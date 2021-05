L214 : une vidéo sur un abattoir de porcs en Bretagne créée l'émoi

Une nouvelle vidéo sur la maltraitance animale montrant notamment des truies poussées à coups de pied dans un abattoir dans le Finistère a été diffusée par L214.

Les images sont choquantes et ont surtout pour but de dénoncer la maltraitance animale. Dans une vidéo diffusée par L214, une association loi 1908 tournée vers les animaux utilisés dans la production alimentaire (viande, lait, œufs, poisson), et révélant leurs conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage, un abattoir de truies dans le Finistère est dans le viseur après que ces dernières ont été poussées à coups de pied et d'aiguillon électrique, alors qu'elles semblaient en partie paralysées. D'autres, bloquées dans un couloir trop étroit, ont également été maltraitées en recevant des coups d'aiguillon afin de débloquer le couloir. Mais face à l'inefficacité de la méthode, les employés n'en sont pas restés là et pour régler le "problème", l'un d'entre eux s'est servi d'une pince à électrocuter sur l'un pour dégager l'autre...

Des truies paralysées, poussées dans les couloirs de labattoir à coups de pied. #L214 porte plainte pour sévices graves.

Exigeons durgence la fermeture de cet abattoir https://t.co/woxml90eOx pic.twitter.com/SA0CrzxDW3 — L214 éthique & animaux (@L214) May 5, 2021

L'abattoir condamne fermement les actes

Ces images, encore une fois choquantes, ont été tournées dans l'abattoir de la Société briécoise d'abattage (SBA), une unité du groupe Les Mousquetaires (Intermarché) spécialisée dans l'abattage, la découpe et le désossage de truies de réforme. Les images filmées à la Société briécoise d'abattage et diffusées ce jour par L214 sont choquantes", a réagi dans un communiqué la direction de l'abattoir, disant avoir "décidé, par mesure conservatoire, de suspendre provisoirement la ligne de production concernée, en attendant les conclusions des différents audits et enquêtes internes qui ont été immédiatement diligentés, en lien avec les autorités sanitaires"