Un plan anti harcèlement drastique ? Les mesures que doit annoncer le gouvernement

Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, doit présenter un plan de lutte contre le harcèlement scolaire le 27 septembre 2023. Les mesures ont déjà été présentées aux syndicats de l'éducation ce lundi.

L'Education nationale veut s'attaquer au harcèlement scolaire. Ce fléau a poussé plusieurs adolescents à se suicider ces derniers mois, la jeune Lindsay âgée de 13 ans en mai et Nicolas qui avait 15 ans au lendemain de la rentrée de septembre 2023. Poussé à agir par des ces drames, le ministère doit présenter son plan interministériel du lutte contre le harcèlement, promis depuis juin, ce mercredi 27 septembre. Le ministre Gabriel Attal a présenté ces dispositions anti-harcèlement en avant-première aux syndicats de l'éducation lors d'un entretien organisé rue de Grenelle ce 25 juin.

Plusieurs mesures pouvant être prises contre les élèves auteurs d'harcèlement avaient déjà été annoncées dans le courant du mois de juin après la mort dramatique de la petite Lindsay. Le ministre avait annoncé, entre autres, la possibilité de contraindre l'élève harceleur à changer d'établissement à la place de la victime harcelée à compter de la rentrée 2023. Mais la lutte anti-harcèlement doit être plus large et en mesure de répondre au cyberharcèlement. Tout un volet du plan interministériel a été pensé pour mettre fin à cette forme de violences en ligne.

Un accès restreint voire un bannissement des réseaux sociaux

Ce sont sur les réseaux sociaux qu'ont souvent lieu des cas de cyberharcèlement entre élèves, loin du regard des autorités ou des parents. Or, ces plateformes ne peuvent pas "être une jungle, une cour de récréation sans adulte pour surveiller" a assuré le ministre auprès du Figaro, ajoutant vouloir faire "respecter [la] majorité numérique". Gabriel Attal souhaite donc faire respecter l'interdiction de s'inscrire sur les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans sans accord parental, une mesure déjà prévue par la loi Marcangelli votée en juillet. Cet accès restreint aux réseaux sociaux passerait par "l'utilisation du fichier EduConnect" déjà utilisé par les élèves pour attester de leur âge et recevoir leur Pass culture.

L'accès aux réseaux sociaux devrait aussi être limité par un couvre-feu numérique mis en place au début d'une procédure judiciaire, à l'encontre d'un élève soupçonné d'être à l'origine d'un harcèlement. La mesure créerait un couvre-feu "qui prohiberait par exemple de 18 heures à 8 heures du matin l'usage des réseaux sociaux" selon le ministre. En cas de non-respect de l'interdiction et de poursuite du harcèlement, le juge des enfants "pourra prononcer un bannissement" pur et simple des réseaux. Si ce sont les enfants qui sont visés par la sanction, le ministre appelle à la responsabilité des parents : "Ce sera à eux de surveiller leur enfant pour qu'il respecte cette interdiction".

Les téléphones systématiquement confisqués

Non seulement de limiter l'accès des élèves harceleurs aux réseaux sociaux, le ministre envisage de confisquer les téléphones de ces élèves dès qu'un cas de cyberharcèlement grave donne lieu à une saisine du juge des enfants. Cette mesure "pré-sentencielle" doit compléter le projet de loi " sécuriser et réguler l'espace numérique" de Jean-Noël Barrot, et permette une action plus rapide que le bannissement des réseaux sociaux pendant six mois après une condamnation de l'élève.

Une brigade anti-harcèlement

En plus des sanctions, le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire prévoit aussi des mesures préventives comme la création de brigades anti-harcèlement "au sein de chaque académie". Ces brigades seraient constituées de fonctionnaires de l'Éducation nationale formés à la lutte contre le harcèlement scolaire, comme des inspecteurs ou des psychologues, et chargées de missions de prévention auprès des élèves. Elles devraient aussi faire office d'espace sécurisant pour les élèves victimes de harcèlement afin qu'ils puissent informer de leur situation et que les mesures nécessaires soient prises. Le principe des brigades anti-harcèlement reprend celui des équipes "valeurs de la République" qui conseillent les élèves sur la laïcité.