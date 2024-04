Faut-il voir la série "Fiasco" avec Pierre Niney et François Civil sur Netflix ?

Très attendue, la série comique française "Fiasco" est disponible sur Netflix. On l'a vue avant sa sortie, voici notre avis critique.

Les sept épisodes de Fiasco, mini-série comique d'Igor Gotesman, sont enfin disponibles sur Netflix. La plateforme de streaming a dévoilé la série, dans laquelle un tournage tourne mal, ce mardi 30 avril. Dans le détail, le programme suit le réalisateur Raphaël Valande (Pierre Niney), un jeune réalisateur lâche et menteur qui se voit enfin confier le projet de sa vie. Mais les catastrophes s'enchaînent, malgré l'aide de son producteur totalement ringard (Pascal Demolon), de son ami qui se rêve acteur (François Civil) ou son assistante réalisatrice nymphomane (Géraldine Nakache). La situation devient tellement critique que le cinéaste commence à se demander si un membre de son équipe ne chercherait pas à saboter son film de l'intérieur.

Soyez prévenus : Fiasco enchaîne les situations gênantes, les malaises et les gags grotesques à un rythme effréné. Igor Gotesman a adopté le format du "mockumentary" (faux-documentaire à la The Office, en l'occurrence ici celui du faux making-of), pour décrire de l'intérieur les coulisses de ce tournage catastrophique. A force de surenchère dans les styles comiques (répétition, jeux de mots nuls, malaise, regards caméras...) et d'un jeu d'acteur impeccable (Pierre Niney et François Civil prouvent une nouvelle fois leur excellent timing comique et leur complicité), la série se révèle hilarante et divertissante. Il faut toutefois accepter de rentrer dans le délire de cette bande et accepter certaines situations gênantes au possible, d'autant plus que la série monte crescendo et s'essouffle par moment.

Fiasco est une mini-série en sept épisodes d'une trentaine de minutes chacun, qui se dévore facilement en moins de cinq heures. Ils sont disponibles sur la plateforme de streaming par abonnement Netflix depuis mardi. Il suffit d'avoir souscrit à une offre de la plateforme pour découvrir ce nouveau programme hilarant.