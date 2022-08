"Incendies en Gironde : les renforts européens arrivent, 7 400 hectares ont brûlé... suivez le direct"

INCENDIES GIRONDE. Depuis la reprise de feux en Gironde, mardi 9 août, 7 400 hectares de forêt ont brûlé. Vendredi 12 août au matin, 1 100 sapeurs-pompiers sont encore mobilisés, tandis que l'aide européenne arrive en renfort.

Incendie à Landiras L'essentiel Moins de trois semaines après les premiers feux, de nouveaux incendies se sont déclarés en Gironde le 9 août au soir. Vendredi 12 août au matin, le dernier point de situation de la préfecture de la Gironde, fait état de 7 400 hectares de forêt brûlés, tandis que 1 100 pompiers sont toujours mobilisés.

En trois jours de reprise d'incendies, 10 000 personnes qui ont été évacuées, dont 2 000 dans le département des Landes. Les communes d'Hostens, Belin-Béliet, Saint-Magne font partie des plus touchées en Gironde alors que les communes de Mano, Moustey et Saugnac-et-Muret dans les Landes ont aussi été évacuées.

Jeudi 11 août, la Première ministre, Élisabeth Borne, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se sont rendus à Hostens, en Gironde. La Première ministre a assuré, pendant qu'elle rencontrait les pompiers et les maires des communes sinistrées : "On n'a jamais mobilisé autant de moyens et on va les renforcer." Images des incendies en Gironde Voir les images Les premières photos saisissantes des incendies en Gironde

11:50 - Les pompiers sont inquiets pour leur matériel Selon des propos rapportés par le Républicain Sud-Gironde, les pompiers du service départemental d'incendie et de secours de Gironde (SDIS 33) sont inquiets pour leur véhicule, vendredi 12 août. "Les limites sont atteintes au niveau de nos engins", déplorent les soldats du feu qui remarquent de nombreuses casses mécaniques. "C'est ce que l'on craint le plus", expliquent-ils. 11:35 - Une journée de vendredi qui s'annonce compliqué Lors d'un point presse, vendredi 12 août au matin, le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léaustic, se félicitait pour la faible progression du feu durant la nuit de jeudi à vendredi. Cependant, "la journée risque d'être compliquée, puisque les températures continuent à augmenter et puis l'hydrométrie, elle, continue de baisser", prévient-il. Les pompiers continuent d'être plus vigilants que jamais. 11:20 - Qu'implique une vigilance rouge pour le risque de feux de forêt ? Depuis jeudi 11 août, la Gironde est placée en vigilance rouge renforcée pour le risque de feu de forêt en raison des conditions météorologiques. Dans un communiqué publié vendredi 12 août au matin, le département de la Gironde rappelle ce qu'implique cette vigilance. Ainsi, l'accès aux espaces naturels sensibles situés sur des communes à dominante forestière est interdit aux personnes et véhicules avec ou sans moteur. Plusieurs activités d'exploitation forestière, de sylviculture, de génie civil sont suspendues. "Les activités ludiques et sportives sont interdites à l’exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages", précise le département. 11:05 - Quels sont les moyens engagés contre le feu en Gironde ? Lors de son point de situation, vendredi 12 août 2022, la préfecture de la Gironde indique que 1 100 sapeurs-pompiers sont engagés contre les incendies en Gironde. Ils sont aidés de renforts européens. Ainsi, sont déjà arrivés vendredi : 65 personnels et 24 véhicules d'Allemagne

77 personnels et 14 véhicules de Roumanie

2 Canadair et 22 personnels de Grèce Ils seront rejoints dans la journée par : 146 personnels et 49 véhicules de Pologne

73 personnels et 14 véhicules d'Autriche

2 Canadair avec 14 personnels d'Italie 10:50 - Le point vendredi matin sur les incendies en Gironde Vendredi 12 août au matin, la préfecture de la Gironde a annoncé, dans un communiqué, que durant la nuit de jeudi à vendredi, le feu n'avait pas "marqué de progression significative". Au total, 7 400 hectares de forêt ont été brûlés depuis mardi 9 août et 1 100 pompiers sont toujours mobilisés sur place. Les conditions climatiques de ce vendredi, avec des températures élevées et une hydrométrie basse, "font craindre une journée avec un risque très sévère d'éclosion de feu", précise la préfecture.

Les causes de ces nouveaux départs de feu en Gironde dans le secteur à l'ouest de Landiras ne sont pas encore connues, mais la piste criminelle est envisagée, a déclaré Élisabeth Borne, jeudi 11 août. Interrogé mercredi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait déjà évoqué une piste criminelle. "Nous avons de fortes suspicions que le feu qui redémarre soit le fait d'incendiaires. Ce matin, il y a eu huit feux, entre 8 h et 9 h, qui ont démarré à quelques centaines de mètres d’intervalle en Gironde, alors que c’est tout à fait inhabituel", a-t-il commenté. Ce scénario était redouté des pompiers, qui constatent que le sol est sec et qu'il conserve sa chaleur depuis la mi-juillet. "Quand on a creusé le sol, on a trouvé des températures à 150 degrés. Nous savions que dans la tourbe, tout pouvait revenir", a témoigné le maire de Biganos Bruno Lafon au micro de BFM TV.

Au mois de juillet, les incendies de Landiras et de La Teste-de-Buch, en Gironde, s'étaient déclarés mardi 12 juillet autour de 15 heures et à une heure d'intervalle, avec des causes différentes, accidentelles à La Teste-de-Buch avec une panne et un incendie d'un véhicule et criminelle à Landiras. Le procureur de Bordeaux avait fait savoir que "les techniciens en identification criminelle ont pu effectuer des constatations qui accréditent un acte volontairement malveillant". L'enquête pour destruction par incendie de bois, de forêt pouvant causer un dommage aux personnes a été confiée à la Brigade de recherches de Langon qui s'est interrogée sur des liens éventuels entre l'incendie et d'autres départs de feu constatés le même jour. Une piste qu'aucun élément ne confirme pour le moment, mais selon le parquet, "des indices restent à exploiter afin d'éliminer ou de retenir la thèse d'un même auteur ". Lundi 18 juillet, un homme avait été placé en garde à vue et auditionné. Suspecté d'être à l'origine de certains feux, mais pas de l'incendie principal, selon France Bleu Gironde, il avait finalement été remis en liberté et est hors de cause, mercredi 20 juillet.

Fixé fin juillet, l'incendie de Landiras (Gironde) est reparti à quelques kilomètres de là, dans la journée du mardi 9 août avant de gagner en intensité dans la soirée. Plus de 1 000 hectares de pins ont brulé en quelques heures, 5 000 hectares selon le bilan fait mercredi 10 août au matin, 6 000 hectares mercredi au soir, 6800 hectares selon le bilan de jeudi matin, 7400 hectares enfin selon le point du vendredi 12 août au matin. Le feu avance avec de nouveaux départs dans les secteurs de Belin-Béliet, Hostens et Saint-Magne, mais aussi à Cabanac-et-Villagrains où il a pu être fixé. Si certains foyers ont pu être fixés, d'autres résistent et la persistance des fortes chaleurs et du vent rend difficile le travail des pompiers.