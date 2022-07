"Incendies en Gironde DIRECT : des feux "hors normes", l'extinction difficile"

INCENDIES GIRONDE. A Landiras et la Teste-de-Buch, les flammes grignotent de nouvelles parcelles de forêts. Plus de 14 000 hectares sont partis en fumée en Gironde et les incendies "hors normes" avancent encore à cause de la sécheresse et des vents ce lundi 18 juillet 2022.

Sommaire Cause et origine incendies Gironde

Cartographie incendies Gironde

Incendie Gironde vu du ciel

Carte incendie en direct

Bilan incendies Gironde L'essentiel En Gironde, les incendies de Landiras et de la Teste-de-Buch ne sont toujours pas maitrisés ce lundi 18 juillet 2022. Plus de 14 000 hectares de forêt ont brulé selon les dernières informations des sapeurs-pompiers, 9 800 dans le sud du département et près de 4 200 à la Teste-de-Buch, près du bassin d'Arcachon.

Les incendies en Gironde sont "hors norme" selon les soldats du feu et continuent de se propager aidés par la sécheresse, la chaleur caniculaire et les vents tournants à 60km/h.

1700 pompiers et neuf bombardiers d'eau sont mobilisés face aux incendies en Gironde ce 18 juillet. Hier soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des "moyens de lutte contre les feux de forêt compte tenu de l’évolution défavorable des conditions climatiques.

De nouvelles évacuations dans les communes voisines de Landiras sont prévues ce 18 juillet. Depuis mardi 12 juillet, les incendies en Gironde ont conduit à l'évacuation de 14 000 personnes mais aucune victime n'est à déplorer.

Suivez l'évolution de la situation en direct.

En direct

10:09 - Les incendies se dirigent vers Biscarosse et les Landes A la Teste-de-Buch, l'incendie s'amplifie et se dirige vers le sud. Alors que les flammes ont gagné l'océan au sud de la dune du Pilat hier en fin de journée, ce lundi les flammes progressent et se rapprochent de la ville de Biscarosse dans le département voisin des Landes, majoritairement recouvert par la forêt éponyme. 10:00 - Des flammes de "100 mètres de haut" à Landiras A Landiras, l'incendie gagne encore en ampleur et le directeur départemental du SDIS de Gironde, Marc Vermeulen, décrit des flammes de "100 mètres de haut". Un monstre de feu auquel les centaines de pompiers font face ce lundi 18 juillet. 09:54 - Les incendies en Gironde attisés par les vents à 60km/h Les conditions sont particulièrement défavorables pour les pompiers qui luttent contre les incendies en Gironde ce lundi, la chaleur caniculaire mais aussi et surtout les vents tournants à 60km/h augmentent les risques de voir le feu progresser. "Le vent a commencé à tourner progressivement, du sud-ouest vers l’ouest", a constaté le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier auprès de BFMTV. Selon les pompiers et le haut-fonctionnaire "le vent va tourner toute la journée" faisant redouter une "une journée difficile avec beaucoup de sautes de feu." 09:45 - Où en est l'incendie à Landiras ? L'incendie de Landiras concentre les inquiétudes avec plus de 9 800 hectares partis en fumée et un feu de plus de 40 kilomètres de circonférence. C'est essentiellement à Landiras et sur l'arrondissement de Langon, dans le Sud-Gironde, que le feu se propage. "La situation reste critique et se dégrade, avec une progression du feu sur différents fronts en raison de vents changeants. Les travaux de création de pare-feux se poursuivent" tout autour du périmètre en proie aux flammes selon la préfecture de Gironde. 09:36 - De nouvelles évacuations prévues aux abords de Landiras A Landiras et dans les communes voisines de Balzac et Budos de nouvelles évacuations se préparent. Le sous-préfet de Langon Vincent Ferrier a assuré sur BFMTV que les résidents qui n'ont pas encore été évacués, soit 3 500 personnes à peu près, le seront dans les prochaines heures. Les habitants seront prévenus de leur évacuation par sms. Les exfiltrations se feront en présence de plusieurs dizaines de gendarmes. 09:27 - Où en est l'incendie à la Teste-de-Buch ? A la Teste-de-Buch, près du bassin d'Arcachon, l'incendie a déjà brûlé 4 200 hectares. Hier en fin de journée, les flammes ont gagné la lisière de la forêt sur la côte atlantique à quelques kilomètres au sud de la dune du Pilat. Depuis le feu progresse vers le sud en direction du département voisin des Landes selon la préfecture de la Gironde. 09:18 - L'incendie a gagné la côte à la Teste-de-Buch A la Teste-de-Buch, les vents ont poussé l'incendie vers l'ouest et vers la côte océanique. Le feu monstrueux était visible depuis les plages du Petit Nice et celle de la Lagune. Des images amateurs ont capturé le triste spectacle de la forêt de pins enflammée aux abords de la plage. Terrible feu, haut de 30 m, incontrôlable sur la plage de la #Lagune.

Avec les tempêtes cet automne et cet hiver le trait de côte va encore reculer énormément (25 m en 2022).#Cazaux #LaTestedeBuch #Biscarrosse pic.twitter.com/2sLOAkjVQi — Lebob (@Bob_le_Popa) July 17, 2022 09:09 - Comment les pompiers comptent-ils éteindre les incendies en Gironde ? Avant de penser a à éteindre les feux de Landiras et de la Teste-de-Buch, il faut parvenir à fixer les incendies en Gironde. Les sapeurs-pompiers travaillent à maîtriser les flammes et réfléchissent à des opérations de coupe pour mettre à blanc des parcelles de forêt et freiner l'avancée des feux. 09:00 - Actions de contact et feux tactiques.. Les pompiers essyaent de maitriser les incendies L'extinction des incendies en Gironde n'est pas encore possible compte tenu de l'envergure des feux de forêt et des conditions climatiques. Les pompiers tentent pour l'heure de maîtriser l'avancée des flammes et de "contrarier les feux avec des actions de contact [et] des feux tactiques" a indiqué le directeur départemental du SDIS de Gironde. 08:51 - Eviter de compter des victimes : premier objectif des pompiers face aux incendies en Gironde Face aux incendies qui touchent la Gironde, à Landiras et à la Teste-de-Buch, le premier objectif des pompiers est d'éviter de compter des victimes des flammes et la destruction de bâtiments et de maisons. Un but pour le moment atteint grâce aux évacuations préventives mises en place, depuis mardi 12 juillet plus de 14 000 personnes ont dû quitter leur logement par mesure de sécurité. 08:43 - Des feux "hors norme" difficile à maitriser "Nous n'avons jamais vu deux feux de cette taille dans un même département", a fait savoir le directeur départemental du SDIS du Gironde sur Franceinfo. Le responsable des sapeurs-pompiers a précisé l'envergure des incendies notamment celui de Landiras, le plus important des deux, qui s'étend sur 14,5 kilomètres de long et 9 kilomètres de large. Un périmètre difficile à maitriser dans sa totalité par les pompiers. D'autant plus que chaque jour une vingtaine de départs de feux doit être prise en charge en Gironde, en parallèle des incendies. 08:21 - Une journée à "très haut risque" près des incendies de Gironde Ce lundi 18 juillet est une journée à "très haut risque" près des deux incendies de Gironde a assuré le directeur départemental du SDIS de Gironde sur Franceinfo. Le combat des pompiers contre les flammes s'annonce difficile à cause des conditions climatiques : des températures supérieures à 40°, un taux d'humidité inférieur à 10% et des vents à 180° qui vont attiser les feux et les faire changer de direction. 08:12 - A Landiras, les pompiers notent une "progression du feu sur différents fronts" A Landiras, les pompiers ont constaté des reprises de feux "importantes" dans la nuit de dimanche à lundi. Au petit matin, les soldats du feux ont expliqué au micro de BFMTV que "la situation reste critique et se dégrade, avec une progression du feu sur différents fronts en raison de vents changeants. Les travaux de création de pare-feux se poursuivent". 08:06 - Les incendies favorisés par "l'évolution défavorable des conditions climatiques" Le renforcement des moyens sur les opérations d'extinction des incendies en Gironde ont été annoncés hier soir par Gérald Darmanin. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a promis l'arrivée de trois canadairs supplémentaires. Le ministre partage les craintes des sapeurs-pompiers qui ont vu les feux reprendre en force dans la soirée de dimanche sous le coup de la chaleur et des "vents à 360°". Gérald Darmanin a également appelé "à la plus grande vigilance, dans un contexte où l’augmentation des températures et la sécheresse des sols facilitent l’émergence de nouveaux foyers d’incendies." Compte tenu de l’évolution de la situation avec des vents à 360 degrés, j’ai décidé de renforcer les moyens de lutte contre les feux de forêt en Gironde : dès ce soir, 3 avions supplémentaires (9 au total), 200 pompiers (1700 au total) et 11 camions lourds seront déployés. pic.twitter.com/wrkXI6PLbc — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 17, 2022 08:00 - 1 700 pompiers mobilisés sur les incendies de Gironde Les incendies ont repris en force depuis hier aussi les moyens déployés sur place ont été renforcés : 1 700 pompiers sa battent contre les flammes ce lundi 18 juillet, soit 200 de plus que la veille. Le nombre d'engins aériens mobilisés a aussi été revu à la hausse avec neuf bombardiers d'eau qui survolent les incendies contre six hier. LIRE PLUS

Les feux se sont déclarés mardi 12 juillet à 15 heures autour des communes de Landiras et de La Teste-de-Buch, toutes deux situées en Gironde. À La Teste-de-Buch, le départ de feu est accidentel, a affirmé le maire de la commune, Patrick Davet au micro de France Bleu Gironde, samedi 16 juillet 2022. Le départ de feu a été causé par l'incendie d'un camion en panne stationné sur la piste 214 qui relie le bassin d'Arcachon à la dune du Pilat. Le propriétaire du véhicule a averti les secours dès les premières minutes de l'incendie. À Landiras, la cause n'est pas encore connue, mais la piste criminelle est fortement envisagée par les enquêteurs, a indiqué le parquet de Bordeaux, vendredi 15 juillet 2022.

Où se situent et vers où se propagent les incendies qui se sont déclarés en Gironde ? D'abord, un premier feu est situé à l'ouest du département, sur la commune de La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, le long de la Dune du Pilat et de l'océan Atlantique. Le feu se dirige vers le sud, en direction des Landes et de la commune de Biscarosse. Plus à l'est, c'est de Landiras que le second incendie est parti, à 45km au sud de Bordeaux. Là aussi, en raison des conditions météorologiques et du vent, les flammes se dirigent vers le sud.

Les feux sont d'une telle vigueur et les fumées ont pris une telle dimension qu'il est possible d'observer le phénomène depuis le ciel et l'espace. Le programme européen d'imagerie satellite Copernicus a capté des images impressionnantes, où l'on peut très bien voir la progression des fumées sur le territoire du département, vers l'ouest.

Voici la carte des incendies provenant du site spécialisé Feux de forêt en France, qui permet de visualiser en direct les avancées des sinistres en Gironde, mais aussi dans les Landes et dans les autres territoires de l'Hexagone. Il s'agit d'une carte qui référence les incendies signalées par une communauté d'internautes, en temps réel.

À ce stade, les deux incendies qui se sont déclarés à Landiras et La Teste-de-Buch (Gironde) n'ont pas fait une seule victime. Personne n'a, pour l'heure, été blessé ou n'est décédé. Seule la végétation a brulé. Ces feux de forêt ont tout de même entraîné le déplacement de plus de 14 000 personnes dans le département.