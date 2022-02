Agression au couteau à gare du Nord : l'individu tué, pas d'intention terroriste ?

Ce lundi 14 février, un homme a été tué par les forces de police dans la gare du Nord, après avoir menacé des agents avec un couteau. Le gouvernement a indiqué que la piste d'un attentat terroriste n'était pas privilégiée.

Ce lundi 14 février, vers 7h00, dans la gare du Nord, à Paris, deux membres des forces de l'ordre ont fait usage de leur arme administrative pour neutraliser un individu menaçant. Comme le rapporte le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, un homme a menacé une patrouille de policiers armé d'un couteau. Selon les informations de BFMTV, l'individu "déambulait dans leur direction" avec une arme blanche de type machette, puisque la lame mesurait "environ 30 cm". Sur le couteau, une inscription faisant mention d'une haine à l'égard de la police était inscrite. Cette agression ou tentative d'agression s'est produite, selon le même média, au niveau des voies des trains de grandes lignes. L'homme a été touché par balles et est décédé.

Le caractère terroriste de cet événement n'est manifestement pas retenu comme la piste prioritaire. Comme le rapporte encore BFMTV, l'agresseur n'a pas tenu de propos laissant entendre qu'il agissait sur un mobile terroriste ou islamiste. Interrogé ce lundi par RMC, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a indiqué que la piste terroriste est "à priori" écartée "à ce stade". Une enquête doit permettre d'établir avec plus de clarté les circonstances de cette agression. Compte tenu de la gravité des faits survenus, et alors que la menace terroriste est à un niveau très élevée en France, un dispositif de sécurité important a été mis en place dans la gare de Lyon, entraînant des retards sur le départ de plusieurs TGV et Eurostars.