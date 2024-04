Ces deux fromages peuvent rendre gravement malade et ne doivent pas être consommés

Alerte à la listeria. La marque Entremont rappelle deux comtés contaminés vendus en tranches ou râpé, un peu partout en France.

Leclerc, Intermarché, Carrefour, Auchan, Monoprix, Casino ou encore Cora, toutes ces grandes surfaces, où qu'elles se trouvent sur le territoire français, sont susceptibles d'en avoir vendu. Ce jeudi 18 avril, la marque Entremont a lancé un rappel de fromage. Deux comtés sont concernés. Ils sont contaminés à la listeria. Il s'agit d'une bactérie qui peut engendrer la listériose, à savoir une infection alimentaire plutôt grave pouvant causer le décès des personnes, dans les cas les plus graves.

Le premier fromage en question est un comté Entremont présenté en barquette de huit tranches pesant 120 grammes au total, indique Rappel Conso. Il a été commercialisé entre le 8 février et le 8 avril dernier. Sa date de durabilité minimale est le 8 avril 2024. Mais pour être sûr, le mieux est encore de vérifier la référence de votre barquette et les numéros de lot. Le fromage posant problème est porteur de la référence 3123930617777. Les numéros de lot sont le 7440408-02 ou le 7440408-03.

Le second fromage posant problème est également du comté, mais vendu râpé dans deux sachets de 70 grammes chacun. Commercialisé entre le 9 février et le 8 avril, il a pour référence 3123930771004, précise Rappel Conso. Les numéros de lot concernés sont le 7440408-05 ou le 7440408-06. Sa date de durabilité minimale court également jusqu'au 8 avril 2024. "Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation", indique Rappel Conso sur son site, tout en invitant les consommateurs à retourner les produits en magasin ou à les détruire.