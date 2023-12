Des mathématiciens ont trouvé un moyen garanti de gagner à la loterie en 2024

Il suffirait de jouer ces 27 grilles pour être sûr d'obtenir un gain. Des mathématiciens expliquent comment ils ont trouvé ces combinaisons.

Des mathématiciens britanniques affirment avoir découvert comment garantir un gain à la loterie en achetant 27 tickets. Le jeu principal de la loterie nationale du Royaume-Uni, le Lotto, se tient deux fois par semaine et tire au sort six numéros de 1 à 59. En décembre, les organisateurs de la loterie ont annoncé que son dernier jackpot était sur le point d'atteindre un record, exempt de taxe, de 26 millions d'euros. Les chances de le gagner sont d'environ 1 sur 45 millions.

Les mathématiciens David Stewart et David Cushing de l'Université de Manchester ne peuvent pas vous garantir de toucher le jackpot - mais dans un article publié en juillet, ils ont dit qu'ils avaient travaillé sur le nombre minimum de tickets nécessaires pour être assuré de gagner à tous les coups, même si le gain est faible.

Ils ont conçu une liste de 27 tickets spécifiques qui, en termes mathématiques, couvrent toutes les bases pour obtenir une sorte de gain. Chaque ticket coûtant £2 (environ 2,30 €), cela représente une dépense de £54, ou environ 62 euros. En juillet, en utilisant ces combinaisons, un membre du groupe de recherche de Stewart et Cushing a réussi à gagner plus de 2000 euros.

Dans n'importe quel jeu de Lotto, obtenir deux des numéros corrects rapporte au joueur de se faire rembourser sa mise, tandis que trois numéros gagnent environ 32 $. Les six, et vous avez gagné une part du jackpot. Pour trouver les combinaisons, les chercheurs ont utilisé un système mathématique appelé géométrie finie, qui implique de tracer les numéros de 1 à 59 par paires ou triplets sur une série de formes géométriques. Voici les 27 séries à jouer.

Chaque ensemble de numéros est ensuite connecté avec des lignes, générant une série de six numéros - équivalant à un ticket. Il faut 27 de ceux-ci pour couvrir tous les 59 numéros et garantir qu'au moins une paire correspondra. Sauf que, bien sûr, si plus de personnes jouent les ensembles de numéros ci-dessus, plus il y aura de personnes devant partager tout jackpot qui en résulte.

Toutefois un autre mathématicien, Peter Rowlett, de l'Université Sheffield Hallam du Royaume-Uni, a dit que dans 99 % des cas, les personnes utilisant ces numéros ne récupéreront toujours pas leur argent. Ils gagneront, certes, mais moins que ce qu'ils ont misé. Il est donc encore extrêmement probable que cela coûte plus cher que ce que cela rapporte en gains.