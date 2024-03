Classement des lycées : quels sont les meilleurs établissements de France ?

Quels sont les lycées français ayant les meilleurs résultats ? Consultez notre classement, avant le palmarès 2024.

La France compte près de 3800 lycées, mais tous n'ont pas les mêmes niveaux de résultats aux examens. Certains établissement parviennent même à afficher des niveaux de réussite au bac égalant ou approchant les 100%. Où sont ces lycées de l'excellence ? Quels sont les meilleurs en France ? Chaque année, Linternaute.com dévoile son palmarès, le classement des meilleurs lycées 2024 sera dévoilé le 20 mars 2024 sur cette page. Les résultats du précédent sont à retrouver ici-même.

Ville par ville, département par département, et même région par région, découvrez quels sont les lycées les mieux évalués. Grâce à notre méthodologie établie sur trois points précis (que nous détaillons ici), les établissements sont classés en fonction de la note obtenue à partir des critères retenus par notre rédaction :

le taux de réussite au bac

le taux de mentions

le taux d'accès seconde-baccalauréat

Alors, quel est le meilleur lycée près de chez vous ? Découvrez grâce à notre moteur de recherches et à notre carte de France les notes que nous avons attribuées à chacun des établissements et leur classement dans la ville ou le département de votre choix. Scrutez également les évolutions du taux de mentions ou encore du taux d'accès de la seconde au bac pour chacun des établissements qui vous intéressent. Il est ainsi possible de comparer ces différents indicateurs au sein d'un même établissement. Pour chaque lycée, le taux de réussite d'un établissement ou son taux d'accès de la seconde au bac peuvent être comparés aux mêmes taux à l'échelle départementale ou nationale.

Quel est le meilleur lycée de votre département, de votre région (ou académie) ou même de votre ville ? Les lycées de province ou de petite taille s'en sortent-ils mieux que les "usines à bac" en terme de résultats du baccalauréat et d'accès à ce même examen ? Consultez les performances des lycées à l'échelle locale grâce à notre liste de villes, ainsi qu'à notre carte.

Dans notre palmarès des lycées, un lycée de France décroche la première place haut la main : le lycée Louis Le Grand situé dans le Ve arrondissement de Paris. L'Ecole active bilingue Jeannine Manuel (Paris XV) ne figure pas en première position de notre classement, dont elle est restée en pole position dix années consécutives.

Le lycée Louis Le Grand se hisse à 100% de taux de réussite au bac, avec un accompagnement des élèves de la seconde jusqu'au bac établi à 98% et un taux de mentions à 99%. Ce qui nous permet de lui attribuer la note de 19,85/20.

Fondé en 1563, l'ex-lycée de Charles Baudelaire, Eugène Delacroix, Victor Hugo, Alain Juppé ou encore Jacques Chirac perpétue sa tradition d'excellence. Les élèves du lycée Louis-le-Grand sont souvent appelés des "magnoludoviciens", et l'établissement, couramment désigné sous le sigle "LLG". Le lycée comprend des classes préparatoires en plus du lycée proprement dit.

Quels sont les meilleurs lycées de France ? Par le jeu des ex-aequo, un Top 10 s'avère impossible cette année. D'après notre nouveau classement, basé sur les données du ministère, les 15 établissements suivants comptent parmi les plus performants dans l'Hexagone. Voici leurs notes :

Précision : pour cette liste des meilleurs lycées de France, nous n'avons conservé que les lycées qui ont présenté plus de 100 candidats aux épreuves du baccalauréat. Leur classement peut donc changer avec les données brutes présentées sur leurs pages respectives.

Quel est le secret des meilleurs lycées de France ? Nous avons tenté d'en savoir un peu plus sur les 20 établissements d'excellence du classement des lycées.

Les lycées parisiens sont en pole position dans le classement des lycées. Le lycée Louis Le Grand, un établissement public du Ve arrondissement de Paris, est premier de notre classement des lycées. Dans l'actuelle édition du classement des lycées, le Top 20 des meilleurs lycées généraux et technologiques de France a compté pas moins de 12 lycées parisiens et 8 lycées situés non pas à Paris mais tout de même en région parisienne. Un score stable pour les lycées de la capitale par rapport à la précédente édition du palmarès des lycées, puisque 12 lycées parisiens (intra-muros) figuraient alors dans le Top 20.

Les meilleurs lycées parisiens de notre classement :

1er - Lycée Louis Le Grand (public, Ve arr.)

(public, Ve arr.) 2e ex-aequo - Lycée Henri IV (public, Ve arr.)

(public, Ve arr.) 2e ex-aequo - Lycée Stanislas (privé, VIe arr.)

(privé, VIe arr.) 4e ex-aequo - Ecole active Jeannine Manuel (privé, XVe arr.)

(privé, XVe arr.) 4e ex-aequo - Lycée Bossuet-Notre-Dame (privé, Xe arr.)

(privé, Xe arr.) 4e ex-aequo - Lycée Saint-Jean de Passy (privé, XVIe arr.)

(privé, XVIe arr.) 7e ex-aequo - Lycée Fénelon Sainte-Marie (privé, VIIIe arr.)

Qu'est-ce que le classement des lycées ? Et comment l'élabore-t-on ? Les IVAL, ou "Indicateurs de valeur ajoutée des lycées", sont une série d'indicateurs fournis chaque année par le ministère de l'Education, qui permettent d'évaluer la capacité de chaque lycée à emmener ses élèves de la classe de seconde jusqu'au diplôme du baccalauréat. Ces IVAL vont bien au-delà du simple taux de réussite au baccalauréat et tiennent compte du "taux d'accès" au bac, soit la proportion d'élèves en mesure de décrocher le diplôme depuis la seconde, la première et même depuis la terminale.

Ces taux sont calculés par la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) pour le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, à partir des résultats de la précédente session du baccalauréat, dans les quelque 4 300 lycées de l'Hexagone (généraux, techniques et professionnels). A partir de ces données, nous établissons un palmarès des meilleurs lycées de France avec un classement, lycée par lycée, des 4 300 établissements (2 300 lycées généraux et techniques, 2 000 lycées professionnels environ) de notre pays. Pour chacun des établissements, les chiffres suivants sont publiés :

Le taux de réussite au bac : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée.

cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée. Le taux d'accès des secondes au bac : cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris).

cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris). Le taux de mention au bac : cet indicateur scrute la proportion d'élèves d'un établissement ayant obtenu le baccalauréat avec mention, que ce soit une mention "assez bien", "bien" ou "très bien", et toutes séries comprises.

Attention : des changements sont à noter au fil des éditions du classement des lycées. Depuis 2015, un critère notamment a disparu : celui du "taux de bacheliers sortants", autrement dit la proportion de bacheliers sur l'ensemble des élèves quittant l'établissement (secondes, premières et terminales confondus). En 2018, un nouveau critère a fait son entrée, celui du taux de mention au bac ("assez bien", "bien", "très bien").

Linternaute.com a décidé d'établir son classement en prenant en compte trois des indicateurs fournis par le ministère de l'Education : le taux de réussite au bac, le taux d'accès au bac des secondes et le taux de mentions au bac, toutes séries comprises. Nous attribuons un coefficient 2 pour le taux de réussite au bac, qui compte pour moitié dans notre évaluation. Nous estimons que cette mesure demeure pertinente, malgré les pourcentages grandissants de bacheliers. Mais cette réussite finale n'est pas, à nos yeux, le seul indicateur utile. Pour mesurer la qualité de l'enseignement sur la durée, nous ajoutons le "taux d'accès des secondes au bac", qui compte pour un quart de la note, auquel s'adjoint depuis 2018 le "taux de mention au bac", qui constitue le dernier quart de la note globale attribuée à chaque lycée.