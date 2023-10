L'Union européenne ne veut plus voir ces produits dans nos maisons - la liste dévoilée concerne même les jouets

Des jouets, des cosmétiques, des médicaments ou des produits de jardinage ne peuvent plus être commercialisés avec des "polymères synthétiques".

Les ravages du plastique sur l'environnement sont désormais bien connus et bien documentés par les scientifiques, qui pressent depuis des années les gouvernants de tout faire pour en limiter la diffusion. En réalité, la production plastique a encore de beaux jours devant elle, tant cette matière est pratique et diffusée dans nos modes de consommation et de production industrielle.

Mais la Commission européenne a tout de même fait un premier pas, modeste, en adoptant le 25 septembre un nouveau cadre qui vise à limiter le rejet dans l'environnement des plastiques de petite taille. L'UE s'est tout d'abord fixé comme objectif de réduire la pollution par les microplastiques de 30% d'ici à 2030. Et a aussi acté des mesures plus précises.

La nouvelle réglementation de l'UE sur les produits chimiques (dite REACH) vise ainsi la réduction d'environ un demi-million de tonnes de microplastiques, en ciblant la production de certains articles de consommation courante. Des produits que vous avez un peu partout dans la maison ou que vous achetez toutes les semaines.

De quels produits parle-t-on ? De tous les microplastiques en tant que tels, mais aussi ceux dans lesquels des microplastiques ont été ajoutés intentionnellement et qui rejettent leurs plastiques à l'usage. La Commission européenne est très claire dans son document de présentation : "Toutes les particules de polymères synthétiques de moins de 5 millimètres organiques, insolubles et résistants à la dégradation", doivent être retirées de la vente.

Des dizaines de produits concernés

Le site de la Commission européenne cite, entre autres, ces produits qui ne peuvent plus être vendus en l'état s'ils contiennent des microplastiques :

Les paillettes et microbilles libres : leur vente est prohibée dès le 15 octobre

Les cosmétiques contenant des microbilles plastiques (soins exfoliants, gommages)

Les matériaux de remplissage granulaire utilisés sur les terrains de sport (comme les gazons synthétiques)

Les détergents, les adoucisseurs textiles

Les engrais et produits phytopharmaceutiques

Les jouets (paillettes, micro perles, peintures brillantes)

Les médicaments et dispositifs médicaux

Les industriels bénéficient toutefois d'un délai pour s'adapter aux nouvelles règles et l'UE a aussi prévu des dérogations pour les produits utilisés sur des sites industriels, à condition de "fournir des instructions sur la manière d'utiliser et d'éliminer le produit afin d'éviter les émissions de microplastiques", a précisé la Commission européenne.