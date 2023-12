Ces fromages vendus dans toute la France ne doivent pas être mangés, le danger est important

Le site gouvernemental "Rappel Conso" a lancé l'alerte. Près d'une vingtaine de références de fromages sont rappelés car contaminés par la bactérie E. coli. Une bactérie qui peut causer des dommages graves chez l'enfant.

Vérifiez l'intérieur de vos frigos. En effet, près de 20 types de fromages sont rappelés en France après la découverte de la bactérie E. coli. La plateforme gouvernementale Rappel Conso qui alerte sur les produits dits dangereux met en avant sur son site web une vingtaine d'annonces de fromages à risques, potentiellement contaminés par la bactérie E. coli. Morbier, Tomme du Jura, fromage à raclette, il est possible que l'un des fromages de la liste se trouve chez vous. Si vous ne vous souvenez pas exactement de vos dernières courses, jetez-y un oeil dès que possible.

La date de commercialisation des produits concernés par ce rappel est large, du 1er janvier au 12 décembre 2023. La quasi totalité des produits proviennent de la société Monts et Terroirs. Leclerc, Carrefour, Super U et Intermarché seraient les magasins distributeurs concernés. Les fromages de chèvres au lait cru de la marque Earl Louet sont eux aussi rappelés pour les mêmes raisons.

"Rappel Conso" préconise notamment de ne plus consommer le produit en question, le rapporter au point de vente ou du moins, contacter le point de vente en question. Si aucune de ces options n'est envisageable, détruisez le produit. Sachez qu'un remboursement est possible pour chaque rappel. Le numéro à contacter est le 0800 80 12 87. La procédure de rappel, elle, se termine le 14 février 2024.

La liste des fromages potentiellement contaminés :

Morbier AOP Maison du Gruyère ;

Morbier AOP Sélection neutre ;

Plateau pour raclette trio gourmand 600 grammes ;

Morbier AOP Monts et Terroirs - Sélection Crémier ;

Morbier AOP Sélection Maison - Monts et terroirs ;

Morbier AOP Prestige ;

Morbier AOP lait cru dégagement ;

Morbier AOP lait cru ;

Morbier AOP 90J M M&T ;

Morbier sélection secret d'affineur ;

Morbier AOP Terrier ;

Tomme du Jura - Juramont ;

Raclette lait cru dégagement ;

Raclette lait cru Monts et Terroirs sélection crémier ;

Raclette secret affineur ;

Raclette lait cru neutre ;

Raclette lait cru maisons Monts et terroirs Chalet de Vevy ;

Morbier MT AOP neutre 7K ;

Tomme du Jura.

Le syndrome hémolytique et urémique peut être mortel chez l'enfant

La famille de bactéries dont fait partie E. coli n'est pas à prendre à la légère. Si les infections constatées restent sans gravité dans la majorité des cas, un syndrome hémolytique et urémique peut apparaître. Il reste rare, mais peut être grave chez l'enfant de moins de 5 ans notamment. Le syndrome hémolytique et urémique est une maladie peu répandue en France, on compte moins de 1 300 cas depuis 1996. Toutefois, il peut entraîner une "insuffisance rénale aiguë, des séquelles à long terme, voire la mort" selon le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. "Le SHU est la principale cause d'insuffisance rénale aiguë chez les enfants âgés de 1 mois à 3 ans" peut-on lire sur le site officiel du ministère. Alors, ne prenez pas le moindre risque si l'un de ces fromages traîne dans votre frigo.