Bernard Laroche, Jacqueline Jacob... quels suspects dans l'affaire Grégory ?

TF1 diffuse une mini-série intitulée "Une affaire française" qui revient sur la disparition du petit Grégory Villemin en 1984. Les parents Villemin, Bernard Laroche ou Jacqueline Jacob, les suspects ont été nombreux mais la fiction de six épisodes revient sur les ratés et difficultés de l'enquête qui laissent près de 40 ans plus tard beaucoup de zones d'ombres...

C'est une affaire criminelle, un sordide faits divers qui a passionné l'opinion publique et continue de susciter nombre d'interrogations. La disparition du Petit Gregory est bien devenue une "affaire nationale", titre de la fiction diffusée sur TF1 à partir du lundi 20 septembre 2021 et compilant six épisodes revenant sur la disparition du petit garçon, retrouvé mort dans la Vologne à l'automne 1984.

Près de 40 ans plus tard, le mystère demeure, les questions aussi comme en témoignait le documentaire produit par Netflix et diffusé en 2020 qui tentait de lever de nouvelles pistes sur l'enquête n'ayant jamais abouti à l'arrestation du meurtrier du petit Grégory Villemin, 4 ans et demi au moment des faits. Tour à tour, les enquêteurs ont exploré de nombreuses pistes, notamment dans l'entourage proche des parents Villemin, à la recherche du fameux "corbeau" qui multipliait les lettres de menace peu de temps avant la disparition de Grégory. Parmi ces pistes, trois ont retenu l'attention plus particulièrement, la dernière en 2017 mais aucune n'a jusqu'à présent abouti.

Rapidement, les enquêteurs se sont intéressés au profil de Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemin, notamment après le fameux témoignage de la jeune Murielle Bolle, 15 ans qui logeait chez Bernard Laroche et son épouse Marie-Ange Bolle, soeur de Murielle. Cette dernière remet en doute l'emploi du temps de Bernard Laroche, supprimant de facto son alibi puis l'accuse nommément d'avoir été chercher Grégory à la sortie de l'école puis de s'être absenté en compagnie de l'enfant. Murielle Bolle accable ainsi son beau-frère avant de revenir sur ses déclarations le lendemain et de l'innocenter. "Mon beau-frère, il est innocent. C'était un piège et j'ai tombé dedans (sic). À cinq heures, j'étais dans le car. J'avais peur des gendarmes… ils ont profité que j'étais toute seule. Les gendarmes m'ont dit que Bernard avait dit ça et que si je disais pas ça, ils me mettraient en maison de correction", assure-t-elle alors aux nombreux journalistes présents. D'autres éléments pouvant incriminer Bernard Laroche selon le juge Lambert en charge de l'instruction sont également écartés du dossier, notamment l'analyse de la lettre de revendication comprenant une signature "LB" proche de celle de Bernard Laroche. Ce dernier n'aura pas le temps de s'expliquer davantage. Libéré le 4 février 1985, il est assassiné un mois plus tard le 29 mars 1985 par Jean-Marie Villemin qui avait fait part de ses envies de vengeance. En raison de son décès, Bernard Laroche sera l'objet d'une ordonnance de non-lieu émise le 18 avril 1985, ordonnance qui ne lève pas tous les doutes sur son implication mais le rende de facto non-coupable.

Le geste meurtrier de Jean-Marie Villemin (pour lequel il purgera une peine de prison ferme de six mois) sur son cousin germain Bernard Laroche est intervenu alors que l'enquête prenait un tour nouveau : les soupçons contre la mère du petit Grégory, Christine Villemin. Le juge Lambert inculpe Christine Villemin à l'été 1985, s'appuyant sur de nouvelles analyses graphologiques pouvant la relier au fameux corbeau, au témoignage controversé de collègues l'ayant aperçue à La Poste le jour de la disparition de Grégory (à des horaires pouvant concorder avec la remise de la lettre de revendication), à des relevés téléphoniques, à son emploi du temps le jour du meurtre et sur la présence dans la maison familiale de cordelettes similaires à celles retrouvées sur l'enfant. Placée en détention provisoire, elle est finalement libérée mais placée sous contrôle judiciaire onze jours plus tard. Renvoyée aux assises en novembre 1986, Christine Villemin sera finalement innocentée en 1993 par la cour d'appel de Dijon, celle-ci relevant une "absence totale de charges" (une première dans l'histoire pénale) contre Christine Villemin, l'arrêt de la cour d'appel relevant également les nombreuses difficultés de l'enquête, notamment en raison de son extrême médiatisation et de multiples erreurs de procédures, soulignant également que des "charges très sérieuses" persistent contre Bernard Laroche.

L'affaire du petit Grégory a rebondi une nouvelle fois en 2017. Après de nombreuses et vaines analyses ADN réalisées au début des années 2000, c'est par le biais de nouvelles analyses graphologiques que l'enquête est réamorcée avec un événement de taille : les premières gardes à vues depuis 1985 ! Le 14 juin 2017, le grand-oncle et la grande-tante de Grégory Villemin, les époux Jacob, Maurice Jacob et Jacqueline Jacob mais aussi Ginette Villemin, épouse au moment des faits de Michel Villemin, oncle de l'enfant, sont placés en garde en vue. Les grands-parents paternels du petit Grégory sont eux entendus en tant que témoin. Le lendemain, lors d'une conférence de presse très médiatisée, le procureur général de Dijon Jean-Jacques Bosc annonce que des expertises sur deux lettres de menaces datant de 1984 et 1989 "se sont révélées confondantes à l'égard de Jacqueline Jacob".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Après 48 heures de garde à vue, le couple Jacob est finalement mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivie de mort". Placés en détention préventive, ils sont finalement libérés quatre jours plus tard mais placés sous contrôle judiciaire. Leurs avocats émettent tour à tour des alibis "inattaquables" et non vérifiés par les enquêteurs qui ont repris l'affaire. Le 16 mai 2018, la chambre de Dijon annule les mises en examen des époux Jacob et de Murielle Bolle en raison d'un vice de procédure, les trois suspectés ne pouvant être mis en examen seulement par le juge Barbier mais par les trois magistrats en charge de l'instruction. "L'annulation porte sur la forme, pas sur le fond. À aucun moment, la chambre de l'instruction ne dit, dans son arrêt du 16 mai, que les charges réunies sont insuffisantes", jugera le procureur général de Dijon dans une interview accordée à l'Est Républicain. Depuis, l'enquête n'a rebondi que sur le terrain judiciaire avec l'annulation de la garde à vue de Murielle Bolle de 1984 (sans que cela ne remette en cause les déclarations précédentes faites sous le statut de témoin) puis via de nouvelles analyses en stylométrie. Initiée en décembre 2019, cette expertise stylométrique, une première en France, a mis en cause Jacqueline Jacob et a été versée au dossier le 23 avril 2021.