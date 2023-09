Voici pourquoi vous ne devriez pas ramasser des bâtons pour les utiliser comme aides à la marche lors de vos randonnées

Cela peut sembler anodin : ramasser un bâton pour s'aider à marcher. Mais les espèces sauvages ne nous disent pas merci. Explications.

Lorsqu'on randonne dans la nature, il peut sembler anodin de ramasser une branche sur le sol et de l'utiliser comme bâton de marche. Cependant, les gardes forestiers affirment que cela peut causer d'importants dommages à l'environnement. "Les visiteurs se disent peut-être 'ce n'est qu'une seule branche', mais cela peut avoir un effet cumulé très important avec le temps," déclare Lindie Pasma, une garde. "Le simple fait d'enlever une branche peut impacter de nombreuses espèces. Pour les hérissons par exemple, ils fouillent les sous-bois à la recherche de nourriture... ainsi en retirant ces branches, vous enlevez également tous les insectes qui y résident."

Cela a donc un impact sur les hérissons, les oiseaux et toutes les autres espèces utilisant cet environnement. Les randonneurs qui ramassent des bâtons comme aide à la marche peuvent créer un "cauchemar écologique" en grand nombre. Chaque bâton peut être un habitat ou une source de nourriture pour divers organismes. Les gardes retrouvent souvent une partie de ces bâtons à la sortie des sentiers de randonnée. Mais ce n'est qu'une petite fraction des bâtons ramassés quotidiennement par les visiteurs pour les aider à traverser les ruisseaux ou les sections raides du sentier.

Ainsi, les guides de randonnées précisent qu'ils emportent toujours quelques bâtons de marche de rechange dans leurs sacs à dos pour les randonneurs qui ressentent le besoin d'avoir un peu d'aide sur les sentiers, afin qu'ils n'aient pas à ramasser des branches. Mme Pasma conseille aux randonneurs de se renseigner sur les sentiers et à vérifier s'ils auraient besoin de bâtons de randonnée spécialisés avant de commencer leur randonnée.

"Je pense que beaucoup pensent 'ce n'est qu'une seule branche', mais ils ne voient pas le nombre incroyable de bâtons que nous ramassons et que nous devons redistribuer et replacer dans le sous-bois. Les bâtons de randonnée, en plus de réduire le besoin de retirer des branches de l'environnement naturel, sont également utiles pour diminuer l'impact sur les jambes, les genoux et les chevilles des marcheurs, constituent un précieux outil de sécurité et peuvent être utilisés encore et encore."