Les dates des vacances de Pâques ont été décalées pour des dizaines de milliers d'élèves

Pour les vacances de Pâques, les congés s'étalent du 6 avril au 5 mai sur les trois zones. Pourtant, certains Français ne pourront pas partir en vacances à cette période !

Les vacances scolaires font déjà leur retour très bientôt. Cette fois-ci, les élèves auront deux semaines de congés pour Pâques, mais en décalé selon leur zone. La zone C partira en vacances en premier, dès le 6 avril et jusqu'au 21 avril inclus. Elle sera juxtaposée avec la zone A du 13 au 28 avril. La zone B finira ses vacances en dernier entre le 20 avril et le 5 mai.

Jusque-là, tout est comme d'habitude, et pourtant, certains départements sortent du lot et n'auront pas l'une de ces trois périodes de vacances. Ils devront attendre encore un peu plus pour être en congés. Les élèves concernés devront patienter jusqu'au 27 avril pour démarrer leurs vacances et celles-ci seront prolongés jusqu'au 12 mai. Ce décalage ne présente pas vraiment d'avantage particulier. La première semaine, ils seront en congés en même temps que la zone B et la deuxième, ils ont peu de chances d'être tout seuls puisqu'elle contient deux jours fériés (les 8 et 9 mai) dont ils ne profiteront donc pas, tout comme le 1er mai. Ils devront attendre le 20 mai, lundi de Pentecôte, pour bénéficier d'un jour férié.

Ces élèves sont ceux de deux départements particuliers qui constituent ensemble une région académique : la Corse, avec la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. La Corse comprend environ 339 178 habitants, selon l'INSEE en 2019, dont environ 48 000 élèves. Evidemment, toutes les familles qui veulent partir avec leurs enfants se retrouvent aussi impactées par ces dates décalées. L'Insee compte d'ailleurs en Corse un peu plus de 60 000 ménages avec enfants, qui sont donc directement concernés.

La Corse détermine chaque année ses propres dates de vacances qui sont ensuite soumises à la validation de sa collectivité. Sur les vacances précédentes, elle s'était alignée avec la dernière zone. Par contre, la rentrée scolaire avait eu lieu en septembre, un jour plus tard que sur le continent.

Ce décalage est aussi perceptible dans les départements d'Outre-mer. Mayotte a les mêmes vacances que la Corse sur cette période. En Martinique, c'est l'inverse qu'en Corse, les vacances de printemps ont lieu plus tôt, dès le 23 mars et comprennent donc le week-end de Pâques. La Guadeloupe vient se positionner la semaine suivante, le 28 mars, donc toujours avant la France métropolitaine. Les deux départements d'outre-mer profiteront ensuite du long pont de l'ascension du 8 au 12 mai. A la Réunion, les vacances sont plus tardives, elles ont lieu en mars puis en mai (4 au 21). Pour sa part, la Guyane n'a qu'une semaine à Pâques.