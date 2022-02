"DIRECT. Procès Lelandais : l'accusé attendu à la barre cet après-midi"

AFAIRE MAELYS. Hier, Nordahl Lelandais était décrit comme "quelqu'un de bien" par son frère et plusieurs proches l'ont enjoint à dire la vérité. L'accusé doit témoigner à la barre cet après-midi mais la famille de Maëlys doute d'en apprendre plus sur le meurtre de la petite fille.

Le profil psychologique de Nordahl Lelandais L'essentiel Le procès de Nordahl Lelandais s'est ouvert lundi 31 janvier, à 10h, aux assises de l'Isère. Pendant trois semaines le tribunal tentera de faire toute la lumière sur l'affaire de la petite Maëlys.

L'ancien maître-chien est accusé du meurtre précédé de l'enlèvement et de la séquestration de la petite fille de huit ans. Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 août 2017.

L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a déjà été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.

De nombreuses zones d'ombre entourent le meurtre de la petite Maëlys, notamment le fait qu'elle ait subi ou non des sévices sexuels.

Les parents de Maëlys de Araujo ont souhaité être présents au procès du tueur de leur enfant et espèrent connaître la vérité sur la nuit du drame, les derniers mots de leur fille et aussi lever le doute qui les hante sur une potentielle agression sexuelle.

A l'issue de la première matinée d'audience, Nordahl Lelandais a souhaité s'adresser aux parents de Maëlys pour présenter ses excuses : "Je tiens à présenter mes excuses à la famille De Araujo. J'ai bien donné la mort à Maëlys. Je ne voulais pas lui donner la mort. Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience". L'accusé adopte le même comportement que lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer.

L'accusé est attendu à la barre cet après-midi. Il doit s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys et les agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines de 4 et 6 ans.

La famille et les proches de Nordahl Lelandais ont témoigné et abordé la vie personnelle et intime de l'accusé. Le frère de l'ancien maitre-chien, Sven Lelandais, et d'anciens amis ont à plusieurs reprises demandé à Nordahl Lelandais de dire la vérité sur le meurtre de Maëlys.

10:04 - Des ébats sexuels filmés à l'insu de Laure En revenant sur sa relation avec l'accusé, Laure explique que c'était toujours Nordahl Lelandais qui la contactait et qu'ils se voyaient selon les disponibilités du trentenaire. Elle fait état de plusieurs relations intimes mais précise qu'elle a une fois été lors filmée par l'accusé à son insu, il lui avait bandé les yeux pour rejouer une scène du film "50 nuances de Grey" et pimenter leurs rapports. Laure dit être tombée enceinte et avoir avorté : "Ce n'était absolument pas prévu. Il fallait que je fasse un choix entre l’enfant et le diplôme. Comme j’étais seule à prendre la décision, j’ai opté pour le diplôme." 09:58 - Une ex-petite amie de Nordahl Lelandais témoigne Le premier témoignage de la journée est celui Laure, une ex-compagne de Nordahl Lelandais. L'infirmière indique avoir rencontré l'accusé via un site de rencontre en 2016, l'homme se faisait alors appeler Jordan et mentait sur son métier. La jeune femme explique avoir vécu une relation "tendre et sans violence". Laure a découvert la véritable identité de Nordahl Lelandais lorsqu'elle a vu des photos dans la presse après l'enlèvement de Maëlys. 09:52 - Nordahl Lelandais testé au Covid-19 L'audience a pris du retard ce matin. Nordahl Lelandais présente des symptômes susceptibles d'être ceux du Covid-19. Soumis à un test l'accusé s'avère finalement être négatif au virus. Il a pris place dans le box des accusés et le troisième jour de procès a pu débuter. 01/02/22 - 17:52 - Fin de la deuxième journée du procès Le témoignage de Nazim sonne la fin de cette deuxième journée de procès. Les avocats n'ont pas posé de questions au témoin et Nordahl Lelandais visiblement effondré n'a pas souhaité répondre aux déclarations de son ancien ami. L'audience est levée et reprendra demain à 9h. 01/02/22 - 17:47 - Le témoin et ex-ami de l'accusé dit penser à Maëlys "tous les jours" La témoin a aussi eu un mot pour la petite Maëlys, fait assez rare depuis le début du procès : "Je ne la connaissais pas mais je pense à elle tous les jours. Il n’y a pas un jour où je ne pense pas à elle. Je n’arrive pas à comprendre tout ça. Je n’arrive même pas à ne pas être triste pour Nordahl. Ce qu’il a fait, ça doit être puni parce qu’il faut qu’on préserve la société dans laquelle on vit. Mais je ne peux pas oublier que c’était mon pote et je ne peux pas m’empêcher d’être triste." Nazim finit lui aussi par demander à Nordahl Lelandais de dire la vérité. "Pour ton propre bien-être tu devrais parler. T’as la chance d’avoir un temps de parole précieux. Il faut expliquer l'inexplicable pour que tout le monde essaye de comprendre l’incompréhensible. Il faut le faire par respect pour les victimes, leurs proches, mais il faut aussi le faire par respect pour toi-même. Je te dis ça Nordahl parce que c’est sûrement la dernière fois de nos vies qu’on se voit." 01/02/22 - 17:41 - Nazim tiraillé entre l'affection pour son ami et le dégout pour le tueur Nazim, un ancien ami proche de Nordahl Lelandais revient pendant de longues minutes sur sa relation avec l'accusé. "La dernière fois qu’on s’est vu, c’était dans le même contexte. La dernière fois qu’on s’est vu, c’était nécessaire et traumatisant. J’ai énormément de mal à comprendre ce qui fait qu’on en arrive là", explique le témoin faisant référence au procès de mai 2021 pour le meurtre d'Arthur Noyer. Il poursuit son discours entrecoupé de silences : "Ce qui est dur, c'est de réussir à mettre une explication logique sur des faits. C’était mon pote. Et pas sur d’autres faits : une petite fille n’est plus là et c’est la faute de mon pote, pose-t-il. Je pense et je repense tous les jours à ce qu’il s’est passé. Je me pose des questions. Qu’est-ce qui fait qu’un gars comme Nordahl ait pu basculer du jour au lendemain d’un côté de la barrière où on ne peut pas le récupérer ? C’est inconcevable et pourtant on est là." 01/02/22 - 17:23 - Nazim à Nordahl : "T'as une seule chance, car tu seras condamné" Après une suspension de l'audience, Nazim, un ancien ami de Nordahl Lelandais s'avance à la barre. L'homme avait déjà témoigné lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. "Nordhal, c'était aussi quelqu'un de bien, c'est pour cela qu'on était ses potes. L'autre Nordahl, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est là. Et je te le redis, t'as une seule chance, car tu seras condamné", dit le témoin pendant que l'accusé le fixe du regard. 01/02/22 - 17:17 - "T’as un problème", en colère et déstabilisée Coralie ne retient pas ses mots face à Lelandais Comment après chaque témoignage, la personne à la barre peut s'adresser à l'accusé. Coralie a été un des témoins les plus prolixes. "Il t’est passé quoi par la tête ? T’as eu une pulsion sexuelle ? T’as forcément eu quelque chose ?" demande-t-elle avant de poursuivre en l'incriminant : "Tu peux pas dire que t’es parti à 3 heures du matin emmener une petite voir tes chiens. Il y avait un garçon puis il y en avait plus. Tu mens, tu le sais. Et tu sais que je sais. T’as pas d’empathie, tu ne ressens pas ces émotions-là. On t’a vu une semaine après, t’étais normal. On ne peut pas être normal après avoir tué quelqu’un. Pourquoi tu ne parles pas ? Pourquoi tu ne le dis pas ? Tu ne diras pas la vérité pour ton image. Ca ne sera pas pire." Déstabilisée, Coralie continue sur une succession de question : "T’as un problème Nono, t’en es conscient ? Pourquoi pas nous ? T’as tué des gens et pourquoi pas nous ? T’as dormi chez moi. Je t’ai ramené de boite de nuit, on était tous seuls dans la voiture. Comment t’as pu être avec nous et faire ça ? Tu ne peux pas tuer une petite, c’est pas possible. Elle avait fait quoi ? Elle était juste au mauvais endroit au mauvais moment." 01/02/22 - 17:10 - La témoin évoque les difficultés de Nordahl Lelandais "à se remettre en question" Les relations amoureuses de Nordahl Lelandais ont de nouveau été questionnées et Coralie explique que l'ancien maitre-chien éprouvait des difficultés à chaque rupture : "Il pouvait passer de l’une à l’autre, avoir quelqu’un d’autre sous le coude. Quand il se séparait avec ses compagnes, il pouvait très bien aller voir quelqu’un d’autre. Il était toujours énervé, pas bien. Je l’ai vu pleurer", se souvient la jeune femme qui souligne aussi des "difficultés à se remettre en question". 01/02/22 - 16:11 - Une ancienne amie de Nordahl Lelandais est appelée à la barre Après deux heures de témoignage, Sven Lelandais quitte la barre. C'est une nouvelle amie de Nordahl Lelandais, Coralie, âgée de 28 ans qui vient s'exprimer. Pour décrire l'accusé, elle dit : "C’était pas quelqu’un de mauvais, c’était pas quelqu’un de méchant. C’était quelqu’un de très sympathique, marrant, protecteur avec moi". "Je parle au passé, forcément", précise-t-elle en regardant l'accusé. 01/02/22 - 15:55 - Sven Lelandais reconnait difficilement les penchants pédophiles de son frère Me Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines de Nordahl Lelandais a interrogé Sven Lelandais sur les relations qu'entretenaient son frère avec la filleule qu'il est accusé d'avoir agressé sexuellement, mais selon le témoin tout se passait "très bien". Me Rajon a lui rebondi pour évoquer les penchants pédophiles de l'accusé, des faits de le Sven a eu beaucoup de mal à accepter : "Il y avait trop de choses. Qu’on soit intéressé par un homme, une femme, c’est son problème. Mais les enfants, non." 01/02/22 - 15:31 - Sven Lelandais invite son frère à dire la vérité Quand la présidente a demandé à Sven Lelandais s'il avait quelque chose à dire à son frère, il a répondu : "Qu’il se soulage en disant ce qui a été fait. Je pense qu’il y a beaucoup de monde qui attend la vérité. Je pense aussi que ça ne pourra lui faire que du bien d’expliquer parce que la famille de la petite et notre famille, on est des dommages collatéraux. Ils ont besoin de comprendre et nous aussi. Quand on fait un truc comme ça et qu’on le garde pour soi, c’est lourd. Se soulager en disant ce qui a été fait, je pense que ça peut être une bonne solution pour s’apaiser." Le témoin a aussi souhaité dire à son frère qu'il l'aime, mais aucune émotion n'était visible à la barre comme dans le box des accusés. 01/02/22 - 15:13 - Nordahl Lelandais plus "froid" après son départ de l'armée Le passage dans l'armée de Nordahl Lelandais semble avoir marqué un tournant dans le caractère de l'accusé. Sven Lelandais se souvient de son frère plus "froid" après sa réformation de l'armée, "je ne sais pas ce qu’il a vu, certainement pas de belles choses", ajoute-t-il. Le témoin a farouchement défendu son frère avant de s'éloigner de lui lorsque les enquêtes judiciaires ont débuté. Contrairement à la mère et à la soeur de Nordahl Lelandais, le frère ne s'est pas rendu dans les unités de vie familiale pour rendre visite à son frère. "Je préfère laisser ma place en premier à ma mère et ma sœur. Ca me ferait plaisir de rester plusieurs heures avec lui mais s’il faut attendre, j’attends". 01/02/22 - 15:06 - L'accusé décrit comme "quelqu'un de bien" par son frère "Au début, je ne voulais pas y croire. Au bout d’un moment, on s’aperçoit des choses", explique Sven Lelandais au sujet des accusations qui pèsent sur son frère. Sur un ton hésitant, le témoin poursuit : "C’était, enfin, c’est quelqu’un de bien. La drogue et l’alcool, ça a amplifié. "Ça reste mon frère" soutient Sven Lelandais L'audience a repris et c'est Sven Lelandais, le frère de l'accusé, qui est appelé à la barre. "Ça reste mon frère" dit-il au sujet de Nordahl Lelandais qu'il décrit comme "quelqu'un qui n'a pas de problème avec les autres. Il était ami avec beaucoup de gens, beaucoup de gens l'aimaient." Et d'ajouter : "Je ne l'ai jamais vu violent avec quiconque. Je ne l'ai jamais vu s'emporter avec personne, homme, femme ou enfant".

Jugé pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien encourt en théorie la réclusion criminelle à perpétuité. S'il s'agit de la peine la plus lourde en France elle est toujours assortie d'une période de sureté pouvant aller de 18 à 22 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans derrière les barreaux la personne condamnée peut demander une allègement de sa peine. Une exception prévue par la loi du 1er février 1994 permet de prononcer la perpétuité incompressible avec une période de sureté qui peut s'étendre sur 30 ans mais Nordahl Lelandais ne risque pas d'être condamné à une telle peine. Seuls quatre cas de figure justifient la perpétuité incompressible, notamment le meurtre d'un mineur de moins de 15 ans s'il s'accompagne "d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie". Or, l'agression sexuelle n'est pas un chef d'accusation retenu contre Nordahl Lelandais, faute de preuves. Une décision des juges que l'avocat de la famille de Maëlys regrette : "Les juges auraient peut-être pu être plus audacieux et envisager d'autres qualifications, je pense notamment à des qualifications liées à des sévices d'ordre sexuels sur la petite Maëlys. Cela n'a pas été leur choix".

Le réquisitoire définitif du parquet de Grenoble concernant l'affaire de la petite Maëlys a été rendu le 19 mars 2021. Les services du Procureur avaient alors écarté la préméditation pour retenir uniquement les charges de meurtre, d'enlèvement et de séquestration de mineure de moins de 15 ans contre Nordahl Lelandais. L'abandon de la circonstance aggravante de la préméditation rend impossible le jugement pour assassinat. Le meurtre avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité quand le meurtre est puni que trente ans de prison, comme précisé aux articles 221-1 et 221-3 du Code pénal. Or selon Me Rajon, "en droit et compte tenu des qualifications qui ont été retenues par les juges d'instruction, Nordahl Lelandais encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 à 22 ans, période de sûreté maximum de 22 ans". Ajouté l'assassinat comme chef d'accusation n'aurait donc pas eu impact sur la peine encourue par l'accusé.

La famille de la victime ne donne pas de crédit aux déclarations de Nordahl Lelandais. "Je ne crois pas à la mort accidentelle de ma fille comme il le dit. Ni à une simple promenade nocturne pour aller voir ses chiens. À 3 heures du matin, on n'enlève pas une enfant pour une promenade, une visite animalière. Il savait très bien ce qu'il allait faire. C'était prémédité", a déclaré Joachim de Araujo, le père de Maëlys dans un entretien au Parisien. L'homme dévasté ne s'attend pas à ce que l'accusé dise la vérité sur la nuit du drame. Pourtant, beaucoup de zones d'ombres entourent encore la mort de Maëlys et le procès a pour but de faire toute la lumière sur cette affaire, notamment sur "la question d'un éventuel mobile sexuel" rapporte Me Rajon. Malgré les doutes de la famille et des enquêteurs, la charge de l'agression sexuelle n'a pas été retenue car l'autopsie menée tardivement n'a pas permis de déterminer si la fillette avait subi des sévices sexuels. Nordahl Lelandais a attendu plusieurs mois pour révéler la localisation du corps de la fillette, enterré sur un site du massif de la Chartreuse, et du fait retardé les examens nécessaires pour connaître les circonstances de la mort de Maëlys. Il est légitime de se poser la question d'une possible agression sexuelle puisque les psychiatres ayant expertisé l'ex maitre-chien ont d'ores et déjà fait état de penchants pédophiles avérés et d'une absence totale de culpabilité. L'enquête a quant à elle permis de découvrir "que quelques heures avant de se présenter comme invité surprise de ce mariage, Nordahl Lelandais a consulté des sites pédopornographiques", comme le rapporte Me Boguet sur France 3.

Les soupçons concernant la potentielle agression sexuelle de Maëlys sont renforcés par d'autres accusations qui portent sur l'ancien militaire et pour lesquelles Nordahl Lelandais sera également jugé devant les Assises de Grenoble : des faits qualifiés d'agressions sexuelles à l'encontre de deux de ses petites cousines, âgées de 4 et 6 ans au moment des faits, et la détention d'images pédopornographiques. Sur cette affaire, Me Carole Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines du trentenaire, raconte que l'homme s'est filmé en train d'agresser les deux enfants et précise que "c'est une des composantes de prédateurs sexuels d'une manière générale". Comme argument de défense, l'accusé avait expliqué aux enquêteurs ne plus savoir différencier les femmes adultes des enfants sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. Malgré l'absence de preuves tangibles, le père de Maëlys, Joachim de Araujo est intimement persuadé que sa fille a été abusée et décrit l'agresseur comme un "quelqu'un de pervers, pédophile". Et d'ajouter : "Il l'a enlevée pour abuser d'elle. Pour moi, Lelandais est un monstre".

"C'est un monstre" ont déclaré à plusieurs reprises les parents de la petite Maëlys et ceux du d'Arthur Noyer. Coupable du meurtre du caporal et accusé de celui de la fillette, Nordahl Lelandais présente une personnalité très particulière et a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques à la demande de la justice entre avril et mai 2021. Toutes n'aboutissent aux mêmes conclusions mais elles s'accordent pour reconnaître chez le trentenaire une tendance au mensonge et des traits de caractère dangereux pour autrui ou pour lui-même. Plusieurs psychiatres ont également dressé le portrait psychologique de l'ancien maître-chien à la barre lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Un collège d'expert représenté par Patrick Blachère a jugé que Nordahl Lelandais est atteint de "troubles graves de la personnalité antisociale, borderline et narcissique" et que "rien ne permet d'affirmer qu'il ressent de l'empathie". Ces observations permettent aux yeux des experts d'admettre une dangerosité "importante". A contrario, un autre collectif de psychiatres mené par François Danet n'a décelé aucune pathologie mentale chez l'accusé mais un "risque d'envahissement par état dépressif et des idées suicidaires".

Il est en tout cas deux points sur lesquels les experts se sont montrés unanimes, la personnalité "perverse" et "manipulatrice" de Nordahl Lelandais ainsi que sa propension à mentir. "Il est dans la dissimulation. [...] il y a la face extérieure, le Nordahl Lelandais que l'on voit, et celui qu'il est en intérieur, qui n'est pas tout à fait en adéquation. Il peut manipuler, c'est son fonctionnement. Il joue ou se déjoue, il attend que les enquêteurs apportent les preuves (...) Il y a peut-être une forme de jouissance", selon les propos de psychologue Hélène Dubost rapportés dans France 3.

La psychologue et ses confrères se sont aussi penchés sur le parcours de vie sans attache de Nordahl Lelandais et décrivent l'homme "en errance". L'absence d'engagements affectifs de l'accusé aurait conduit à son "instabilité" dans les relations personnelles. "Il consomme des femmes, des hommes, comme s'il avait besoin de se sentir vivant pour éviter de s'effondrer sur le plan narcissique. Il a besoin d'une sorte d'excitation permanente pour se sentir vivant", précise Dr Dubost. Patrick Blachère est plus catégorique et estime que Nordahl Lelandais considère ses relations aux autres comme "utilitaires" : "L'autre semble être soit un objet sexuel, soit quelqu'un qui lui sert d'étai pour exister." Ces derniers propos ont été jugés "subjectifs et relativisables" par l'avocat de l'accusé.