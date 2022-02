"DIRECT. Procès Lelandais : "gros consommateur de cocaïne", le tueur confronté aux experts"

PROCES LELANDAIS. Plusieurs experts doivent partager leurs conclusions sur la personnalité et les comportements de Nordahl Lelandais mais aussi sur la mort de la petite Maëlys. Il a déjà fait état de la consommation régulièrement de cocaïne par l'accusé et de sa tendance au mensonge et la manipulation.

10:31 - Nordahl Lelandais décrit comme un "gros consommateur de cocaïne" Plusieurs experts vont se suivre à la barre ce 10 février pour la neuvième journée du procès de Nordahl Lelandais. Fabien Bevalot, le premier à s''être exprimé, est un expert en toxicologie, il fait part de la "consommation importante et répétée de cocaïne" par l'accusé notamment au cours des semaines précédant les prélèvements, réalisés le 31 août. En revanche, il précise avec "certitude" qu'"ill n'y a pas eu de prise dans les 24 ou 48h précédant le prélèvement." L'expert s'étale ensuite sur les effets du stupéfiant : "La cocaïne est un psychostimulant. Elle engendre euphorie, aisance intellectuelle, elle facilite les contacts interpersonnels et si on l'associe à l'alcool les effets peuvent être exacerbés. Les effets diminuent rapidement lors d'une prise. En moyenne une heure après". Nordahl Lelandais avait cependant une consommation chronique de cocaïne et dans ce cas, "d'autres effets peuvent apparaître : irritabilité psychose dépression. Le cerveau ne fonctionne plus normalement. [...] Sur une prise chronique, il peut y avoir un effet délétère sur le cerveau", indique Fabien Bevalot. L'expert soulève la possibilité que la cocaïne consommée très régulièrement entraîne des comportements violents mais il ne s'avance pas sur ce point dans l'affaire de la petite Maëlys. Les analyses des prélèvements révèlent aussi une consommation concomitante de cocaïne et d'alcool ajoute l'expert. La cocaïne peut effectivement retarder les effets de l'alcool, comme l'expliquait hier l'accusé, mais la combinaison peut surtout "avoir des effets toxiques et psy supérieurs." Nordahl Lelandais est interrogé après le témoignage de l'expert, en particulier sur l'absence de consommation de cocaïne entre le 27 et le 30 août, soit quelques jours après avoir donné la mort à Maëlys de Araujo. L'accusé déclare : "Je n'ai pas eu de consommation, parce que je savais ce que j'avais fait et je ne pouvais pas consommer. Même quand je suis sorti de garde à vue, on m'a proposé et je ne pouvais pas."

09/02/22 - 18:21 - Est-ce que vous vous êtes filmé en train de tuer Maëlys de Araujo ?" Un autre témoin a fait une révélation troublante. Il indique être allé au lac du Bourget avec l'accusé au lendemain de la première garde à vue de Nordahl Lelandais. Sur place l'ancien maître-chien s'est acharné à "écraser" un téléphone portable expliquant qu'il ne fallait "pas que les flics le retrouvent". Le témoin dit avoir eu comme réflexe de jeter le téléphone au fond du lac. Il revient plus en détail sur cet épisode qu'il a mis du temps à révéler aux enquêteurs. "Il prend le téléphone, il le pose contre le ponton en béton, il commence à prendre une pierre et à le casser. il le tapait, tapait, tapait. Et j'ai fini par le prendre et je l'ai jeté dans l'eau et là il m'a hurlé dessus en me disant 'pourquoi tu l'as pas jeté plus loin ?' Il m'a dit qu'il fallait qu'il s'en débarrasse parce qu'il y avait une perquisition chez lui". Une fois informés, les gendarmes ont cherché le téléphone sans jamais le trouver. Des explications sont demandées à Nordahl Lelandais sur ce téléphone et son contenu. Il indique avoir volé le portable à une soirée en 2016 mais l'objet se serait bloqué et il n'aurait jamais servi à l'accusé : "Je ne l'utilisais pas. Je m'en servais pour changer les pièces du mien". A la question du pourquoi il s'est débarrassé du téléphone, l'accusé répond : "Comme j'avais été convoqué par les gendarmes et j'avais été perquisitionné, je me suis dit j'ai un téléphone volé chez moi et il faut que je le jette." Il poursuit son explication : "À ce moment là tout ce qui est illégal devient urgent. Je suis désolé pour la famille mais j'essayais de tout faire pour ne pas qu'on sache que c'était moi. Donc il fallait pas parler de la cocaïne, pas avoir de téléphone volé". Les avocats sont intéressés par les fichiers que contenait le portable et Me Rajon demande si Nordahl Leland s'est "filmé en train de tuer Maëlys de Araujo" et combine "y avait-il de petites filles" sur le téléphone. L'accusé répond que non il n'a pas filmer la mort de la fillette et répète agacé : "Ce téléphone ne fonctionnait pas."

09/02/22 - 16:57 - La soeur d'un témoin interloquée par les propos de Nordahl Lelandais sur sa fille La soeur de Boris était à la barre, c'est à son anniversaire que Nordahl Lelandais s'est rendu entre les deux apparitions au mariage. La témoin affirme rencontrer l'accusé pour la première fois lors de son anniversaire mais elle se souvient des propos tenus pas l'ancien maître-chien sur sa fille de 3 ans. La Dauphiné Libéré rapporte le témoignage de la maman : "Il connaissait le prénom de ma fille. [...] Cela m'avait fait froid au dos qu'il connaisse le prénom de ma fille. C'était mon anniversaire, pas celui de ma fille. Et après il a dit de ma fille qu'elle était jolie, gentille et polie". Elle précise que lorsque Nordahl Lelandais est arrivé, tous les enfants y compris sa fille étaient déjà couchés. Les avocats interrogent la témoin et Me Jakubowicz, qui défend l'accusé, demande si quelqu'un d'autre a entendu les propos de Nordahl Lelandais. La jeune femme pense être la seule mais rappelle qu'elle est aussi la seule à être la mère de la petite fille en question.

09/02/22 - 16:13 - Nordahl Lelandais était "tout à fait normal" le jour du mariage L'audience a repris peu avant 15h. Boris, une connaissance de Nordahl Lelandais a été appelé à la barre. Les deux hommes se sont rencontrés grâce à leur passion commune pour les sports de combat entre fin 2016 et début 2017. Boris explique avoir croisé l'accusé le 26 août 2017, soit le jour du mariage, il lui a proposé de se joindre à sa famille pour l'anniversaire de sa soeur. L'ancien maître-chien a dit qu'il était de mariage mais qu'il passerait plus tard et les a rejoint dans l'après-midi. Le témoin explique que Nordahl Lelandais était "tout à fait normal" le jour du drame mais aussi lors de leurs rencontres suivantes. En revanche, lorsqu'il tente de joindre l'accusé par téléphone le 27 août il n'y parvient pas. Boris avait parlé à Nordahl Lelandais de son projet d'acheter une voiture et la possibilité que le témoin achète l'Audi A3 de l'accusé avait été évoquée mais l'achat "n'était pas finalisé". "Je ne lui ai pas dit que j'allais l'acheter un jour particulier. Je n'avais pas fait d'acompte, ni rien", ajoute le témoin. Pourtant Nordahl Lelandais a utilisé la vente de sa voiture comme prétexte pour justifier les deux heures de nettoyage du véhicule à la station-service le surlendemain de la disparition de Maëlys. Le témoin a d'ailleurs était entendu par la police le 28 août. Ce matin, l'accusé a également désigné le témoin comme un de ces fournisseurs de cocaïne. Interrogé sur ce point, Boris dément : "J'ai jamais vendu de coke". Il ajoute ne pas comprendre pourquoi l'ancien maître-chien l'accuse.

09/02/22 - 13:06 - Nordahl Lelandais a tendance a "toujours un peu à enjoliver" Un nouveau témoin, le troisième homme ayant consommé de la cocaïne était à la barre. Il reconnait avoir consommé de la drogue avec l'accusé dans les toilettes à deux reprises, les deux prises étant espacées d'une heure à une heure et demi, mais assure ne pas avoir redemandé de la cocaïne à Nordahl Lelandais après cela. L'homme explique aussi avoir vu l'accusé vomir dans les toilettes après la disparition de Maëlys mais n'y prête pas attention mettant la faute sur une consommation trop importante d'alcool couplée à la prise de drogues. Le témoin qui connait l'accusé depuis 15 ou 20 ans explique que Nordahl Lelandais est du genre à "enjoliver" les choses et est d'un tempérament impulsif, il fait notamment référence à une bagarre de Lelandais dans Lyon mais interrogé sur ce point il dit ne plus se souvenir des détails de la scène. L'homme est aussi interrogé sur les quatre appels passé à l'accusé lorsque celui-ci n'était plus au mariage. Il explique que c'était pour savoir où se trouver l'homme et dit également ne pas se souvenir des trois premiers appels. Sans autres questions des avocats, l'audience est levée jusqu'à 14h.

09/02/22 - 12:14 - "Je suis allé au mariage pour faire la fête, pas pour pêcher une enfant" Après les témoignages des invités, la présidente donne la parole à Nordahl Lelandais et l'interroge sur d'éventuelles activités de trafic de drogue. L'accusé soutient fermement ne pas dealer de drogue mais connaître plusieurs endroits et personnes à même de la fournir. Il cite le nom de plusieurs personnes présentes à l'audience et devant témoigner cet après-midi, la question leur sera posée. Il précise qu'il a pris plus de deux rails de cocaïne et, questionné sur les effets du stupéfiants, explique que "ça peut être désinhibant et avoir un effet retardant sur l'alcool. Ça peut être euphorisant", comme le rapporte Le Dauphiné Libéré. L'accusé précise ne pas avoir de sentiment de puissance après la consommation de drogue comme suggéré par la présidente. Le débat porte ensuite sur la tenue de Nordahl Lelandais le jour du mariage, un pantacourt et un simple tee-shirt. Un témoin s'est dit "choqué" par la tenue de l'accusé estimant qu'à un mariage il y a un "code vestimentaire minimal à respecter". L'accoutrement de l'accusé est d'autant plus étonnant que l'homme a l'air habituellement propre sur lui et accorde de l'importance à son apparence. L'ancien maître-chien explique qu'il faisait chaud et qu'il n'avait pas prêté particulièrement attention à sa tenue. Me Crespin, avocat d'une partie civile demande à l'accusé s'il avait "l'intention de draguer au mariage" et après réponse négative reprend : "La tenue peut-elle avoir une signification ? Que vous n'aviez pas l'intention de draguer une femme ? Que vous estimiez qu'il n'y avait pas d'effort à faire pour "pêcher" une enfant ?" Le ton monte lorsque Nordahl Lelandais s'exprime : "J'y suis allé pour faire la fête, pas pour pêcher une enfant". "Je voulais juste voir mes amis et faire la fête c'est tout. Pas d'histoire de pêche", insiste-t-il.