Mort d'Alisha : les témoignages des mères de la victime et du suspect

Deux jours après la découverte, à Argenteuil (Val-d'Oise) du corps d'Alisha, 14 ans, la mère de la victime et celle d'un des deux principaux suspects de l'enquête ouverte pour assassinat ont témoigné.

[Mis à jour le 10 mars 2021 à 12h36] La découverte du corps sans vie d'Alisha K., ce lundi soir sous le pont de l'autoroute A15 enjambant la Seine, n'a guère laissé de place au doute : il s'agit bien d'un homicide, en témoignent les coups à la tête et au visage constatés sur la victime. Une tâche de sang ainsi qu'une boucle d'oreille ont été retrouvées sur la scène de crime, en contrebas d'une petite rue menant aux berges à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Le corps de la jeune femme âgée de 14 ans a été retrouvé alors qu'il était "immergé dans un mètre d'eau, à 4,50 m de distance de la berge", selon les explications du parquet de Pontoise, qui a ouverte une enquête pour assassinat. "L'autopsie doit permettre de déterminer précisément les causes du décès", a précisé le parquet, ajoutant que "les investigations sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances des faits".

Pour l'heure, les enquêteurs sont remontés jusqu'à deux individus, en l'occurrence deux camarades de classe d'Alisha, tous scolarisés au lycée professionnel Cognacq-Jay, à Argenteuil. Selon les premiers éléments de l'enquête, le duo aurait frappé et poussé la jeune fille dans la Seine, avant de s'enfuir. "C'est juste une histoire qui tourne autour des relations sentimentales. Il y a une histoire de jalousie entre les deux filles et, au milieu, le jeune homme, qui a participé à cela", contextualise une source proche de l'enquête, citée par Le Parisien. L'interpellation des deux principaux suspects est intervenue dans la nuit de lundi à mardi.

Les auteurs du meurtre doivent "payer"

Les enquêteurs sont parvenus à identifier le couple grâce à la mère du jeune homme, chez qui ils se sont réfugiés après le drame. Le garçon serait alors passé aux aveux auprès de sa mère, expliquant avoir "frappé à plusieurs reprises" Alisha, avant de "la pousser dans l'eau de la Seine", selon cette même source, précisant que l'adolescent aurait "indiqué à sa mère le lieu des faits". Cette dernière se serait alors rendue sur place, avant que les deux suspects ne prennent la fuite et qu'elle alerte la police. "Je suis horrifiée pour les parents, je suis horrifiée pour la petite, ce qui lui est arrivé, et en même temps je suis horrifiée pour mon fils, je ne sais pas ce qu'il va devenir", s'est-elle exprimée devant la presse. De leur côté, les parents d'Alisha ont fait part de leur détermination de faire "payer" le ou les auteurs de la mort de leur fille. "Les personnes qui ont fait du mal à ma fille doivent payer pour ça. Elle n'a rien fait, elle ne faisait de mal à personne. Elle ne pouvait pas faire ça", a témoigné Jenny Khalid.

Le meurtre d'Alisha a été précédé par des semaines de harcèlement de la part des deux autres élèves devenus principaux suspects. Selon les informations du Parisien, le couple aurait piraté le compte Snapchat de la victime et aurait publié des photos de cette dernière en sous-vêtements. Le journal francilien évoque même des menaces de mort de la part du collégien et une bagarre entre les deux adolescentes dans les toilettes du lycée.