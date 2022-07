Résultat du bac dans l'académie de Créteil : qui a le baccalauréat ?

L'académie de Créteil donne les résultats du bac 2022 ce mardi 5 juillet. Les listes des admis sont consultables sur Linternaute.com.

Les résultats du bac 2022 dans l'académie de Créteil sont disponibles depuis ce mardi 5 juillet à 9h. Pour connaître l'ensemble des résultats, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche dédié. Il suffit de taper le nom du candidat ou le nom de la commune et vous aurez l'ensemble des lauréats. Si vous n'êtes pas dedans, cela veut tout simplement dire que vous n'êtes pas détenteur du baccalauréat et qu'il faut peut être passer par le rattrapage. Il est également possible de se rendre sur la page dédiée au bac dans l'académie de Créteil pour savoir si vous avez une mention. Pour connaître le relevé de note détaillé, il faut se connecter à l'aide d'identifiants personnels sur le site de l'académie concernée.

Pour les résultats du brevet 2022 dans l'académie de Créteil, la fin du suspense est pour dans quelques jours : les services du rectorat ont indiqué qu'ils rendraient publics les listes des admis au Diplôme national du Brevet 2022 ce 8 juillet 2022 à 16h. Ils seront également disponibles, dès lors, depuis cette page, via le moteur de recherche. ll est aussi possible de se rendre sur la page des résultats du brevet du collège de l'académie de Créteil pour découvrir qui a le DNB. Vous pouvez alors découvrir le résultat au brevet dudit candidat ainsi que la mention qu'il a décrochée (assez bien, bien ou très bien). Pour les notes, il faut se rendre sur le site officiel du rectorat avec les identifiants transmis à chaque candidat.