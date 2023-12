Ce vin français de Lidl à moins de 7 euros est une pépite "sous estimée" pour un grand journal anglais

Cette experte du vin britannique a décelé un vin largement sous-coté et présent dans les rayons de votre supermarché Lidl. Il est proposé à moins de 7 euros la bouteille et fait partie d'une région viticole française extrêmement renommée.

La réputation du vin français n'est plus à faire. De par sa qualité, sa diversité et sa complexité, il fait rayonner le palais des plus fins gourmets du monde. Un savoir-faire et une identité mis en avant par une experte britannique du secteur, Fiona Beckett. Journaliste pour le quotidien The Guardian, elle dressait récemment le bilan de son dernier voyage en France et notamment de ses dernières découvertes en matières de vin. Elle salue notamment le nombre incalculable de régions viticoles différentes dans l'Hexagone.

Pour elle, impossible de s'ennuyer ! Entre les vins d'Alsace, ou les crus du Bordelais, il est possible de trouver d'excellents vins à des prix tout à fait abordables. Le Beaujolais, le Mâcon, le sud du Rhône et le Languedoc sont également cités par l'experte comme des produits à bon rapport qualité-prix, malgré le défi de températures estivales toujours plus élevées pour les vins produits dans le sud de la France. Mais c'est un vin en particulier qui a retenu son attention. Et figurez-vous qu'il est possible de le retrouver chez... Lidl ! Ce vin reconnu est même proposé à un tarif particulièrement attractif.

Ce vin, c'est le Mâcon rouge Collin-Bourisset. Son prix promet de vous faire tomber à la renverse, il est proposé à seulement 6,99 euros chez Lidl. Vous avez bien entendu, moins de 7 euros pour un Bourgogne de qualité. Ce Gamay propose notamment des notes de mûres écrasées. Il se marie à la perfection avec une fondue bourguignonne ou un bon lapin fermier au four. Il est élevé en cuve et demande à être consommé de préférence entre 2023 et 2025, il n'a pas vocation à vieillir. Il est préférable de le servir à une température comprise entre 12 et 14 degrés. L'offre est à retrouver dans vos magasins Lidl et sur le site internet du supermarché discount.

Créée en 1821, l'historique maison de négoce Collin-Bourisset qui produit ce vin distribué par Lidl est implantée à l'extrémité sud du Mâconnais. Elle sélectionne des cuvées parmi les appellations mâconnaises et beaujolaises. Actuellement, elle est très implantée sur les marchés lointains comme la Chine mais propose toujours certaines cuvées comme le Gamay 2022 dans la grande distribution à des prix attractifs. La maison possède également le Château de Péronne bâti sur une ancienne forteresse médiévale ainsi que le Château de Loché, ancienne dépendance de la Seigneurie de Vinzelles construite au XIIIe siècle.

Evidemment, on ne le dira jamais assez pour les fêtes : même quand il est bon marché, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération !