"DIRECT. Incendies en Gironde : les feux ne progressent plus, quelle situation à Landiras et à La Teste ?"

INCENDIES GIRONDE. Plus d'une semaine après le début des incendies en Gironde, l'avancée du feu est contenue, tant à Landiras qu'à La Teste-de-Buch. Mais les autorités se veulent toujours prudentes.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:05 - Les incendies en Gironde contenus pour la deuxième nuit consécutives "Pour la deuxième journée consécutive, les deux feux ne présentent plus de fronts de flammes constitués et n'ont pas progressé" s'est félicitée la préfecture de Gironde dans un communiqué publié dans la soirée du 20 juillet. Un bilan très positif qui gonfle les espoirs des pompiers et des élus mais la prudence reste de mise et les sapeurs-pompiers savent que le combat n'est pas encore terminé même s'il est facilité par les meilleures conditions météorologiques : peu de vent et une forte hygrométrie. 09:49 - Pour Christophe Béchu, il ne sera pas possible de replanter la forêt à l'identique Interrogé sur RTL ce jeudi matin, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a jugé qu'il ne serait "pas possible pour plein de raisons" de replanter la forêt à l'identique en Gironde. "« Ces forêts ont été plantées dans les années 1970, dans un contexte climatique qui n’était pas du tout celui qu’on connaît aujourd’hui. Les essences qui résistent le mieux au changement climatique, aujourd’hui, sont plutôt de type méditerranéen […] Il y aura des retours d’expérience à avoir", a-t-il expliqué. 09:21 - Les personnes évacuées pas encore de retour dans leur lieu d'habitation Alors que 36 750 personnes ont été évacuées en Gironde depuis le début des deux incendies, le retour dans leur lieu d'habitation ne sera pas pour tout de suite. La préfecture a en effet annoncé que "l'ensemble des conditions de sécurité pour envisager le retour des personnes évacuées n'est pas encore rempli", précisant que "le dispositif sera réévalué de manière quotidienne, et la réintégration des populations sera effectuée secteur par secteur en fonction de la situation." 09:12 - Les principales annonces d'Emmanuel Macron en Gironde Lors de sa visite à La Teste-de-Buch, en Gironde, mercredi 20 juillet 2022, Emmanuel Macron a promis des moyens pour lutter contre les incendies. Voici un résumé de ses déclarations. Il a d'abord annoncé un "grand chantier national pour la forêt", en collaboration avec les professionnels de la forêt et les bénévoles. Il souhaite rebâtir les campings "en respectant les règles", alors que cinq campings ont été détruits lors des incendies. Enfin, il a indiqué l'achat de "plus de Canadair". La société civile dispose actuellement de 22 avions. Cependant, le chef de l'Etat a annoncé vouloir effectuer ces achats à l'échelle européenne. 09:03 - Un pare-feu géant déployé pour épargner Biscarosse des incendies Dans un article, France Info raconte comment un pare-feu géant a été mis en place entre le département des Landes et celui de la Gironde. Mercredi 20 juillet, la mise en place de ce pare-feu n'était toujours pas terminée. Sur 5 km de long et 300 m de large, la végétation a été entièrement rasée, afin que le feu ne puisse pas progresser vers la pinède. Il a également pour but de protéger Biscarrosse, la troisième ville la plus peuplée des Landes, avec 14 000 habitants. 08:54 - Quelle météo ce jeudi à Landiras ? La situation météo sera la même du côté de Landiras. Comme ailleurs en Gironde, c'est un grand soleil qui est attendu tout au long de la journée avec des températures qui afficheront jusqu'à 30°C. Mais, là aussi, les pompiers n'auront pas à se battre avec le vent, lequel sera nul tout au long de la journée. De quoi permettre une poursuite du ralentissement des flammes ? 08:41 - Quelle météo ce jeudi à La Teste-de-Buch ? Le travail des pompiers pour éteindre l'incendie de La Teste-de-Buch va-t-il être facilité par la météo ce jeudi ? Une chose est sûre, ils ne seront pas aidés par la pluie. Aucune goutte n'est prévue de la journée. Au contraire, c'est un soleil de plomb qui est annoncé par Météo France au-dessus de l'incendie, avec un mercure atteignant les 26°C au cours de l'après-midi. De quoi faire redoubler de vigilance aux pompiers qui redoutent de nouveaux départs de feux. Cependant, il est à noter que le vent ne soufflera pas dans le secteur ce jeudi, un handicap de moins en vue d'éteindre les flammes. 08:29 - "Pas de changement notable" au cours de la nuit Dans un très bref point de situation publié sur les réseaux sociaux, la préfecture de Gironde annonce qu'il n'y a "pas de changement notable" de la situation depuis le dernier point de mercredi soir. "Quelques reprises de feux traitées par les pompiers sur les deux incendies et beaucoup de travail de génie civil. Les actions de traitement des lisières et de protection des points sensibles se sont poursuivies toute la nuit", ajoute la préfecture. 08:22 - Deux cartes pour comprendre le ralentissement de l'avancée des feux en Gironde La progression des feux à Landiras et La Teste-de-Buch a donc fortement ralenti ces dernières 24 heures, et même depuis deux jours. Les captures d'écran ci-dessous montrent, sur la partie gauche, les surfaces totalement détruites par les incendies depuis le 12 juillet, tandis que la partie droite montre l'avancée des feux lors des dernières 48 heures, permettant de mieux se rendre compte du ralentissement de la progression des flammes. Indications de lecture : le feu de Landiras se situe sur la partie droite de chaque carte, celui de La Teste sur la partie gauche. 08:09 - Les pompiers restent prudents face à une éventuelle reprise de l'incendie Si la situation s'est indéniablement améliorée, les pompiers ne veulent pas se réjouir trop vite et font preuve d'une extrême prudence. "Nous ne considérons cependant pas encore les feux comme fixés car nous estimons qu'ils pourraient encore repartir à la faveur d'une aggravation des conditions météorologiques", explique lieutenant-colonel Arnaud Mendousse du Sdis 33 auprès de BFM TV. 07:57 - "La progression des feux fortement limitée" Dans son communiqué de presse, la préfecture de Gironde se réjouit d'une "progression des feux fortement limitée ces dernières 24h. Pour la deuxième journée consécutive, les deux feux ne présentent plus de fronts de flammes constitués et n'ont pas progressé", soulignant le travail réalisé par les 2000 sapeurs-pompiers, 6 Canadairs et 2 Dash, ajoutant que la mise en place des pare-feux fut efficace. 07:54 - 500 hectares de forêt brûlés en 24 heures Selon le dernier bilan de la préfecture de Gironde, publié mercredi soir à 22 heures, 20 800 hectares de forêt ont brûlé entre les deux incendies de Landiras et La Teste. Une progression fortement limitée puisque dans un communiqué publié 24 heures plus tôt, 20 300 hectares avaient déjà brûlé. Les feux n'ont donc que très peu avancé au cours de la journée de mercredi. 07:50 - Bonjour à tous ! Bonjour à tous et bienvenue sur Linternaute pour suivez en direct les dernières informations liées aux incendies en Gironde.

En savoir plus

Les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, se sont déclarés mardi 12 juillet autour de 15 heures et à une heure d'intervalle. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est accidentel, a affirmé le maire de la commune, Patrick Davet au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. Une hypothèse confirmée par plusieurs sources concordantes. La panne d'un véhicule thermique, type camionnette selon certains témoignages, est la cause du départ de feu. Le véhicule était stationné sur le bas côté de la piste 214 à l'orée de la pinède, permettant aux flammes de gagner en envergure en quelques minutes. Selon les informations des policiers rapportés par Sud-Ouest, le conducteur est un employé d'un camping qui se rendait à la déchetterie quand il est tombé en panne. Voyant les flammes, le conducteur a immédiatement prévenu les secours, mais n'a pas eu le temps de se servir de son extincteur. Une enquête est en cours pour "destruction involontaire par incendie de bois, forêt, dû à un manquement à une obligation de sécurité" a précisé le procureur de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie, le 18 juillet. Le parquet a ajouté que, pour l'heure, le véhicule accidenté est inaccessible, mais que dès que la situation le permettra, il sera placé sous scellé et examiné pour "établir les causes de l'incendie".

À Landiras, les incendies seraient d'origine criminelle. Le procureur de Bordeaux a fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment, mais selon le parquet, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme a été placé en garde à vue et auditionné. Il est suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde. Il a finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Landiras, commune du Sud-Gironde, est en proie au plus grand incendie des deux qui se sont déclarés dans le département le 12 juillet 2022. Mercredi 20 juillet, plus de 13 800 hectares ont été brulés autour de Landiras et de l'arrondissement de Langon selon la préfecture de Gironde. Le feu de forêt s'étend sur une circonférence de plus de 15 km de long et de large. Cependant, sa progression a été nettement ralentie par les sapeurs-pompiers mercredi. La baisse des température, la retombée du vent et l'augmentation de l'humidité sont des conditions plus favorables aux pompiers, mais n'ont pas encore permis de fixer les feux. Les pare-feux ont contribué au ralentissement des incendies et continuent d'être renforcés sur plusieurs fronts face à ce feu qui n'a pas une seule tête, mais avance à plusieurs endroits. L'incendie n'est toutefois pas encore fixé et les risques de reprises sont "importants" en particulier sur les "multiples points chauds à l’intérieur de la zone d’incendie".

L'incendie de Landiras s'étend sur près de treize communes selon l'officier de communication du Sdis 33 et depuis le 12 juillet, plus de 14 000 personnes ont été évacuées par prévention. Plus de 8 000 ont dû quitter leur logement dans la journée du 18 juillet. D'autres évacuations peuvent survenir selon l'avancée des flammes. Malgré la puissance des flammes qui font parfois "plus de 100 m de haut" selon Bruno Lafon, président de Défense des forêts contre les incendies (DFCI) sur France Bleu Gironde et l'envergure de l'incendie, aucune victime n'est à déplorer près de Landiras et seulement une demi-douzaine de maison ont été calcinées.

À La Teste-de-Buch, l'incendie n'a pas progressé mercredi 20 juillet, mais 7 000 hectares ont déjà été brûlés près du bassin d'Arcachon. Ces derniers jours, le feu s'est étendu au sud de la dune du Pilat et a gagné l'océan, brûlant notamment des parcelles de forêt à l'orée des plages du Petit Nice et de la Lagune. La progression de l'incendie est contenue, mais les vents, même affaiblis, qui soufflent vers le sud sont encore susceptibles de pousser le feux vers le département des Landes. Côté perte, l'incendie n'a fait aucune victime et cinq campings de la commune de Pyla-sur-Mer ont été détruits à hauteur de 90%.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45 km au sud de Bordeaux.

Les feux sont d'une telle vigueur et les fumées ont pris une telle dimension qu'il est possible d'observer le phénomène depuis le ciel et l'espace. Le programme européen d'imagerie satellite Copernicus a capté des images impressionnantes, où l'on peut très bien voir la progression des fumées sur le territoire du département, vers l'ouest.

Voici la carte des incendies provenant du site spécialisé Feux de forêt en France, qui permet de visualiser en direct les avancées des sinistres en Gironde, mais aussi dans les Landes et dans les autres territoires de l'Hexagone. Il s'agit d'une carte qui référence les incendies signalés par une communauté d'internautes, en temps réel.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait de victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de 36 750 personnes dans le département, dont plus de 16 000 sur la seule journée du 18 juillet.