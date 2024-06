Mbappé au Real, c'est fait ! Date de présentation et salaire, les infos

Kylian Mbappé a signé son contrat au Real Madrid selon plusieurs médias et l'officialisation devrait arriver ce lundi.

Le suspense, qui n'en n'est plus vraiment un depuis plusieurs mois, a été levé. Kylian Mbappé a bien signé son contrat au Real Madrid après la victoire des Madrilènes en Ligue des champions. L'officialisation de sa venue serait prévue pour ce lundi 3 juin selon les informations de L'Equipe il y a quelques jours. Pour sa présentation officielle, le suspens reste encore entier. Pourtant, la presse espagnole et notamment le quotidien Marca, a bien annoncé que Kylian Mbappé avait signé au Real Madrid le 31 mai dernier, parlant même de la date du 6 juin, au lendemain du match amical entre la France et le Luxembourg pour la préparation à l'Euro comme date de présentation. Une information que la presse française ne confirme pas pour le moment.

Il y a quelques jours, en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps avait expliqué qu'il allait essayer de s'adapter à cette fameuse présentation "dans la mesure du possible" par rapport à cette annonce attendue pour son capitaine. "Cela ne dépend pas de moi. Ils décideront quand ce sera le moment d'officialiser. Dans la mesure du possible, je m'adapterai par rapport au collectif et à l'équipe de France. Il y a ce qu'il se passe en club, mais le contexte en équipe de France est différent. Kylian s'est toujours inscrit dans un projet collectif. Évidemment, il a des responsabilités dans son club, il en a aussi ici, si ce n'est plus. Je ne vais pas accorder plus d'attention à lui par rapport à cet aspect. Mais je comprends bien qu'à l'extérieur, au niveau médiatique, sur la décision et l'annonce, ça prend beaucoup de place. Kylian prend chaque jour beaucoup de place et c'est normal parce que c'est Kylian. Il est un élément très important pour nous."

Quel salaire pour Mbappé ?

Le salaire de Kylian Mbappé au Real sera moins important qu'au PSG car le Real ne peut pas s'aligner sur les fonds du Qatar, mais aussi pour l'ambiance générale dans le vestiaire du club espagnol. La sommet est tout de même estimée entre 20 et 30 millions d'euros annuellement en net, et reste la plus élevée du club. Plusieurs primes permettront au Français de voir son salaire prendre de l'ampleur. Evoquons aussi "la loi Mbappé", une loi est qui permet d'exonérer d'impôts régionaux les ressortissants étrangers qui s'installeraient dans la ville. Ainsi, il ne paierait 24,5 % d'impôts sur le revenu, explique Le Parisien, qui précise qu'ainsi, sa tranche d'imposition serait similaire à celle d'un travailleur percevant des revenus modestes.