Grève des fonctionnaires, de l'école et des infirmiers : une mobilisation suivie ce mardi ?

La question de la rémunération sera au cœur de la mobilisation ce mardi 19 mars. Outre les écoles, les administrations et le secteur de la santé seront également être sur le pont.

Si l'on parle beaucoup des enseignants, les professeurs ne seront pas les seuls à faire grève ce mardi 19 mars. Dans la fonction publique, ce sont bel et bien les huit syndicats - CGT, FO, CFDT, CFE-CGC, FA, FSU, Solidaires et Unsa - qui appellent à la mobilisation. Mais alors qu'une centaine de cortèges et autres rassemblements sont annoncés aux quatre coins du pays, à ce stade, difficile encore d'avoir une idée chiffrée du nombre de grévistes attendus ce mardi. Les perturbations, quant à elle, devraient toutefois être limitées, croit savoir Libération.

Il en sera de même dans le secteur de la santé. La CGT, FO, la CDFT, SUD et l'Unsa, soit les cinq principaux syndicats de la fonction publique hospitalière, ont eux aussi convié leurs troupes au mouvement de grève. "Nous refusons de subir une nouvelle année blanche sans augmentation de salaire ni compensation de l'inflation", indique dans son communiqué l'intersyndicale. Là encore, compliqué pour l'heure d'avoir une idée concrète de la mobilisation alors que dans le secteur, les manifestants sont souvent ceux qui ne travaillent pas le jour J, afin d'impacter le moins possible des services souvent déjà sous tension.

Enfin, plusieurs syndicats d'enseignants ont appelé la profession à manifester, se joignant à la mobilisation de la fonction publique. D'après le Snes-FSU, plus de 120 manifestations sont prévues dans toute la France. La principale se tiendra à Paris à partir de 14 heures depuis le Luxembourg. Le syndicat Sud-Éducation Paris a déjà demandé une reconduction du mouvement pour les prochains jours. En Loire-Atlantique, les syndicats FSU, CGT, FO et CNT appellent à la grève les 20, 21 et 22 mars prochains "pour plus de moyens pour l'école publique".

Augmentation de salaire, mais pas seulement

Dans un contexte d'inflation encore soutenue, les syndicats réclament pour la plupart des hausses de salaire. Dans l'Éducation nationale, il est aussi question de davantage de postes pour "baisser le nombre d'élèves par classe, assurer les remplacements et assurer l'enseignement spécialisé quand cela s'avère nécessaire". Pour rappel, le budget de l'Éducation nationale sera réduit de 700 millions d'euros dans le cadre du plan gouvernemental d'économies de 10 milliards d'euros.

Au sujet de la rémunération, la FSU SNUipp, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires réclame une hausse de 300 euros net mensuels pour tous les instituteurs. De son côté, LE Snes-FSU demande une "augmentation immédiate de 10% du point d'indice". "Il est urgent d'ouvrir sans délai des négociations", pestent dans un communiqué commun, FSI, Unsa Education, SGEN-CFDT, CGT Éduc'action et SUD Éducation.

Le "choc des savoirs" de Gabriel Attal décrié

Ce n'est pas tout. Dans l'Éducation nationale encore, un autre dispositif annoncé par le gouvernement ne laisse pas les syndicats indifférents, il s'agit du choc des savoirs évoqué par le Premier ministre Gabriel Attal en décembre dernier. Les fameux "groupes de niveau", inscrits dans le décret paru au Journal officiel ce dimanche seront établis "en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs". Une initiative que les syndicats appellent tout simplement à abandonner. Sud Éducation regrette une réforme "de tri social et de sanction contre les élèves en difficulté" qui, eux, devraient bénéficier de classes à effectifs réduits. Le 1er février dernier, 47% des professeurs du second degré avaient fait grève selon le Sens-FSU, 20% selon le ministère de l'Éducation.