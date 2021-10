Puma en liberté dans le Pas-de-Calais : pourquoi les autorités veulent le tuer

PUMA. Un puma vadrouille depuis le 13 octobre dans le Pas-de-Calais. Ne parvenant pas à le capturer, la préfecture a autorisé les tirs sur l'animal. Cette décision est contestée.

[Mis à jour le lundi 18 octobre 2021 à 16h44] Un grand félin non identifié qui, selon les premières informations dont on dispose, pourrait être un puma américain, a été aperçu dans le Pas-de-Calais ce mercredi 13 octobre par une habitante d'une commune à proximité d'Abbeville. Il a de nouveau été aperçu depuis à plusieurs reprises, dans un rayon de 15km. Pour l'heure, personne ne sait encore comment l'animal aurait pu se retrouver ici, aucun zoo, parc ou cirque se trouvant à proximité de la zone où il a été aperçu. La gendarmerie envisage l'hypothèse d'un "nouvel animal de compagnie (NAC) non déclaré", selon Var-matin. C'est également ce que pense Henri Dejonghe, maire d'Auxi-le-Château, pour qui "la seule hypothèse plausible, c'est que ce soit quelqu'un qui l'ait eu de façon illicite et qu'il l'ait laissé partir, voire qu'il l'ait lâché". France 3 relaye que "30 gendarmes, un hélicoptère et des spécialistes" sont mobilisées dans la capture de l'animal. Il semblerait que l'hélicoptère ait parvenu à repérer le félin plusieurs fois, sans réussir à le capturer. Daniel Roger confiait au micro de TF1 que "le terrain est compliqué et beaucoup vallonné, beaucoup boisé. Ensuite, ce sont des animaux très difficiles à voir, très malins".

Dans un premier temps, la préfecture du Pas-de-Calais a demandé à toute personne l'ayant aperçu de se rapprocher de la gendarmerie afin de lui donner tous les renseignements possibles sur l'animal. Ces recherches se révélant infructueuses, les "tirs de prélèvement" ont été autorisés par l'institution dans toutes les communes de l'agglomération d'Arras, et ce jusqu'au 29 octobre prochain. Face à cette décision, les internautes se sont mobilisés contre l'abattement de l'animal.

Tirer sur le puma en liberté dans le Pas-de-Calais : des arguments pour et contre

Le Préfet du Pas-de-Calais a autorisé l'abattement du puma en liberté dans le Pas-de-Calais. Contactée par FranceInfo, la Préfecture a indiqué vouloir privilégier la sécurité des agents et des louvetiers. Le choix de l'institution se justifie donc par l'incapacité, pour le moment, d'intercepter l'animal vivant, en dépit du dispositif mis en place : "La divagation d'un tel animal peut s'avérer dangereuse pour les populations", a indiqué le Préfet. En outre, selon l'avis d'un vétérinaire rapporté par les services du préfet : "C'est impossible d'endormir cet animal […] Il faut pouvoir lui loger une seringue hypodermique, ça implique un tir à 20 mètres maximum de l'animal. Personne ne sait faire ça sur un fauve dont on ne connaît pas le tempérament."

Dès samedi 16 octobre, les internautes se sont mobilisés contre cet arrêté. Une pétition ("Justice et respect pour le puma Auxilois") a même été lancée sur la plateforme en ligne Change.org : adressée au Préfet du Pas-de-Calais, elle appelle à préserver le félin. Selon ses fondateurs, "à l'heure actuelle, aucune attaque quelle qu'elle soit sur l'être humain ou sur un animal n'a été déplorée." Ajoutant qu'"aux Etats-Unis, le puma fait partie des espèces en danger d'extinction, dont plusieurs branches ont déjà disparu du continent[,] il est par ailleurs interdit de tuer de façon volontaire un puma, mais cette loi ne peut s'appliquer sur le sol Français, le puma n'étant pas une espèce endémique de notre territoire", l'auteur de la pétition conclut qu' "à l'heure actuelle, le préfet a donc autorisé la mise à mort d'un fauve 'dangereux' n'ayant causé aucun trouble à l'écosystème. Nous ne savons pas encore comment se terminera cette histoire, mais il est certain que si ce dernier est mis à mort malgré le fait qu'il n'y ait eu aucune attaque quelconque, le préfet devra rendre des comptes auprès des associations protectrices des animaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je demande que justice soit faite, autant du côté des autorités coupables de la décision choisie, tout comme la mise devant la justice du détenteur de cet animal, qui n'aura malheureusement pas été capable de se faire reconnaître publiquement, lui qui aurait pu apporter de nombreuses informations concernant la capture vivante de l'animal." A 13 heures, cette pétition était signée par plus de 17 000 internautes. Elle a notamment été relayée par l'association FreeLife.