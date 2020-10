"Mort de Victorine : des obsèques empreintes d'émotion, l'enquête se poursuit"

VICTORINE. Les funérailles de la jeune Victorine ont lieu cet après-midi à Bourgoin-Jallieu, commune voisine du lieu de résidence des Dartois. Des écrans géants seront installés à la demande de la famille pour que la cérémonie religieuse soit retransmise sur la place Carnot.

Sommaire Disparition de Victorine, ce que l'on sait

Le corps retrouvé à Villefontaine

Qui était Victorine Dartois ?

Enterrement de Victorine Dartois

Où en est l'enquête ? L'essentiel Victorine Dartois, 18 ans, a été retrouvée morte dans un ruisseau de Villefontaine lundi 28 septembre. Son décès a suscité une vive émotion en France, mais aussi dans sa commune.

Les obsèques de Victorine ont lieu ce mercredi 7 octobre à 14h30, à l’église Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu. La police nationale, la police municipale et des agents de sécurité privés veilleront au respect du dispositif précis mis en place par les autorités locales. 1600 personnes sont attendues à l'extérieur de l'église lors de la cérémonie, tandis que 300 autres seront au sein du lieu de culte. "A l'intérieur, comme à l'extérieur, le port du masque sera obligatoire" selon la mairie.

Lundi 5 octobre, une courte conférence de presse a été notamment tenue par le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant, afin de faire un point sur "la poursuite des investigations dans l’enquête relative au décès de Victorine Dartois". La fin de l’enquête de flagrance a été annoncée. Le procureur de la République adjoint de Grenoble Boris Duffau a indiqué qu’une information judiciaire contre X avait été ouverte afin de poursuivre les investigations dans un cadre juridique. "Les qualifications pénales retenues sont l’enlèvement, la séquestration […] mais également le crime de meurtre", selon le magistrat.

Trois juges d'instruction ont été désignés "en raison de la gravité des faits et de la complexité de l'affaire". Une cellule d’enquête dénommée HomRoche – pour "homicide à Roche" - a aussi été créée avec des moyens financiers supplémentaires "assurés directement par Paris" a déclaré Boris Duffau. Dix enquêteurs se consacrent entièrement à cette affaire jusqu’à sa résolution. "C'est une mobilisation qui est très, très importante" selon Kelly Monteiro, l’avocate de la famille de la victime, au micro de France Bleu. Elle a ajouté qu’"il [était] inenvisageable que ce crime reste impuni".

Les enquêteurs effectuent par ailleurs un travail d’exploitation des images de vidéosurveillance et des données de téléphonie. Des prélèvements ont aussi été faits sur le lieu du crime, le corps de la victime, ses vêtements et effets personnels. Ils sont analysés par des experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie (IRCGN). Selon le Parisien, trois types d'analyses sont en cours : la recherche d'ADN, celle des empreintes digitales, et celle qui cherche à faire apparaitre des éléments pileux ou des fibres. L'eau de la rivière est aussi analysée afin d'établir, avec certitude, le lieu de la noyade de Victorine. Éric Vaillant n'a pas donné plus de détails sur l’avancée de l’enquête : "nous sommes obligés donc de conserver une phase secrète à ces investigations pour en garantir le bon résultat".

Éric Les enquêteurs n’ont pas réussi à déterminer l'heure du décès de Victorine lors de l’autopsie selon le procureur de Grenoble. Le rapport d'autopsie effectué la semaine dernière évoque "une mort par noyade avec intervention d'un tiers en raison de multiples ecchymoses internes retrouvées sur le corps de la victime", a annoncé le procureur adjoint Boris Duffau. Une "pression sur les épaules" serait étudiée. À ce stade, "aucune trace de violence sexuelle n'a été constatée", mais "il n'est pas pour autant possible à ce stade de l'enquête d'écarter cette hypothèse". Les dernières infos en direct Recevoir nos alertes live !

13:32 - Les drones, indispensables pour les enquêteurs Le chef de l'unité d'investigations et d'identification à l'IRCGN, Mickaël Petit, a expliqué au micro de BFMTV l'importance des drones dans l'enquête sur le meurtre de Victorine : "dans le cas présent, on peut utiliser des drones pour avoir la vue de la scène de crime et pour pouvoir détecter des chemins d'approche éventuels et ensuite rechercher les traces et indices sur ces chemins qui nous permettraient d'identifier à la fois le cheminement de la victime mais aussi les éléments laissés par l'auteur sur ce cheminement". 12:15 - Un dispositif précis pour les obsèques Selon la mairie de Bourgoin-Jallieu, commune où se déroulent les obsèques aujourd'hui, "la police municipale, la police nationale, et des agents de sécurité privée veilleront au respect du dispositif" qui a été mis en place. Le stationnement est interdit depuis hier soir sur la place Carnot. "Les véhicules toujours présents mercredi 7 octobre à 10 heures et dont les propriétaires n'ont pu être identifiés seront placés en fourrière" est-il précisé dans le communiqué. La mairie a mis à disposition un plan de la zone des funérailles sur son site web. 11:03 - Les obsèques de Victorine ont lieu à 14h30 Les funérailles de Victorine auront lieu cet après-midi à 14h30 dans l'église Saint-Jean-Baptiste, située dans la commune de Bourgoin-Jallieu. La cérémonie religieuse devait à l'origine se tenir à Villefontaine, mais en raison de la forte affluence attendue, les obsèques ont été délocalisées à la ville voisine. Au sein du lieu de culte qui a une capacité d'accueil de 1000 personnes, seules 300 d'entre elles pourront être présentes afin de respecter la distanciation sociale. Sur la place Carnot en face de l'église, des écrans géants seront installés pour retransmettre les funérailles. "La place ayant une jauge d'accueil de 1.600 personnes" selon le communiqué de la mairie de Bourgoin-Jallieu.

En savoir plus

Victorine Dartois, une lycéenne de 18 ans manifestement sans histoire, a disparu samedi 26 septembre, à Villefontaine, en Isère, vers 19h. La jeune femme avait quitté son domicile pour faire quelques courses et comptait rejoindre sa sœur en fin d'après-midi. Les éléments sur sa disparition sont minces. "Elle avait pris un premier bus jusqu'au rond-point situé près du stade. À cet endroit, elle a raté un second bus pour remonter chez elle, dans le quartier des Fougères, sur les hauteurs de Villefontaine", a raconté sa mère au Parisien. "Elle a appelé sa sœur Perrine pour lui dire qu'elle irait avec elle à la foire de Bourgoin-Jallieu, qu'elle remontait à pied, qu'elle en avait à peine pour un quart d'heure. Elle a l'habitude de ce chemin. Mais elle n'est jamais arrivée", a-t-elle ajouté. Lors de son dernier coup de téléphone, Victorine avait confié à sa famille qu'elle n'avait presque plus de batterie. "Il n’y avait pas de malaise ; elle n’avait pas eu de problème dans sa journée. Ça ne ressemble pas à une fugue", a fait savoir la procureure de la République en relayant les premiers éléments de l'enquête à la presse. La famille a donné l'alerte à la police vers 21h30.

La procureure de la République de Vienne, Audrey Quey, a fait savoir lors d’une conférence de presse lundi 28 septembre que le corps de Victorine avait été retrouvé "immergé dans un ruisseau", sur la commune de Villefontaine, située à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Le corps a été découvert dans une zone boisée, près d'un stade où Victorine aurait passé son dernier appel téléphonique.

La jeune femme, dont le corps a été retrouvé à Villefontaine, n'était âgée que de 18 ans. Elle était étudiante en BTS au lycée Condorcet de Saint-Priest. Le Parisien rapporte que la mère de Victorine Dartois, quelques temps avant la découverte de la dépouille, décrivait sa fille comme "gentille, joyeuse, agréable, très appréciée par tout le monde et qui n'a jamais eu de soucis avec personne". "Victorine était timide, réservée, méfiante avec les gens qu'elle ne connaissait pas. Elle ne serait jamais montée en voiture avec n'importe qui", ajoutait son père. Sa sœur Romane a publié un message sur les réseaux sociaux pour partager sa peine et décrire "une jeune femme extraordinaire, une sœur plus qu’exemplaire, à l’écoute et toujours souriante". Interrogés par RMC, des amies confiaient mardi 29 septembre que la jeune femme était de tempérament prudent et introverti. "Elle était très craintive elle avait toujours peur de se faire draguer dans la rue par des garçons ou se faire arrêter par une voiture", ont-elles indiqué. Le père de Victorine a fait savoir aux enquêteurs qu'elle n'avait pas de petit ami.

Les obsèques de Victorine Dartois auront lieu le mercredi 7 octobre dans l’église Saint-Jean-Baptiste de la commune de Bourgoin-Jallieu, située à environ 13 km de Villefontaine. La cérémonie religieuse commencera à 14h30. Selon la mairie, « tout le monde pourra [y] assister […] mais bien évidemment il sera donné accès en priorité à l’église aux proches de Victorine ». Le lieu de culte possède une capacité d’accueil de 1 000 personnes. En raison de la crise du Covid-19, seuls 300 individus seront autorisés. La cérémonie des funérailles sera donc retransmise sur des écrans géants à l’extérieur de l’église sur la place Carnot. Cette dernière peut accueillir 1 600 personnes selon la mairie. « A l’intérieur, comme à l’extérieur, le port du masque sera obligatoire » précise-t-elle dans son communiqué. La cérémonie au cimetière sera toutefois privée, puisque la famille se rendra seule sur les lieux. « Les personnes souhaitant déposer des fleurs pourront le faire après » selon la mairie de Bourgoin-Jallieu.

La circulation sera interdite dans le secteur de l’église. Les élus ont ajouté que « la police municipale, la police nationale et des agents de sécurité privée veilleront au respect du dispositif ». Le stationnement des voitures sera prohibé dès ce soir sur la place Carnot, sans mentionner d’heure précise. Cependant, les véhicules toujours garés à 10 heures le jour des funérailles seront placés à la fourrière si leur propriétaire n’est pas identifié.

Le colonel James, commandant de la Section de recherche de Grenoble, a dévoilé une partie de l'avancée de l'enquête lors de la conférence de presse du lundi 5 octobre. Tout est fait pour identifier un suspect : une quarantaine d'enquêteurs issus de la Section de recherches et du Groupement de gendarmerie départementale de l'Isère sont mobilisés au quotidien. Ils essayent de reconstituer le parcours de la jeune femme à partir du moment où elle a quitté ses amis samedi 26 septembre, en début de soirée. Pour cela, 130 témoins ont été auditionnés et 662 personnes ont été contactées lors de l'enquête de voisinage. 305 appels au numéro vert ont été passés. Ce dernier, qui est toujours actif, est le 0 800 200 142. Le colonel a précisé que "tout ceci fait l'objet de vérifications systématiques". 1100 véhicules et 63 piétons ont été identifiés lors de la journée du samedi 26 septembre, date de la disparition de Victorine. Les enquêteurs de la gendarmerie de l'Isère ont mis en ligne sur les réseaux sociaux un appel à témoins, avec un numéro de téléphone mis à la disposition de ceux qui auraient des éléments d'information à communiquer.