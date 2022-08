"Incendies en Gironde : 10 000 évacués, la situation en direct ce jeudi 11 août"

INCENDIES GIRONDE. 10 000 évacués, plus de 6000 hectares brûlés, c'est le bilan terrible de deux premiers jours d'incendies en Gironde. Trois semaines après de premiers violents incendies, la situation est inquiétante sur le terrain où la chaleur et le vent sont encore attendus ce jeudi. Voici le point sur la situation et les dernières infos en direct.

Incendie à Landiras L'essentiel Moins de trois semaines après les premiers feux, de nouveaux incendies se sont déclarés en Gironde le 9 août au soir. Ce jeudi 11 août au matin, le dernier point de situation faisait état de plus de 6800 hectares brûlés.

Depuis deux jours, ce sont 10 000 personnes qui ont été évacuées, dont 2000 dans le département des Landes. Les communes d'Hostens, Bélin-Beliet, Saint-Magne font partie des plus touchées en Gironde alors que les communes de Mano, Moustey et Saugnac-et-Muret dans les Landes ont aussi été évacuées.

Après un point fait mercredi dans l'Aveyron où il s'était rendu sur les lieux d'un autre incendie, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendra sur place ce jeudi aux côtés de la Première ministre Elisabeth Borne. Selon le ministre de l'Intérieur, la piste criminelle est privilégiée : "Nous avons de fortes suspicions que le feu qui redémarre soit le fait d'incendiaires."

10:30 - "Madame la ministre, achetez des Canadair", demande la maire de Saint-Magne Interrogée jeudi 11 août sur France Bleu Gironde, la maire de Saint-Magne, Ghislaine Charles, demande : "Madame la ministre, achetez des Canadair, je vous en supplie". La Première ministre, Élisabeth Borne, est attendue en Gironde ce jeudi matin. La maire de la commune qui a été touchée par les flammes déplore le manque de moyens aériens fournis dès le départ des feux. Ghislaine Charles ajoute que les avions sont un appui "énorme" pour les pompiers au sol. 09:36 - La préfecture de Gironde alerte sur des conditions "particulièrement difficiles" "Les conditions sont particulièrement difficiles : la végétation et les sols particulièrement secs après plus d'un mois sans pluie", alerte la préfecture de Gironde dans son dernier point de situation publié ce jeudi matin. 09:35 - 6800 hectares brûlés, le nouveau bilan ce jeudi matin 6800 hectares de forêt ont brûlé en moins de trois jours en Gironde, selon le dernier bilan communiqué par la préfecture. En quelques heures, ce sont donc 600 hectares de plus qui sont partis en fumée, le dernier bilan de la nuit faisait était de 6200 hectares brûlés. 09:11 - Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se rendront à Hostens ce matin La Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, attendus en Gironde ce jeudi, devraient faire un déplacement à Hostens, l'une des communes les plus touchées par ces nouveaux incendies. Matignon précise que les deux membres du gouvernement viendront "saluer l’engagement des sapeurs-pompiers, des forces de sécurité intérieure, des élus et des bénévoles." 09:05 - L'autoroute A63 toujours partiellement coupée en raison des incendies Si l'A63 a été rouverte à la circulation, l'autoroute reste particulièrement coupée dans un secteur proche des incendies. Des itinéraires de substitution ont été mis en place : En direction de Bordeaux, la circulation est coupée et déviée vers l'A64.

La sortie de l'A63 est obligatoire à la sortie n°9, au niveau de Saint-Geours-de-Maremne.

Les poids lourds sont priés de quitter l'autoroute A63 dès la sortie n°1 à Biriatou. 08:58 - Quels sont les moyens humains et matériels engagés face au feu ? Au total, ce sont 1100 sapeurs-pompiers qui sont engagés ce jeudi en Gironde et dans les Landes pour combattre les feux. Face à ces violents incendies, les pompiers sont épaulés par des moyens aériens : cinq canadaires mais aussi deux avions Dash et deux hélicoptères de largage d'eau. 08:55 - Une situation inquiétante sur le terrain ce jeudi La préfecture de Gironde ne cache pas son inquiétude au vu des conditions météorologiques attendues ce jeudi dans le département. "Les températures caniculaires (40 °C ce jeudi), devraient se maintenir jusqu’à samedi et se conjuguent à un air très sec pour créer des conditions de risque très sévère d’éclosion du feu", explique-t-elle dans un communiqué. 08:48 - Un pompier "sévèrement brûlé" Selon Sud-Ouest, plusieurs pompiers ont été blessés en opération en Gironde ces dernières heures dont un a été "sévèrement brûlé au visage et aux jambes". 08:44 - Elisabeth Borne et Gérald Darmanin attendus sur place ce jeudi La journée sera aussi marquée par la visite sur place de la Première ministre, Elisabeth Borne, et de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils sont attendus ce matin en Gironde. Leur visite devrait être l'occasion de faire le point sur les moyens engagés mais aussi sur l'enquête en cours. Mercredi, Gérald Darmanin avait soupçonné une origine criminelle de ces feux, révélant que huit départs de feux très rapprochés géographiquement avaient été observés entre 8 heures et 9 heures du matin mercredi matin. 08:41 - Quelle est la situation ce jeudi matin sur le front des incendies en Gironde ? Un troisième jour de combat contre le feu s'amorce en Gironde à quelques kilomètres de Landiras. Le secteur d'Hostens et Belin-Béliet est particulièrement touché. Depuis mardi, ce sont 6000 nouveaux hectares qui sont partis en fumée, trois semaines après un premier incendie en Gironde qui avait ravagé 13 000 hectares de forêt dans le secteur de Landiras et La Teste de Buch. Le nombre d'évacués a grimpé en flèche pour se monter à 10 000 personnes évacuées, dont 2000 dans le département voisin des Landes également touché.

Les causes de ces nouveaux départs de feu en Gironde dans le secteur de Landiras ne sont pas encore connus. Depuis plusieurs jours, c'était toutefois le scénario catastrophe redouté par les pompiers, celui d'une reprise des incendies sur un sol sec, ravagé et dans un milieu de tourbe qui a conservé la chaleur depuis la mi-juillet. "Quand on a creusé le sol, on a trouvé des températures à 150 degrés. Nous savions que dans la tourbe, tout pouvait revenir", a témoigné le maire de Biganos Bruno Lafon au micro de BFM TV. Interrogé mercredi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'a pas exclu une piste criminelle. "Nous avons de fortes suspicions que le feu qui redémarre soit le fait d'incendiaires. Ce matin, il y a eu huit feux, entre 8 h et 9 h, qui ont démarré à quelques centaines de mètres d’intervalle en Gironde, alors que c’est tout à fait inhabituel", a-t-il commenté.

Au mois de juillet, les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, s'étaient déclarés mardi 12 juillet autour de 15 heures et à une heure d'intervalle avec des causes différentes, accidentelles à La Teste-de-Buch avec une panne et un incendie d'un véhicule le départ de feu et criminelle à Landiras. Le procureur de Bordeaux avait fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment, mais selon le parquet, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme avait été placé en garde à vue et auditionné. Suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde, il avait finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Fixé fin juillet, l'incendie de Landiras (Gironde) est reparti dans la journée du mardi 9 août avant de gagner en intensité dans la soirée. Plus de 1000 hectares de pins ont brulé en quelques heures, 5000 hectares selon le bilan fait mercredi 10 août au matin, 6000 hectares mercredi au soir. Le feu avance avec de nouveaux départs dans les secteurs de Belin-Beliet, Hostens et Saint-Magne mais aussi à Cabanac-et-Villagrains. Si certains foyers ont pu être fixés, d'autres résistent et la persistance des fortes chaleurs et du vent rend difficile le travail des pompiers.