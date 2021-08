Mort de Maxime Beltra : allergie alimentaire, vaccin... De quoi est réellement mort le jeune homme ?

Décédé quelques heures après sa 2e de dose de vaccin, le père de Maxime Beltra veut faire la lumière sur le décès de son fils. Une information judiciaire a été ouverte.

À Sète, dans l'Héraut, Maxime Beltra, un jeune homme de 22 ans, est décédé subitement suite "à une réaction allergique". Sur les réseaux sociaux, son père Frédéric Beltra, met en cause la dose de vaccin contre le Covid et la considère comme responsable du décès de son fils. En effet, quelques heures avant son choc allergique, Maxime Beltra avait reçu sa 2e dose du vaccin Pfizer au centre de vaccination de Sète. Dans la vidéo publiée, son père se dit "fou de rage" et s'en prend aux " criminels corrompus", "aux médias de propagande" et aux "vaccins qui tuent des jeunes en pleine forme". "Il devait partir en Grèce avec son amie, dit-il en voix off. Malheureusement il ne va pas partir (...) suite à un choc allergique après avoir été vacciné à 14 heures. Il est décédé ce soir à 23 heures. Il est criminel de mettre sur le marché des vaccins qui n'ont pas été certifiés, qui n'ont pas été vérifiés, qui tuent des jeunes de 22 ans en pleine forme avec une espèce de corruption à vomir de nos élites. Pour un virus qui tue moins de 1% de la population, nous sommes en train de vacciner l'ensemble de l'humanité avec des traitements qui n'ont jamais été examinés en profondeur et dont nous ne connaissons pas les effets secondaires".

Interrogé par RTL ce 29 juillet, son père ne souhaite pas que la mort de son fil devienne une "récupération politique" mais ce dernier espère que la lumière sera faite sur la mort de son fils, qualifié de "Dieu grec". "On ne veut pas que la mort de notre fils soit utilisée. Certes il avait un terrain allergique très violent. Il n' a plus jamais fait d'œdème depuis l'âge de ses 7 ans et là c'est pas un œdème qu'il a eu c'est une explosion de l'organisme", explique le père de la victime. "Maxime avait fait plusieurs œdèmes, on les avait toujours solutionnés très rapidement avec des médicaments que nous avions à la maison en faisant venir après les pompiers pour s'assurer qu'il n'y avait rien. Mais là on n'a rien pu enrayer. Plus on l'a soigné et plus il est allé vers la mort donc ça veut dire qu'il y a eu autre chose qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a demandé une autopsie parce que notre fils c'était un Dieu grec. Si sa mort peut permettre à d'autres parents d'éviter ce que nous sommes en train de subir alors on va se battre jusqu'au bout pour qu'on sache la vérité. C'est une douleur qu'on ne souhaite à personne. Je vais aller au bout de la recherche scientifique"

Le vaccin ne serait pas la cause du décès pour plusieurs médecins

Pour plusieurs médecins allergologues interrogés par le Figaro, "ce n'est certainement pas une allergie au vaccin". Il faut rester prudent, d'autant plus qu'on ne connaît pas le dossier médical. Mais si un choc anaphylactique doit survenir, il se manifeste dans l'heure qui suit la vaccination, voire dans les 15 à 30 minutes après l'injection", explique notamment le Pr Frédéric Bérard. Le Pr Frédéric de Blay, responsable du service d'allergologie du CHU de Strasbourg et président de la société française d'allergologie confirme également l'analyse de son confrère "un choc anaphylactique survenant 9 heures après la vaccination, cela n'est jamais arrivé. A priori, ça ne ressemble pas du tout à une anaphylaxie due à un produit injectable".

Une allergie alimentaire privilégiée ?

Le lien entre la dose de vaccin et la mort tragique du jeune homme n'est donc pas établi. Le Midi Libre a rapidement fait état d'une "très probable allergie alimentaire grave", citant "des sources médicales concordantes, proches du dossier" dès ce mardi. Il est d'ores et déjà établi que le jeune homme a absorbé, peu avant son décès, un aliment pour lequel il avait une allergie connue", explique également une source judiciaire citée par LCI. Interrogé par le Huff Post, le Pr Jean-Luc Faillie, responsable du centre de pharmacovigilance de Montpellier, affirme également que l'enquête "s'oriente beaucoup vers un problème d'allergie alimentaire qui ne semblerait pas être en relation avec la vaccination".

Une enquête ouverte

Pour découvrir les causes véritables du décès, le parquet de Montpellier indique qu'"une information judiciaire en recherche des causes de la mort a été ouverte". "Une autopsie va être pratiquée, mais il serait illusoire de penser que la seule autopsie permettrait d'établir un lien de causalité. Il faudra sans doute des analyses complémentaires et une expertise médicale. Nous sommes à plusieurs mois de délai".