Valentin Marcone : que sait-on de l'homme suspecté de meurtre dans les Cévennes ?

Dans l'affaire du double meurtre qui a eu lieu dans les Cévennes le 11 mai, le principal suspect est actuellement en fuite et recherché par plus de 300 gendarmes. Du nom de Valentin Marcone, l'homme est un père de famille âgé de 29 ans.

Plus de 350 gendarmes sont mobilisés pour retrouver Valentin Marcone, suspecté d'avoir commis un double homicide dans les Cévennes le 11 mai, sur les personnes de son patron et d'un collègue de la scierie où il travaillait, dans le village des Plantiers. Le fugitif était toujours recherché par les forces de l'ordre, ce jeudi 13 mai à 18h. "Des éléments nous laissent imaginer qu'il nous attend sur son terrain de prédilection, qu'il connaît bien puisqu'il y tire en solitaire (...) Il a peut-être disposé un poste de combat," a déclaré le général de gendarmerie Philippe Ott, dans le Gard, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi.

Des équipes mobiles sont attendues en renfort. Des moyens importants ont été déployés pour diverses levées de doute, avec huit hélicoptères, des équipes cynophiles et le GIGN. Des personnes spécialisées en négociation ont aussi été mobilisées. "On a aucun signe de lui depuis trois jours," a ajouté le commandant de gendarmerie. Le secteur de recherche privilégié est celui de la forêt qu'il connaît bien, sur un "secteur de 15km2". Par ailleurs, quatre familles du village des Plantiers ont été évacuées et sécurisées par les forces de l'ordre, car elles étaient "potentiellement ciblées" par Valentin Marcone.

#AppelATemoins @procureurNimes Valentin MARCONE,

suspecté du double homicide du village des Plantiers (30) a pris la fuite. Si vous lavez vu ou si vous avez des

info le concernant,

gendarmerie du Gard au 04 66 38 67 22. Vous ne devez en

aucun cas intervenir vous-mêmes. pic.twitter.com/x0YOmCjUFJ — Gendarmerie de l'Hérault (@Gendarmerie_034) May 13, 2021

Quel est le profil de Valentin Marcone ?

Âgé de 29 ans, l'homme recherché par la gendarmerie du Gard est en couple et père d'une petite fille d'un an. Les forces de l'ordre ont diffusé ce jour une photographie de Valentin Marcone, a priori armé d'une arme de poing et un fusil longue distance. "Cet individu s'entraînait très régulièrement au tir, notamment au tir à longue portée," a précisé le gendarme Philippe Ott en conférence de presse. Ce dernier a évoqué le terme de "survivaliste", mais cette déclaration a été relativisée par le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, qui a évoqué lors de la même conférence de presse ce jeudi des "aptitudes de survie", sans lien a priori avec une organisation quelconque.

Valentin Marcone aurait par le passé souhaité intégrer l'armée en tant que tireur d'élite, sans succès. Il est dépeint comme un solitaire, éventuellement "paranoïaque", bien qu'il faille attendre qu'il soit vu par un psychiatre pour pouvoir l'affirmer. Selon le procureur de la République, Valentin Marcone présente une "véritable dangerosité", et avait marqué "un basculement" dans son comportement ces derniers jours. Il se rendait sur son lieu de travail avec un gilet pare-balles ces derniers temps. L'homme aurait à de multiples reprises déposé des plaintes dont de nombreuses ont été classées sans suite. Il aurait également eu plusieurs conflits avec le maire du village des Plantiers, à l'Ouest d'Alès. Parmi les hypothèses envisagées, la gendarmerie estime qu'une autolyse, c'est-à-dire une tentative de suicide, est possible.

L'appel d'un père à son fils

"Son entourage est plutôt dans l'incompréhension," a déclaré le procureur de la République. Pour convaincre Valentin Marcone de se rendre, son père, Frédéric Marcone, lui a adressé un message par le biais de la gendarmerie : "Valentin, c'est papa, je t'aime, on t'aime. (...) J'ai la garantie qu'il n'y aura pas feu si tu te rends maintenant, mon fils fais-moi confiance. (...) Iroise est magnifique, elle a dormi dans mes bras pendant deux heures, elle a besoin de toi, de son papa, Blandine a besoin de toi, elle est forte, elle a besoin de toi."