Affaire Bonfanti : les aveux et la mise en examen du suspect, Yves Chatain

BONFANTI. La vérité pourrait être faite sur la mort de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue en Isère il y a 36 ans. Le meurtrier présumé, Yves Chatain, est passé aux aveux le 9 mai et a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre.

C'est un cold case qui pourrait être enfin élucidé, l'affaire Bonfanti. Le dimanche 9 mai, le meurtrier présumé, Yves Chatain, a été placé en garde à vue et est passé aux aveux en seulement quelques heures retraçant le déroulé des faits du 22 mai 1986, jour de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, une mère de deux enfants qui distribuait des journaux pour arrondir ses fins de mois. Le suspect a indiqué qu'à l'époque il avait 21 ans et était agacé par la jeune femme qui s'était mal garée devant sa maison. Une dispute aurait éclaté entre les deux individus, Marie-Thérèse serait alors entrée dans la maison d'Yves Chatain, une grande demeure de famille, pour demander des excuses et aurait été étranglée par le jeune homme. Face aux gendarmes, le meurtrier présumé s'est montré coopératif et a précisé l'endroit exact où il a dissimulé le corps de Marie-Thérèse Bonfanti, quelque part dans une forêt de l'Isère, selon les déclarations du procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, lors d'une conférence de presse donnée le jeudi 12 mai. Le procureur a par ailleurs félicité le travail de la Section de Recherche de Grenoble : "Il a fallu ne garder que quelques heures le suspect en garde à vue car il avait déjà été en garde à vue il y a 36 ans. Des gendarmes spécialisés dans le comportement humain ont permis de savoir comment poser les bonnes questions, au bon moment etc..."

Yves Chatain, mis en examen

Après ses aveux, Yves Chatain a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Si l'homme peut encore être jugé pour l'enlèvement et la séquestration, le meurtre même s'il est avéré est prescrit. La découverte du corps de Marie-Thérèse Bonfanti devient primordiale, pour la famille, mais aussi pour pouvoir rouvrir l'affaire pour meurtre et l'amener devant les assises.

Selon l'avocat de la famille Bonfanti, Maître Boulloud, l'ouverture d'un procès est "possible mais pas certain[e] en l'état d'avancement de la procédure". Auprès de Franceinfo, il détaille : "Juridiquement, c'est possible puisqu'on peut dire que tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, la prescription ne court pas. On va se battre, il y a d'autres possibilités de recourir sur le plan civil contre la personne mise en examen. Cela va être un long débat." Les fouilles pour retrouver le corps de Marie-Thérèse Bonfanti vont donc être déterminantes dans les prochains jours.

Un "soulagement" pour la famille Bonfanti

"36 ans, cela a été très compliqué pour moi et mes enfants mais la vie est un combat". Thierry Bonfanti, le mari de Marie-Thérèse Bonfanti s'est exprimé le 13 mai sur Franceinfo et a confié qu'avec sa famille, ils ont "toujours été convaincus" qu'Yves Chatain, l'homme qui a avoué le meurtre en garde à vue le 9 mai, "était impliqué dans l'affaire." Ce rebondissement est un "soulagement" pour les proches de la femme disparue en 1986 : "Cet aveu est vraiment quelque chose qui nous a touchés profondément. Nous n'y croyions plus et notre soulagement est énorme."

La famille Bonfanti a joué un rôle clef dans ce cold case en apportant des indices ainsi que des preuves qui ont permis au parquet de rouvrir l'enquête en 2020. "Il y a un énorme travail qui a été fait à partir de 2020 pour reprendre le dossier : nous avons été beaucoup plus précis dans la relecture. Nous avons pu mettre le doigt sur un point précis et c'est ce qui nous a permis d'avancer dans cette nouvelle enquête", a précisé le père de famille. Même discours du côté de l'avocat MaÎtre Boulloud qui a ajouté sur France Bleu : "Ils n'ont aucune haine, ils ont de l'amertume, c'est sûr. Il a fallu 36 ans pour que cette vérité commence, je dis bien commence à être consacrée".