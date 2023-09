Les parents sont incités à réfléchir avant de publier des photos du premier jour d'école sur les réseaux sociaux

Ce qui peut sembler innocent pourrait avoir des conséquences.

La rentrée scolaire est passée et on voit fleurir des photos comportant le nom, l'âge, la classe et l'école de l'enfant sur les réseaux sociaux. Cette pratique peut sembler être une façon inoffensive de célébrer la rentrée scolaire, mais elle n'est pas sans risques. Car ce type de photo contient souvent des informations que les prédateurs et les escrocs aimeraient connaître.

L'association L'Enfant bleu, qui lutte contre toute forme de maltraitance envers les mineurs, a déjà alerté les parents sur le risque que ces photos soient récupérées et détournées par des personnes mal intentionnées. Ce risque est sous-estimé, voire même méconnu par les parents. Ils doivent donc savoir que tout ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux pourrait potentiellement être vu par n'importe qui. Nous ne voudrions certainement pas partager des noms, adresses, écoles, enseignants ou toute information privée avec ceux qui pourraient avoir de mauvaises intentions.

"Afin d'éviter qu'une photo de votre enfant ne tombe entre de mauvaises mains, nous vous recommandons de limiter la portée de vos publications", explique sur son site Internet L'Enfant bleu. Pour être le plus vigilant possible et protéger ses enfants, il faut commencer par bien mettre ses comptes en privé, et ne "pas accepter n'importe qui comme ami", sur les réseaux sociaux. "Il faut faire attention aux personnes qu'on ajoute dans sa communauté. Parce qu'à partir du moment où on partage la photo, ça veut dire que ces personnes qu'on ne connaît pas ou en tout cas moins bien, peuvent aussi récupérer ces photos et les partager", confirme l'association.

Au contraire, il faut profiter de ces situations pour enseigner à ses enfants l'importance de la confidentialité en ligne, d'autant plus que beaucoup d'entre eux ont leurs propres comptes sur les réseaux sociaux. Il est important d'avoir cette conversation pour leur faire comprendre que ce qui peut sembler innocent pourrait avoir des conséquences.