter les 100 000 euros promis au vainqueur ? Après 38 jours d'une aventure éprouvante aux Philippines, de nombreux rebondissements et les éliminations successives de deux poids lourds de la saison, le charpentier béarnais Sébastien puis l'ancien boxeur Amri lors des derniers épisodes, les possibilités sont multiples.

Comme le veut la tradition lors de la finale de Koh Lanta, les finalistes doivent d'abord s'affronter lors de l'emblématique épreuve des poteaux. Le principe est simple mais terriblement éprouvant : tenir le plus longtemps possible en équilibre sur un poteau de 20 cm de diamètre. Une épreuve qui nécessite concentration, force mentale et endurance. Le dernier encore debout sur son poteau aura un avantage décisif : choisir qui l'accompagnera lors du dernier conseil, face au jury final.

Ce dernier se jouera devant les 11 derniers candidats éliminés depuis la réunification. Parmi eux, on retrouve des visages marquants comme Sébastien et Amri, mais aussi Aurélien ou encore Pauline. C'est ce jury qui aura le dernier mot et élira le grand gagnant de cette édition 2024 de Koh-Lanta. Et chaque juré ici a un passif avec chacun des finalistes. De quoi élaborer des pronostics des plus fiables.

Et la gagnante de Koh Lanta 2024 est...

Si l'issue de cette finale semble incertaine, un seul scénario peut selon nous se concrétiser. Sur les poteaux, Meïssa pourrait apparaitre comme le grand favori, mais Léa a fait preuve de beaucoup de réussite dans les épreuves d'équilibre et est animée d'une détermination sans faille, qui pourrait bien lui assurer une victoire. La jeune aventurière de 28 ans a réalisé un parcours solide, s'illustrant sur de nombreuses épreuves mais aussi dans la vie de camp. Surtout, elle a su tisser des liens forts avec de nombreux aventuriers, aussi bien dans son équipe jaune initiale que chez les rouges. Des alliances, ternies par aucune trahison ou presque, qui pourraient bien faire la différence face au jury.

C'est là que se trouve sa longueur d'avance sur ses deux adversaires, Meïssa risquant à l'inverse de payer ses revirements stratégiques et son rapprochement avec Amri qui a déplu à ses anciens coéquipiers rouges. Quant à Julie, si sa loyauté et son investissement sont unanimement salués, son manque de prise de risques pourrait lui être reproché, notamment lors de l'épreuve d'orientation où elle a suivi Amri en douce pour l'emporter.

Selon toute vraisemblance, une fois l'épreuve des poteaux terminée, Léa devrait donc logiquement s'imposer en finale, récoltant la quasi-totalité des votes du jury à l'exception d'Amri si elle se trouvait opposée à Meïssa. Elle bénéficierait d'une demi-douzaine de voix face à Julie dans un autre scénario (celles d'Amri, Pauline, Océane, Sébastien, Aurélien et Meïssa semblant assurées). La seule chance de Meïssa semble tenir dans un duel final face à Julie, mais ce dernier serait encore battu, ne pouvant réellement compter que sur les votes d'Amri et Pauline.

Si elle parvient à tenir plus longtemps que Julie et Meïssa sur les poteaux, Léa aura donc tout le loisir de choisir son adversaire pour le vote final. Et la jeune femme l'a bien compris, son intérêt sera a priori d'affronter Meïssa plutôt que Julie pour mettre toutes les chances de son côté. Mais méfiance, car comme l'a souvent prouvé le jeu de TF1, les certitudes peuvent parfois être balayées et les surprises sont toujours possibles. Réponse dans quelques jours pour le dénouement final de Koh Lanta 2024.