Résultat du bac dans l'académie de Poitiers : voici les résultats 2022

Les résultats du bac 2022 dans l'académie de Poitiers sont accessibles et consultables gratuitement via notre moteur de recherche. Qui a le baccalauréat cette année ?

Les candidats au baccalauréat 2022 dans l'académie de Poitiers peuvent consulter les résultats tant attendus ce mardi 5 juillet. Ils ont été publiés dans la matinée et sont depuis disponibles sur notre page dédiée aux résultats du bac dans l'académie de Poitiers. A noter que pour le bac, les résultats en ligne n'indiquent que si le candidat a été admis et avec quelle mention. Pour connaître le détail des notes obtenues dans chaque matière, l'étudiant doit se connecter avec ses identifiants personnels sur le site de son académie.

Les résultats du brevet des collèges seront accessibles quant à eux ce vendredi 8 juillet 2022 à partir de 17h dans l'académie. Pour découvrir les résultats, vous pouvez taper votre nom ou le nom de votre ville dans le moteur de recherche ci-dessus et vous saurez si vous êtes admis ou non. Vous pouvez également vous rendre sur la page des résultats du brevet de l'académie de Poitiers pour découvrir l'ensemble des résultats et savoir si vous avez une mention pour cette édition 2022 du DNB. En revanche, pour découvrir les notes que les candidats ont obtenues lors des épreuves, il faut se rendre sur la plateforme officielle du ministère de l'Intérieur, sur le site de l'académie de Poitiers, avec les identifiants personnalisés pour chaque candidat.