Stanislas, meilleur lycée de France ! Des polémiques, mais des résultats exceptionnels

Ce mercredi, Linternaute.com a dévoilé son classement des meilleurs lycées de France. Le lycée privé Stanislas, qui a pourtant fait grandement polémique, se retrouve en première position avec d'excellents résultats.

Comme chaque année, Linternaute.com dévoile son classement des meilleurs lycées de France en s'appuyant sur des indicateurs fournis par le ministère de l'Education nationale. Chacun des 3800 établissements est notamment évalué sur son taux de réussite au bac lors de la session précédente mais aussi sur le taux de mention ou encore d'accès des secondes au bac. En 2023, l'établissement vainqueur était le lycée public Louis Le Grand. Pour 2024, l'établissement de renom n'a pas conservé son titre. Il a été dépassé par le lycée privé Stanislas.

Ce dernier, souvent dans le haut du classement, affiche d'excellents résultats avec 100% de réussite au bac, qui ont, en plus, tous été obtenus avec une mention pour les 290 candidats présentés. Le taux d'accès des secondes au bac s'élève à 96%, pour les premières à 98% et pour les terminales à 100%. Le lycée obtient ainsi la note maximale du classement de Linternaute, soit 19,8/20.

Si les statistiques sont excellentes, le lycée privé a grandement fait polémique depuis quelques mois. Il a notamment subi un flot de critiques en janvier, après les propos d'Amélie Oudéa-Castera sur l'absentéisme dans le public, alors que ses enfants étaient scolarisés à Stanislas. Le lycée a d'abord été décrié pour son règlement jugé trop strict, qui interdisait notamment le port de certaines tenues et accessoires, et pour ses classes non mixtes. Dans l'établissement au prix d'inscription très élevé, des problèmes ont aussi été relevés pendant les cours : "Certains catéchistes expriment des convictions personnelles qui outrepassent les positions de l'Église catholique, par exemple sur l'IVG", avait notamment rapporté Mediapart.

L'établissement a ensuite fait face à plusieurs autres polémiques. Il a fait l'objet d'une enquête pour injures sexistes et homophobes. Selon l'AFP, deux associations ont porté plainte pour "discrimination liée à l'orientation sexuelle". Un ancien maitre d'internat a aussi été accusé de "violences" sur des élèves. Il sera jugé le 9 septembre prochain alors que des étudiants ont assuré avoir reçu des "coups de cravache, des coups de pied, des claques derrière la tête, des placages au sol et des insultes".