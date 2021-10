Condé-sur-Sarthe : prise d'otages à la prison, un blessé, le RAID en route

CONDÉ-SUR-SARTHE. Deux surveillant pénitentiaires sont pris en otage par un détenu à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) mardi 5 octobre 2021. L'un d'eux a été blessé. Le second a été relâché.

[Mise à jour mardi 5 octobre à 12h30] Deux heures après le début d'une prise d'otages à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) mardi 5 octobre 2021, un des deux otages retenus - deux gardiens - a été libéré par le détenu qui est parvenu à les enfermer dans sa cellule. Aux alentours de 10h15, un homme emprisonné au centre pénitentiaire est parvenu à subtiliser les clés des deux agents pour les enfermer dans sa cellule, située dans la Maison centrale n°1 précise L'Orne Hebdo. L'un des deux agents a été blessé à l'œil droit a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. L'entourage du Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, précise que "des négociations ont été engagées, tandis que les équipes régionales d'intervention et de sécurité de Rennes sont actuellement en route vers la maison centrale. Les forces de sécurité intérieure sont également mobilisées et le parquet est saisi ". Les Equipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS), ainsi que le RAID sont en train de se rendre sur les lieux. Des barrages filtrants ont été mis en place par les forces de l'ordre.

Deux gardiens de prison sont retenus en otage mardi à la maison d'arrêt de Condé-sur-Sarthe (Sarthe) et l'un d'eux a été blessé, a-t-on appris de source policière. La prise d'otages est "en cours" a-t-on ajouté, sans d'autres précisions #AFP pic.twitter.com/yORzIyeAY4 — Agence France-Presse (@afpfr) October 5, 2021

Selon des informations obtenues par L'Orne Hebdo, l'homme qui retient les surveillants (un homme et une femme) dans sa cellule est sous les verrou après avoir été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, mis en cause pour viol et tentative de meurtre. Le détenu serait parvenu à subtiliser les clés et les talkie-walkies des agents pénitentiaires et est connu pour être "violent et imprévisible". Selon le procureur de la République d'Alençon, François Coudert, le preneur d'otages est né en 1987 et est incarcéré depuis le 17 septembre 2021. Il souhaiterait une révision de sa peine. Ouest-France indique qu'il s'agit de Sofiane Rasmouk.

Selon une source syndicale les deux surveillants retenus seraient un homme et une femme. Le détenu est connu pour être violent et imprévisible . — Sacha Martinez (@SachaMartinez42) October 5, 2021

Le 5 mars 2019, une attaque au couteau avait été perpétré à la prison de Condé-sur-Sarthe. Ce jour-là, Michaël Chiolo, détenu, obtient un parloir avec son épouse, Hanane Abdoulhana. Alors qu'elle simule un malaise, deux gardiens interviennent pour lui porter secours. Là, le couple poignarde les deux agents, qui parviennent malgré tout à s'extirper de la pièce, laquelle est ensuite fermée. Le détenu menace d'activer une ceinture explosive et l'intervention du RAID est nécessaire. Après 10 heures de négociations, l'assaut est donné. La femme du détenu est tuée et ce dernier grièvement blessé.

