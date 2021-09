Crash d'hélicoptère à Villard-de-Lans : victimes, images, enquête... Le point complet

ACCIDENT HELICOPTERE. Un hélicoptère de la sécurité civile s'est écrasé alors qu'il était en intervention dimanche 12 septembre près de Villard-de-Lans. Une enquête a été ouverte, Gérald Darmanin se rend sur place ce lundi 13 septembre.

Que s'est-il passé ce dimanche 12 septembre pour qu'un hélicoptère de la sécurité civile s'écrase dans l'Isère, près de Villard-de-Lans ? Le crash est intervenu en pleine intervention, coûtant la vie au mécanicien de l'engin. Selon plusieurs témoins, cités par France 3 Auvergne Rhône Alpes et par Le Dauphiné Libéré, l'hélicoptère aurait marqué un net changement de directement en chutant brutalement. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble, les investigations ont été confiées à la section de recherches des transports aériens basée à Roissy, et au groupement de gendarmerie de l'Isère. Les enquêteurs ont commencé leur travail hier soir.

Cinq personnes étaient à bord de l'appareil, qui avait été envoyé par les secours pour apporter une assistance à une personne en VTT. "Le mécanicien de l'hélicoptère a été déclaré décédé malgré les soins apportés par les secouristes", a fait savoir rapidement la préfecture dans un communiqué. Les quatre autres personnes à bord de l'appareil, blessées, ont été prises en charge et conduites au CHU de Grenoble : le pilote de l'hélicoptère, deux gendarmes du Peloton de gendarmerie de haute montagne et un médecin du SAMU. La préfecture a précisé dans la soirée que l'un des blessés se trouve dans un état grave, les trois autres ont subi des blessures plus légères.

Emmanuel Macron a réagi à l'événement, sur Twitter et dans un communiqué. "La grande famille de la sécurité civile a perdu l'un de ses héros. Engagé en intervention en Isère, un mécanicien est décédé après le crash de son hélicoptère. La Nation partage la peine de ses proches. Quatre de ses camarades sont blessés. Nos pensées les accompagnent", a-t-il écrit. Le ministre de l'Intérieur, qui se rend sur place ce lundi, a également réagi. "Tout mon soutien à la grande famille de la sécurité civile et du secours en montagne", a-t-il rédigé dans un communiqué.

