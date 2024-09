Pourquoi la pâte à tartiner El Mordjene est-elle interdite en France ?

L'UE a interdit l'entrée de pots de pâte à tartiner El Mordjene sur le marché européen, provoquant une pénurie.

Depuis le début de l'été, son goût noisette ressemblant à l'intérieur d'un Kinder Bueno a ravi les papilles de nombreux Français. Popularisée par des influenceurs sur les réseaux sociaux, la pâte à tartiner El Mordjene, produite par la société algérienne Cebon, a été victime de son succès. À tel point qu'elle a été interdite en France. Son prix a doublé, et le produit est maintenant en rupture de stock dans bon nombre de magasins.

Selon TSA Algérie, des conteneurs transportant une cargaison de pots de pâte à tartiner ont été bloqués au port de Marseille. Une information confirmée par Mustapha Zebdi, président de l'Association algérienne de protection des consommateurs (Apoce), vendredi 13 septembre dernier. Selon lui, ces blocages s'expliquent par "l'article 20, troisième alinéa, du règlement n°2202/2292 de l'Union européenne", qui régit notamment les règles d'entrée des produits alimentaires contenant du lait dans l'UE. Et l'Algérie ne fait pas partie des pays autorisés à faire entrer produits laitiers sur le marché européen.

Un concurrence qui passe mal en Europe ?

Une explication qui ne passe pas pour Mustapha Zebdi. "Le produit entrait et voyageait… Et quand il est devenu un danger pour leur produit bien-aimé, ils ont fait tous les tests et sorti toutes les normes !", a-t-il fustigé auprès de TSA Algérie. Le succès fulgurant de la pâte à tartiner El Mordjene aurait fait concurrence aux marques européennes comme Nutella, selon lui.

Et d'ajouter : "Quand il y a des risques et des menaces sur leurs produits, les Européens cherchent n'importe quelle faille pour les protéger. Ils mettent toutes les interdictions possibles pour défendre leurs produits. Nous sommes dans l'obligation d'être solidaires et de défendre nos produits."