Michel Fourniret : une mort imminente, un "protocole de fin de vie" acté

Le tueur en série Michel Fourniret, impliqué "notamment" dans la disparition et la mort de la petite fillette Estelle Mouzin a été hospitalisé en urgence et serait proche de la mort.

"L'ogre des Ardennes" serait aux portes de la mort. Selon plusieurs sources concordantes citées par le Parisien, le tueur en série Michel Fourniret âgé de 79 ans a été hospitalisé en urgence ce samedi 8 mai à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de la Salpêtrière à Paris pour des problèmes respiratoires. D'après le quotidien, l'homme a été placé dans le coma et serait considéré par les médecins comme "non réanimable" avec un pronostic vital engagé et non réversible. Un protocole d'accompagnement de fin de vie a même été engagé. Pour le moment, l'information n'a pas été confirmée par ses avocats et le parquet de Paris se refuse à tout commentaire.

Depuis quelques semaines, l'état de santé de Michel Fourniret s'était dégradé avec une dégénérescence mentale provoquant plusieurs hospitalisations en urgence. Pour rappel, le tueur a été condamné deux fois à la perpétuité pour les meurtres de huit femmes ou adolescentes et mis en examen à quatre reprises pour ceux de la petite Estelle Mouzin ou des jeunes femmes Lydie Logé, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce. Il y a quelques jours, l'affaire Estelle Mouzin était de nouveau au coeur de l'actualité avec de nouvelles recherches suite aux nouvelles indications de Monique Olivier, l'ex femme de l'ogre des Ardennes. Des recherches qui ont été infructueuses et qui sont désormais terminées.