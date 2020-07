Incendie de Grenoble : 2 enfants sautent de plusieurs étages VIDEO

A Grenoble ce mardi, deux enfants ont échappé à un incendie en sautant de plusieurs étages. Ils sont indemnes selon les pompiers mais les images sur la vidéo sont très impressionnantes.

Images assez incroyables en provenance de Grenoble : deux enfants ont été filmés en train de sauter de plusieurs étages, alors qu'ils échappaient à l'incendie de leur immeuble, dans le quartier de la Villeneuve, ce mardi à la mi-journée. Comme le rapporte France Bleu Isère, il s'agit d'un enfant de 10 ans et un autre de 3 ans. Le premier a suspendu le second dans les airs avant de le lâcher dans le vide et que des habitants ne le réceptionnent après une chute d'une dizaine de mètres. L'aîné a ensuite sauté à son tour.

Hommage aux habitants de la Villeneuve de #Grenoble et aux deux enfants qui ont sauté de plusieurs étages dun immeuble de la galerie de lArlequin pic.twitter.com/khuehE3snT — Reseau urbain (@reseau_urbain) July 21, 2020

Sur la vidéo filmée par une riveraine, on peut effectivement voir que la fumée sortant de la fenêtre est épaisse, les deux enfants, indemnes selon les pompiers, ont d'ailleurs été conduits à l'hôpital par précaution après avoir inhalé des substances toxiques. Parmi les adultes ayant réceptionné les deux enfants, deux ont également été transportés à l'hôpital suite à une suspicion de fracture à l'avant-bras. Plus largement, l'incendie a causé les blessures de 17 personnes dans l'immeuble, alors qu'une quarantaine de pompiers ont été déployés pour venir à bout des flammes. Une enquête de police a été ouverte, indique France Bleu.