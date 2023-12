Plan Attal pour l'école : les 5 mesures choc du ministre de l'Education nationale

Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a dévoilé son "choc des savoirs" mardi. Une série de mesures pour relever le niveau des élèves, notamment en français et mathématiques. Voici ce qu'il faut retenir.

Mardi 5 décembre, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal présentait ses nouvelles mesures pour rehausser le niveau des élèves français lors d'une conférence de presse depuis un collège du 19e arrondissement de Paris. Plusieurs mesures importantes entreront en vigueur dès la rentrée 2024. D'autres, comme le redoublement acté par le corps enseignant, feront leur grand retour. Vous avez manqué les annonces du ministre ? Voici les 5 mesures à connaître.

Le retour du redoublement

Elle faisait partie des annonces les plus attendues, elle a été confirmée par le ministre de l'Éducation nationale ce mardi. Dès la rentrée prochaine, le "dernier mot" sera donné à l'équipe pédagogique quant au choix de faire redoubler un élève ou non. Les parents ne seront plus les décideurs. Un décret sera publié dès le premier trimestre 2024. Les professeurs pourront également conseiller a des élèves des stages de réussite pendant les vacances, condition pour éviter le redoublement.

Le brevet des collèges obligatoire pour entrer au lycée

Justement, le passage d'un élève au lycée sera conditionné à l'obtention du brevet des collèges dès la rentrée 2025, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une manière pour Gabriel Attal de redonner du poids et de la valeur à un diplôme en perte de vitesse. Les élèves qui n'obtiendront pas le brevet passeront par une prépa-lycée pour tenter de rattraper leur retard. Aussi, le poids des notes des épreuves finales du brevet passera de 50% à 60%. De facto, le contrôle continu comptera pour 40% en se basant sur les notes réelles obtenues par les élèves toute l'année. Exit le système de validation par compétence.

© Ministère éducation nationale et jeunesse

La création de groupes de niveau

Dès la rentrée 2024, des groupes de niveau seront créés pour les classes de 6e et 5e. Les classes de 4e et 3e suivront la rentrée suivante en 2025. Ces groupes de niveau concerneront uniquement les cours de français et de mathématiques. Les élèves seront répartis en trois groupes. Le premier groupe, composé des élèves les plus en difficulté ne pourra pas comprendre plus de 15 élèves. Une scolarité aménagée pourra aussi être mise en place pour les collégiens en grande difficulté, avec des plages horaires supplémentaires en français et mathématiques.

Une nouvelle épreuve au bac

Dès la rentrée 2025, une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques et culture scientifique fera son apparition au programme du baccalauréat. Les élèves de première générale et technologique seront concernés par cette nouveauté annoncée par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Cette épreuve sera positionnée en fin d'année, au même titre que l'épreuve anticipée de français que les élèves connaissent déjà.

La suppression du correctif académique permettant d'arrondir les notes

Le correctif académique sera lui supprimé dès l'édition 2024 du brevet des collèges et du baccalauréat. "Le 8/20 du professeur se transforme assez régulièrement en 10 ou 12/20" déclarait Gabriel Attal ce mardi, lors de sa conférence de presse depuis un collège du 19e arrondissement de Paris. Actuellement, un jury composé de plusieurs professeurs assure la correction des copies et peut modifier certaines jugées trop faibles. Avec cette réforme, seule la note attribuée par le correcteur de la copie comptera.