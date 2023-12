Des fromages à raclette contaminés par E.coli ? Plusieurs produits rappelés

Après une première alerte sur des fromages lancée mercredi, le site Rappel Conso publie un nouveau rappel de produits concernant des fromages à raclette.

Ces fromages ne doivent pas être mangés. Le site gouvernemental Rappel Conso lance une alerte concernant des fromages à raclette ce jeudi 14 décembre, au lendemain de la journée internationale de la raclette. Ce sont les fromages de la marque Entremont qui sont concernés par le rappel : des barquettes mixtes de fromage à raclette et de morbier. Au total ce sont plus de 30 références concernées par ce rappel dont la date de commercialisation visée est comprise du 6 novembre au 13 décembre 2023. Ils sont disponibles dans toute la France dans les grandes surfaces Auchan, E. Leclerc, Cora, Casino et Système U.

Pourquoi ces fromages sont-ils rappelés ? A cause d'une suspicion de contamination par la bactérie E.coli. Cette bactérie peut être très dangereuse pour les enfants. Même si la plupart des cas de contamination ne sont pas des formes graves, l'E.coli peut provoquer un syndrome hémolytique et urémique qui peut entraîner une "insuffisance rénale aiguë, des séquelles à long terme, voire la mort" selon le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Parmi les symptômes causés par la bactérie, Rappel Conso mentionne notamment des "des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre."

Avant les fromages à raclette, une vingtaine d'autres références de fromage commercialisées en grande surface ont été rappelées par le site gouvernemental, déjà à cause d'une suspicions de contamination à E.coli.

En cas de possession d'un produit contaminé il convient de cesser immédiatement de le consommer et par la suite de le rapporter au point de vente. Il est aussi recommandé de contacter le service consommateur de la marque en question pour les en informer. Rappel Conso met également un numéro dédié à disposition, le 0800801287. Les consommateurs ont aussi la possibilité d'obtenir un remboursement.