Kiri, Boursin, Vache qui rit... Ces fromages ne seront plus du tout les mêmes dans les rayons

Le groupe Bel, propriétaire des fromages de La Vache qui rit, Mini Babybel, Kiri ou encore Boursin, a lancé une phase de tests sur ses produits. Des changements sont à prévoir entre 2026 et 2027.

Des nouveautés arrivent dans le rayon fromage des supermarchés, en particulier du côté des références du groupe Bel. Avec ses 418 millions de consommateurs, la marque a une influence considérable sur l'industrie agroalimentaire. Et elle serait aussi "responsable". C'est en tout cas ce qu'avançait un classement du Point, réalisé en 2023 avec l'institut Statista, et qui plaçait Bel à la septième place en la matière, parmi les entreprises française. Et la fromagerie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Le groupe a annoncé fin novembre le lancement d'un fromage Kiri emballé dans du papier recyclable. Adieu le traditionnel aluminium, polluant et toxique, l'entreprise se met au vert. Une phase de test sera lancée dès le premier semestre de 2025 auprès des consommateurs de Kiri, avec l'objectif d'atteindre une diffusion nationale d'ici à 2026 ou 2027. Sur RMC Conso, le groupe explique avoir longtemps réfléchi à ce packaging. Pour l'instant, une couleur laiteuse est envisagée pour représenter "le blancheur et l'aspect naturel" du fromage.

Le petit carré de Kiri a été choisi en priorité du fait de sa forme caractéristique, plus facile à emballer que le triangle de la Vache qui rit par exemple. "Passer à un emballage papier recyclable représente un investissement important, notamment en recherche et développement, ainsi que dans l'adaptation de nos lignes de production", assure Delphine Chatelin dans le Figaro. Des millions d'euros ont d'ores et déjà été déboursés par Bel pour favoriser le développement de nouvelles machines, une stratégie R&D et des techniques de pliages adaptées.

Cette innovation est en réalité la première d'une longue série. À terme, le groupe espère généraliser cette nouvelle forme à l'ensemble des produits de la marque, avec La Vache qui rit et Boursin parmi les prochains fromages réemballés : "Nous savons que nos consommateurs recherchent des produits de qualité qui respectent aussi l'environnement. Le passage à un emballage en papier recyclable, 100 % biosourcé, est une étape essentielle pour réduire notre empreinte carbone", a déclaré Delphine Chatelin, vice-présidente du pôle recherche et développement du groupe Bel au Figaro.

Pour verdir ses produits, le poids lourd des produits laitiers est en effet prêt à investir 7,5 millions sur trois ans. Dans la lignée des recettes végétales déjà lancées par la marque, comme le Boursin à l'huile de tournesol ou le Babybel à base de plantes, l'entreprise anticipe des alternatives végétales à ses fromages, ainsi qu'une réduction des additifs et des graisses. Le tout en mettant l'accent sur le développement d'emballages durables.

"Le rêve, c'est zéro plastique, zéro aluminium sur nos emballages", a confié Cécile Béliot, directrice générale de Bel, à Usine Nouvelle. Mais que les consommateurs se rassurent, ce passage au papier "recyclable et recyclé", ne changera rien au prix et au goût des produits.